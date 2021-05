Zadnja tekaška plat

Predel medeničnih kosti

Skrite rezerve, vsaj kar se mišic tiče

Krepimo tekaško zadnjo plat tudi leže na hrbtu najmanj vsak reklamni blok ali ob ribanju tal v štiritočkovnem položaju. FOTO: Shutterstock

Vstajanje s stola kot priložnost

Razviti svet so obnorela brazilska popravila. Slovenski estetski krojači potrjujejo povpraševanje brez obsedenosti. Govorim o estetskih popravilih zadnjice, kar je povsem drugo, kot je pomen tekaške zadnje plati. Pri slednjem gre za piko na i, ki ob simetriji omogoča funkcionalno dovršenost in ključno celostno postavo ter funkcionalno optimalno gibanje. Torej, osredotočimo se na uporabno vrednost razvoja glutealnih mišic.V tem koledarskem objemu časa vsako leto še ne pišemo o maratonskem navdihu. Pritiskamo pa na ključne terapevtske tipke, ki sestavljajo tekaško opero ali kaj lahko posameznik še opravi tik pred tekmo. Za nekatere tekma leta, maraton glavnega mesta zelene dežele. Posameznik, shranjuje izvode Poleta, kot sem jih od nekdaj sama, lahko osveži spomin o dihalnih nasvetih, nasvetih pred poškodbami tekačev, širok spekter trenažnih priporočil ter nasvet o tekaški drži po startnem poku maratona.Redko odkrit in priznan hodnik pa vodi v anatomske rezerve v predelu medeničnih kosti. Medenične kosti objemajo velike mišice zadnje plati. Marsikateri tekač je že zaradi preobremenitve osvajal anatomijo medenice, podrobneje izvor in narastišče glutealnih mišic, oživčevje ter okoliške ligamente. Zdravstvene težave in funkcionalne omejitve so navadno povod za trajno terapevtsko raztezanje ter krepitev določenih mišic in vezi. Tisti z resnimi težavami se navadno zavedajo tudi posameznih glutealnih mišic in jih krepijo dolgoročneje.Tek večine je sproščen. Zmoti me le pretirana ležernost v tisti skrajnosti brez glutealnih oblin. Morda celo brez oblin stegenskih mišic na zadnji strani nog. Kar me opomni na radostno bohotenje s slikovnim gradivom sprednje stegenske muskulature med kolegi kolesarji. Zgolj sprednja stegenska muskulatura ne zadošča za optimalne rezultate.Skrite rezerve, ki lahko dodajo k učinkovitosti, so zagotovo v šibko razvitih preostalih velikih mišičnih skupinah.Kot bi stroj s tremi motorji na tekmi želel osvojiti prvo mesto zgolj z enim motorjem. Jasno nas zanima funkcionalno glutealno tkivo, pretežno mišično tkivo zadnjice. Glutealne mišice zagotavljajo pokončno držo, tekaško gibanje ter lahko pripomorejo k učinkovitosti teka, ne nazadnje pa tudi k rezultatu. Vaje za krepitev zadnjice poznamo, morda šibkeje v podrobnosti tehnične izvedbe, a vemo, kam odmakniti nogo za krepitev.Izkoristimo lahko stoječ položaj, ko čakamo v vrsti, in diskretno v zadostnem obsegu giba izvedemo gib noge nazaj in vstran. Vsakič, ko sedemo na stol, in če to naredimo v počasnem posnetku, krepimo glutealne mišice intenzivneje. Problem ni sedeča služba, ampak je problem šibka notranja kultura vstajanja s stola. Spoštovanje telesnih sposobnosti in gradnikov stopnic.Krepimo tekaško zadnjo plat tudi leže na hrbtu najmanj vsak reklamni blok ali ob ribanju tal v štiritočkovnem položaju.S tekaškimi cilji ali kolesarskimi, zagotovo je to edinstvena naložba, ki nima primerjave s supertehnološko zasnovanimi copati ali z edinstveno tehnologijo najdražjih koles in kolesarske opreme.Investirajte v skrite rezerve, vesolju manj opazne naložbe, a dolgoročno prijaznejše telesu. In celo sosedu.Skratka, donaslednjega teka vsaj enkrat preobremenite levo in desno tekaško glutealno hemisfero za sprostitev ter meditacijo. Naj pozabljena zadnja plat ne koristi le sedenju – za to so razvili stol – vi pa ste človek, ustvarjen za gibanje. S spoštovanjem in radostjo, tecite naprej, zadovoljneje, s pogonom zadnje plati.