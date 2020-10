Za vedno rekeativec. Vaditi do zadnjega dne

Dvajseta: vadbo spremenite v navado



Trideseta: jejte več rastlin

Štirideseta: uredite si glavo

Osredotočite se na vsaj osem ur spanja vsako noč, ostanite dobro hidrirani, jejte hrano, bogato s hranili, in se izogibajte odvečni nezdravi hrani. FOTO: Shutterstock



Petdeseta: zajemite z veliko žlico



Šestdeseta: optimizirajte okrevanje

Če želite vsem desetletjem življenja dodati energijo in vitalnost, sledite tem preprostim smernicam. FOTO: Shutterstock

Sedemdeseta in pozneje: samo naprej

»Tako kot pri golfu morate tudi pri kondiciji in zdravju razmišljati o svoji kratki igri in svoji dolgi igri, tudi o kratkih in dolgih udarcih. Če se lotite vadbe vaditi ali izgubite 10 kilogramov v naslednjih treh mesecih, je to vaša kratka igra; dodajanje let v svoje življenje in - prav tako pomembno - življenja v vaša leta je vaša dolga igra. Star sem skoraj 60 let in pred kratkim sem prejel e-pošto od 20 let starejšega športnika, ki mi je čestital, da sem dočakal ta dogodek. Njegovo sporočilo je prineslo spoznanje, da sem lahko športnik še 20 let - če igram pravilno,« je zapisal sloviti trener, šef in glavni trener pri CTS.In nadaljeval: »Prednostne naloge in izzivi se spreminjajo, ko dosežemo polnoletnost in zrelost skozi življenje. Sem zelo drugačen človek kot v dvajsetih ali tridesetih, toda poleg ustreznega treninga in prehrane je moja sposobnost nastopa v 50. in 60. letih, in upam tudi v prihodnjih desetletjih, posledica pozitivnih navad več desetletij.«Če želite vsem desetletjem življenja dodati energijo in vitalnost, sledite tem preprostim smernicam:To so temeljna leta, v katerih se vzpostavijo navade, ki bodo ostale v odrasli dobi. Takrat tudi začnete svojo kariero in morda družino. Zahteve glede vašega časa so velike in če lahko vadbo vključite kot dosledno komponento svojega življenjskega sloga, bo to vplivalo na način, kako prednostno določite čas in skupnost, s katero se obkrožate.Hitri nasvet: z intenzivnejšimi treningi se porabi več kalorij na uro, in kar je še pomembneje, le-te vodijo k večjim prilagoditvam srca in ožilja ter mišic.Vaša trideseta leta so ključnega pomena za določitev poti do dolgoročnega zdravja ali desetletij boja s kroničnimi boleznimi. Ni vam treba postati vegetarijanec ali vegan, vendar je prehranski prehod na več zelenjave in manj živali v 30-ih letih dobra poteza. Na splošno to vodi do prehrane, ki je bogatejša z vlakninami, vitamini in antioksidanti ter maščobami, zdravimi za srce; vse to je koristno za zmanjšanje vašega dolgoročnega tveganja za razvoj številnih kroničnih bolezni. Ta prehranski premik je lahko tudi učinkovit za zmanjšanje povečanja telesne mase v tem ključnem desetletju.Hitri nasvet: vsak dan si zaužijete vsaj pet različnih, po možnosti barvitih vrst sadja in/ali zelenjave.V četrtem desetletju ste imeli čas sprejeti veliko dobrih in slabih odločitev, izkusiti ogromno veselja in izgub ter si nabrati kopico odgovornosti in stresa. Jeza in stres sta škodljiva v kateri koli starosti, zdaj pa sta še posebej strupena, ker imaš na telesu tudi na grbi več kot 40 let obrabe.Poiščite učinkovit izhod za stres, rešite težave iz preteklosti in se naučite napredovati s pozitivnimi obeti; v nasprotnem primeru samo postavljate temelje za hitro - če ne celo za takojšnje - spuščanje v sposobnostih.Hiter nasvet: takoj zdravite in pozdravite majhne, ​​mučne poškodbe. V 40. letih lahko hiter odhod k fizioterapevtu ali ortopedu zaradi na videz nepomembnih poškodb sklepov in tetiv pomeni razliko med popolnim okrevanjem in nastopom kronične poškodbe, ki bo sčasoma ovirala ali končala vaš športni življenjski slog.Morda je pristranski, je zapisal, ker sem v svojih 50-ih, vendar mislim, da je to lahko sladka točka vzdržljivega športnika. Verjetno ste v svoji karieri bolj uspešni, domače življenje je verjetno bolj udobno, otroci so nekoliko starejši. To je čas, da preverite nekatere velike dogodke s svojega seznama. Je Ironman že na vašem seznamu? Zdaj je čas. Dirka z ultra tekom? Naredite to. Dirka z gorskim kolesom Cape Epic v Južni Afriki? Ne čakajte. Morda so pred vami tri desetletja, da nadaljujete s treningi in dirkanjem, vendar se bo verjetnost upadanja zmogljivosti in poškodb na tej poti začela povečevati.Telovadne, prehranjevalne in življenjske navade, ki ste jih razvili, so vam omogočile, da dosežete določeno raven uspešnosti, od zdaj pa bo ohranjanje teh navad odvisno od tega, kako dobro se boste opomogli od svojih dnevnih obremenitev. Osredotočite se na vsaj osem ur spanja vsako noč, ostanite dobro hidrirani, jejte hrano, bogato s hranili, in se izogibajte odvečni nezdravi hrani. In ko gre za telovadbo, se naučite poslušati svoje telo; če potrebujete več časa za počitek med napornimi treningi, si vzemite dodaten čas počitka, da boste ohranili kakovost vsakega posameznega treninga.Hitri nasvet: presnova in največja aerobna sposobnost s starostjo sicer upadata, vendar ohranjanje aktivnosti s kombinacijo aerobnih treningov in treninga moči lahko zmanjša tako nazadovanje.Samo ne ustavite se.še naprej zmaguje na kolesarskem državnem prvenstvu v kategoriji 80+ in je nenehni vir navdiha zame in trenerje na CTS. Vsakič, ko opravi razgovor, ga kdo vpraša, kakšna je njegova skrivnost dirkanja v 80. leta. Vedno odgovori: »Samo ne nehaj.« Z njim se je težko prepirati. Manj ko naredite, manj boste zmogli, zato še naprej izvajajte vsako vajo, ki jo lahko izvajate. Njegov trener ugotavlja, da naš najljubši osemdesetletnik še vedno dela težke intervale, dela le manj intervalov na trening in manj intervalov na mesec. Staro ne pomeni samodejno krhko ali krhko.Vprašajtepred nekaj leti je strmoglavil na tla med državnim prvenstvom v ciklokrosu in si zlomil ključnico. Še vedno pa je zmagal.Nikoli ni prepozno za pozitivne spremembe v svojem življenju. Tudi če ste v preteklosti vodili nezdrav življenjski slog, bodo koraki, ki jih sprejmete zdaj, izboljšali kakovost - in verjetno tudi količino - let v vaši prihodnosti.