Za varno mestno kolesarjenje v slabi vidljivosti

Oblačno jesensko vreme s kratkimi dnevi in blagimi temperaturami še vedno privablja na ceste veliko kolesarjev, ki po službi lovite zadnje minute pred mrakom oziroma temo. Letošnji november je bil še posebno temačen tudi v tistih najbolj »svetlih« urah, zato sem večkrat pomislila, kako nevarno je pravzaprav kolesariti v takšnem vremenu, saj je vidljivost zelo slaba. Če mi slabo vidimo, pomeni, da tudi nas avtomobili slabše opazijo. Kako torej opozoriti nase in poskrbeti za svojo varnost v prometu? Kaj hitro sem ugotovila, da je edina rešitev montaža luči na kolo.Ker luči nisem nikoli prej uporabljala, sem z malce raziskovanja ponudbe na tržišču našla tole simpatično, aerodinamično in cenovno ugodno sprednjo in zadnjo luč. Obe enostavno pritrdite brez orodja z gumijastim pasom na krmilo oziroma pod sedežno oporo. Odlično vidljivost zagotavljajo dve svetli beli in dve svetli rdeči LED-diodi, ki se napajata z baterijo. Imata dva načina delovanja, stalno in utripanje, ki ju uporabljate po potrebi. V stalnem načinu bo baterija zdržala 70 ur, v utripajočem pa kar 140.Test je pokazal, da sem s prižganimi lučmi opažena na razdalji več kot 20 metrov, kar je povsem dovolj, da nas avtomobili ne spregledajo in varno prehitijo. Poudariti moram, da niso dovolj svetle za kolesarjenje po temi in temu tudi niso namenjene. Več kot odlično pa zagotavljajo našo opaznost na cestišču. Za izzive nočnega kolesarjenja boste morali poseči po močnejših lučeh, ki bodo dovolj svetle, da vam dobro osvetlijo vidno polje.Lučke Topeak so mi v preizkus prijazno poslali iz trgovine Factory Store v Grižah. Cena seta je 29,95 evra.