Razlagamo, zakaj je preskakovanje kolebnice najboljša oblika kardio vadbe

Kolebnica je lahek vadbeni pripomoček, ki ga lahko pospravite v svoj žep in ko jo pričnete uporabljati, lahko še hitreje pokurite toliko kalorij, kot če bi v osmih minutah pretekli nekaj manj kot dva kilometra. Preskakovanje kolebnice velja za najbolj efektivno vadbo, kar se tiče kurjenja kalorij, visoke intenzivnosti in uporabe celega telesa.



»10-minutno preskakovanje kolebnice prinaša ogromno dozo aerobne vadbe,« pravi Neil Johannsen, profesor kineziologije na univerzi Louisiana State. »Gre za zahtevno vajo, s katero aktiviramo in obremenimo skoraj vse mišice v telesu. Ne glede na to, če bomo hodili hitro in intenzivno, še vedno bomo pri tem uporabljali le nekatere mišične skupine.



Pri preskakovanju kolebnice uporabljamo roke, stabilizacijske mišice v sredici telesa, vse mišice v nogah, da ne omenjamo kako hitro vam srčni utrip poskoči v cono intenzivne vadbe.«

S kolebnico proti celulitu?

Preskakovanje kolebnice v svetu vadbenih strokovnjakov in trenerjev, velja tudi za odličen način zmanjševanja celulita pri dekletih. Edward Jackowski, ustanovitelj podjetja Exlude Fitness, ki ima na področju vadbe in spremljanja vadbenega razvoja svojih klientov 30-letne izkušnje, pravi, da se s takšno intenzivno kardiovaskularno vadbo lahko znebimo celulita, s kurjenjem naših maščobnih zalog.



»Če je vaša prekrvavitev slaba, se v maščobnih celicah, ki so odgovorne za celulit, začno nabirati toksini. Intervalni trening s kolebnico izboljša to prekrvavitev in s sodelovanjem ogromnega števila mišic, lahko limfno tekočino izčrpate iz problematičnih območij in zmanjšate zastoj teh tekočin v vašem maščobnem tkivu.«

Johannsen se strinja, da lahko kolebnica pomaga pri zmanjševanju celulita, a dejstvo je, da to še ni znanstveno dokazano.

Uporabimo celo telo

Preskakovanje kolebnice je aerobna vadba, ki pospešuje izgubo maščob, a obenem tudi gradi mišice, v nasprotju z drugimi aerobnimi vadbami, kjer poleg maščobe izgubljamo tudi mišično maso. »Ko se odrinete od tal in v zrak, dvigujete celotno težo svojega telesa. In ko pristanete na tla, v želji, da je pristanek čim lažji in ublažen, zopet aktivirate večino mišičnih skupin. Skratka, vadba za celo telo.« "

