Zakaj se ne počutimo dobro in kaj storiti

Ste utrujeni, imamo suho koža ali se spet borite s prehladom? Če menite, da nekaj ni v redu, vam morda primanjkuje nekaterih ključnih vitaminov ali mineralov.

To pomaga celicam in organom delovati tako, kot bi morali, in med drugim krepijo imunski sistem. Običajno jih je najboljši način vnesti z ustrezno prehrano.

O tem je pri Medicine.net pisala Melinda Ratini, družinska zdravnica, ki bdi tudi nad vsebino o zdravju zapisanega na Medicine.net.

Na tej spletni strani poudarjajo, da ne dajejo zdravniških diagnoz ali nasvetov za zdravljenje, le poljudno pišejo o zdravju, zapisano pa pregledajo strokovnjaki. Za vse ostalo je treba k zdravniku.

Boj proti utrujenosti

Morda vam primanjkuje železa ali vitamina B12, ker ste ves čas utrujeni

Če ste po polnem nočnem počitku utrujeni, je to lahko posledica pomanjkanja železa (najdemo ga v pustem mesu, fižolu in obogatenih žitih) ali vitamina B12 (nahaja se v govejih jetrih in školjkah). Sestavini sta pomembni za zdrave rdeče krvne celice, ki dovajajo kisik v tkiva vašega telesa.

Glavoboli

Zaužitje več magnezija lahko pomaga pri migrenah

Če vas mučijo migrene, se posvetujte s svojim zdravnikom o magneziju, ki ga najdemo v fižolu, oreščkih in zeleni listnati zelenjavi. Ta mineral pomaga živcem delovati tako, kot bi morali, in ohranja pod nadzorom raven sladkorja v krvi. Stroka: 400 miligramov na dan pomaga nekaterim ljudem, ki imajo migrene.

Suhe oči

Ustrezne količine omega-3 maščobnih kislin pomagajo ublažiti težave s suhimi oči

Morda je ta težava posledica alergij ali dolgotrajnega nošenja kontaktnih leč, druga možnost pa je, da ne dobivate dovolj omega-3 maščobnih kislin. Najdemo jih v mastnih ribah, kot so losos, skuša in tuna, ki so pomembne za zdrav vid. Poleg suhih oči so bile nizke ravni omega-3 med drugim povezane tudi s starostno degeneracijo rumene pege.

Suha, srbeča koža

Več vitamina B2 vam pomaga pri dermatitisu

Luskaste, grobe zaplate kože – dermatitis – lahko povzroči nekaj, kar kožo draži ali bolezen, lahko pa je krivo pomanjkanja vitamina B2 (riboflavina). B2, ki pomaga celicam pri rasti in da delujejo, kot morajo, je v jajcih in zeleni zelenjavi, kot sta beluši in brokoli.

Izguba las

Ustrezna raven železa pomaga, da lasje in lasišče ostanejo čim bolj zdravi

Izguba las se lahko zgodi, ko se starate, lahko pa je kriva tudi prehranska težava, zlasti pri ženskah, mlajših od 50 let. Povečajte železo (s pomočjo pustega mesa, fižola ali oreščkov), da da lasje in lasišče ostanejo zdravi.

Krvaveče dlesni

Zagotovite si dovolj vitamina C

Najverjetnejši vzrok za to težavo je bolezen dlesni, vendar jo lahko povzroči tudi hudo pomanjkanje vitamina C (najdemo ga v citrusih in nekateri zelenjavi). Pred tem se posvetujte z zdravnikom!

Mišična šibkost

Vitamin B1 pomaga zmanjšati oslabelost mišic in druge težave

Pomanjkanje vitamina B1 – znanega tudi kot tiamin – lahko povzroči to in druge težave. Najdemo ga v polnozrnatih žitih, svinjini, ribah, nekaterih oreščkih in fižolu. Za zdrave mišice je pomemben tudi kalij (najdemo ga v bananah). Pogovorite se s svojim zdravnikom, če menite, da vam primanjkuje tega vitamina,in da ga s prehrano ne vnesete dovolj.

Kronični prehladi

Vitamina C in E pomagata krepiti imunski sistem

Morda boste pogosteje kašljali in kihali, če ne zaužijete dovolj vitaminov C in E, ki vsebujeta antioksidante, in ti krepijo imunski sistem. Uravnotežena prehrana ne bo preprečila prehladov, lahko pa ohranja telo dovolj zdravo, da se jim pomaga postaviti po robu.

Afte

Če imate nizko vsebnost B12, cinka, folata in železa, lahko dobite afte

Te male razjede nastanejo v mehkem tkivu ust ali na dlesni. Nihče ne ve zagotovo, kaj jih povzroča, vendar so vzroki morda povezani s pomanjkanjem B12, cinka (najdemo ga v ostrigah, oreščkih in fižolu), folata (v beluših, brstičnem ohrovtu in pomarančah) in železa.

Slab sluh

Ustrezne ravni vitamina B12 lahko pomagajo

Ena od mnogih nalog vitamina B12 je pomagati živčnemu sistemu (sestavljenemu iz možganov, hrbtenjače in živcev) delovati tako, kot bi moral. Raziskovalci menijo, da če ga ne zaužijete dovolj, lahko to vpliva na signale med ušesi in možgani, kar lahko privede do izgube sluha ali tinitusa – zvonjenja ali brnenja v ušesih. Če imate težave s sluhom, obiščite zdravnika, da ugotovite, kaj jih povzroča.

Šibke kosti

Potrebujete zadostno količino kalcija in vitamina D

Kalcij je gradnik za kosti, vitamin D pa pomaga telesu, da ga absorbira. Če obojega ne zaužijete dovolj, je večja verjetnost, da boste zboleli za osteoporozo, boleznijo, zaradi katere so kosti šibke in krhke. Najboljši način za pridobivanje vitamina D je z dodatki, vendar lahko kalcij dobite z mlečnimi izdelki in nekaterimi obogatenimi živili. Pogovorite se s svojim zdravnikom o tem, kaj je prav za vas.

Razpoke v kotičkih ust

Vnesite več vitamina B6

Pomanjkanje vitamina B6 lahko povzroči razpoke, pa tudi kožne izpuščaje. Najdemo ga v perutnini, ribah, škrobni zelenjavi, kot je krompir, in necitrusnem sadju, kot sta grozdje in jabolka. Preden začnete jemati dodatek B6, se posvetujte s svojim zdravnikom - ta lahko povzroči težave, če hkrati jemljete določena zdravila.