Zato si kolesarji brijejo noge

Torej, pravi razlog za britje nog?

Kolesar si noge obrije zato, ker kratke oprijete lajkraste hlače zelo tesno objamejo stegno in s tem objemom postavijo dlake, dolge dlake, kocine v izpostavljen položaj.Ko moški (ali ženska) obleče oprijete kratke hlače čez kosmati nogi, potem je videti res čudno. Če nosimo kratke hlače in te niso oprijete, nas kocine sploh ne motijo, kajne? Ste to opazili?In ravno zato najverjetneje kolesarji brijejo nogici. Pomembno je tudi vedeti, kateri kolesarji si jih brijejo. Tekmovalci zagotovo. Rekreativci? Zagotovo tisti, ki si radi ob koncih tedna pripnejo startno številko. Tudi tisti, ki neradi tekmujejo, so pa zelo radi na las, kocino ali dlako podobni tistim, ki tekmujejo. Strokovnjaki pravijo, da je britje nog enako pomembno, kot nošenje kolesarskih čevljev in kolesarskih oblačil. Gre za folkloro in obvezno »opremo« hkrati. To je dobra razlaga.Kolesar s kosmatima nogama je tak, kot kolesar v supergah, torej brez kolesarskih čevljev. Vendar, kako naj si dober kolesar, odličen rekreativni kolesar, ki je povrhu tega še uspešen delavec, oseba z resno službo, žensko, ki ve, kaj hoče od njega, s kupom otrok … obrije nogi? Si predstavljate, da imate šefa, ki si brije nogi?Kolesar si noge brije, ker to počnejo vsi kolesarji in se ne sprašuje, zakaj. Celo fino se jim zdi, ker so na ta način približek tistim s televizije. Brije si jih zato, ker so masaže prijetnejše? Kateri rekreativni kolesar pa hodi na masaže? Kateri športniki pa nimajo masaž? Za maserje je še huje, če kolesar ni sveže obrit! Lažje je masirati kosmati nogi, kot pa z dnevoma »staro brado«. Brijejo jih zaradi obližev, ki jih nalepijo čez rane v primeru padcev? Kolesar še najmanjkrat poškoduje kožo na nogi. Rokometaši, odbojkarji, košarkarji se stalno drgnejo po parketu in so stalno podrajsani … pa ne brijejo nog. Estetika? Debelušen, v letih, rekreativni kolesar z obritima nogama, je verjetno najbolj neokusno bitje na svetu ...Odgovor je precej bolj navaden. Nekoč pred davnimi leti je na dirki po Franciji zmagal kolesar, ki je bil plešast in povsem brez dlak po telesu. Imel je alopecijo, vendar o tem ni razlagal naokoli. Nekdo ga je vprašal, zakaj ima obriti nogi, ni pa ga vprašal, zakaj je brez las in ni opazil, da niti na rokah nima dlak. Zmagovalec mu je odgovoril, da zato, ker se brez kocin na nogah počuti hitrejšega pa še hitreje se umije v cilju, ker vemo,da so bile včasih vse ceste makadamske … In od tistega Toura naprej, so si vsi kolesarji tekmovalci brili noge. Potem so to videli še rekreativci in … in ... zgodba je končana.