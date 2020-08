FOTO:Zakladi Blejskega jezera

FOTO: Mirko Kunšič

Nekoč je bil za nas, otroke iz vasi nad blejsko jezersko skledo, zaklad že, če si lahko šel med počitnicami na brezplačno kopanje v Malo Zako. Oba veslaška pomola sta bila od nekdaj pribižališče zastonjkarjev. Nekaj deset metrov naprej, ob cesti pri ribiški hiši, je bil hrast, naravna skakalnica. Nekoč smo tekmovali, kdo bo z nekajmetrskimi potopi iz jezerskega dna prinesel največ štilarc.Nemških ročnih granat, ki so ostale za spomin, da druga svetovna vojna ni zaobšla Bleda, takrat prekrščenega v Veldes. A se nam takrat, v sedemdesetih, na srečo, nič ni zgodilo. Nobeno od najd ni razneslo, nič se ni zgodilo. Ko smo jih prešteli, da smo določili zmagovalca, smo jih zmetali nazaj v jezero.O njem in jezerskih zakladih kroži veliko zgodb. Vedno so bile in so še, zavite v skrivnosti. Nekajkrat sem se, ko sem se vračal z dogodkov iz Bohinja, kot dopisnik Dela in Slovenskih Novic, namensko ustavil na Mlinem.Na robu pločnika, pred takrat še njegovo galerijo je lovil zadnje sončne žarke Blejc, pisatelj. Opiral se je na palico. Fizično je ugašal, a je bil še vedno pripravljen, da kaj pove. Kajti Tone je vedel veliko, za nekatere celo preveč.Ne vem, če ima on, oziroma tisti, ki so kupili najprej njegovo rojstno hišo in nato še galerijo, svoj privez za čoln, v katerem je večkrat veslal po jezeru.Sedanja občinska vladaje letos našla nekaj denarja, da je potapljačem Društva za podvodne dejavnosti Bled, krila stroške za projekt pregleda natege in kartiranja le te. A bo zagotovo steklo še veliko Jezernice na Mlinem, preden se bo kaj zgodilo.Do takrat pa ostaja Blejsko jezero, ne le najbolj prepoznavna blejska blagovna znamka, brend po moderno, izziv za mnoge. Za iskanja zakladov.Tudiki ima že več kot 500 ur potopov v jezerih in morjih je pred leti odkril strast podvodne fotografije. Pravi zaklad !Njegovi lokvanji in vsaj 13 vrst rib v Blejskem jezeru so fotografsko zapisani, natisnjeni, razstavljeni in hkrati izziv za nove in nove različice. Odvisno od svetlob in dodatnih luči.A je Radovljičan, zapriseženi rekreativni igralec golfa, smučar po celcu in še kaj, ljubezen do potopov prenesel tudi na vnuka. Oba se, ob Tonijevi asistenci, že varno potopita in odkrivata podvodne zaklade.Devetletniže ob poti do opreme v Grajskem kopališču, z brega oprezuje, kje bo videl ribe, da bo kasnejši potop zanimiv. Ve in pozna, kje ob Blejskem otoku domujejo somi, ščuke, krapi. Pozna tudi druge, manjše ribe Blejskega jezera. Ve, kam je treba namestiti svinčeno, dodatno utež za potop, kako pravilno uporabiti vitalne dele težke potapljaške opreme in kako se je treba obnašati pri potopih.V celoti pa obvlada foto šuting. Takrat se požene s čolna k dediju,, ki se s fotoaparatom približuje začasnim privezom čolna ob Blejskem otoku.