Zakaj ne začeti teči

Če se želite začeti ukvarjati s tekom in ste povsem na začetku vašega športnega udejstvovanja, potem ste porabili že ogromno energije in volje, da ste se za tek sploh odločili in pripravili. Kupili ste tekaške copate in majico, na medmrežju pogledali, kako s tekom začeti, popili smoothie in si na telefon naložili pesmi za tek. Odličen začetek!

Vseeno pa se je treba zavedati, da tek ne prinaša samo užitka in zdravja, temveč se morate zavedati izzivov, ki vas čakajo v tekaških copatih, večina problemov in težav bo namreč v vaši glavi.

Želeli boste obupati

Vsa motivacija in dobra volja bosta izginili po prvem kilometru. Vsak tekač se sooči z zidom, ki ga je treba podreti na silo ali pa preskočiti. Zato so cilji še kako pomembni, a ti morajo biti realni, Če niste še nikoli tekli več kot 500 metrov, potem naj bo vaš prvi cilj izenačitev dosedanjega rekorda. Napredovali boste hitro, a tudi med napredkom boste opazili, da občasno nimate občutka, da ste boljši ali hitrejši. Kar želimo povedati je, da boste na začetku vsakega teka trpeli, prvih 10 minut je hudičevih, a ko podrete zid, bo vse lažje. Najdite primeren tekaški program!

Postali boste obsedeni

Ko boste premagali oviro po imenu želim odnehati, ker ne zmorem, vas morda čaka druga skrajnost. Tek vas lahko hitro zasvoji, lahko postanete celo obsedeni, kar pa tudi ni dobro. Nič ni narobe, da je tek prioriteta v prostem času in da zanj najdete čas, a ne pozabite na svojo družino, prijatelje in sodelavce. Nasprotno, povabite jih na tek! Tek je splošno zdrav in prinaša ogromno pozitivnih lastnosti, lahko pa je tudi nevaren. Pretiravanje ne vodi nikamor, le v poškodbe. To pa pomeni, da vaše dobre zasvojenosti ne boste morali zadovoljiti, ker vam bo poškodba pokostnice, ki je najbolj pogosta poškodba tekačev, ki to počnejo prepogosto, onemogočila tekaške izlete vsaj za nekaj tednov. Zmernost in obsedenost. Najdite ravnovesje.

Lahko se poškodujete

Tek ni zakompliciran šport, a vseeno obstaja presenetljivo veliko načinov, kako se poškodovati. Že zgoraj smo omenili poškodbe, ki izhajajo iz pretiravanja. Na začetku vaše telo ni navajeno na tekaške pritiske, a je dobra novica ta, da jih lahko preprečimo, če se teka lotimo postopoma in s pravimi tekaškimi copati. Žulje lahko preprečimo s pravimi nogavicami in kremami. Pred vsakim tekom se je potrebno ogreti, saj takrat najraje nekaj "poči" ali se preveč raztegne. Jesti tik pred tekom ni najbolj priporočljivo, telesu in metabolizmu dajte vsaj 60 minut časa, da hrano lahko prebavi, saj ni nič hujšega, če morate sredi teka zaviti v grmovje ali gozd na potrebo.

Igra primerjanj

Po vsej verjetnosti se boste na začetku ukvarjanja s tekom, želeli primerjati z ostalimi tekači, kar ni najbolje, saj boste na samem začetku najbrž močno zaostajali in s tem bo kopnela vaša samozavest in motivacija. Namesto, da se primerjajte s prijatelji, ki dlje časa tečejo, jih vprašajte za kakšen nasvet. Če imate med prijatelji nekoga, ki je v istem položaju kot vi, se lahko odločite za tek v dvoje. Primerjave pridejo v poštev, ko vsaj približno zgradite svojo tekaško formo.