Zapustil nas je smučarski cesar Josef Fischer

Tekel čez 5 najvišjih slovenskih vrhov Preberite še:

Z inovacijami in številnimi novimi zamislimi jeali pa kar »kaiser«, kot so ga klicali prijatelji, vodil podjetje, ki je še vedno v družinski lasti. V zadnjih letih se je umaknil iz javnega življenja in dela, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Upokojenska leta je preživljal v miru ob jezeru Attersee.Avstrijsko podjetje Fischer je bilo ustanovljeno leta 1924 in je že od nekdaj znano po svojih inovacijah in naprednih tehnologijah. Sedež firme je v Ried-u, proizvodnja pa je poleg Rieda nastanjena tudi v Mukchevem (Ukrajina) in Bosni in Hercegovini.Že vrsto let je Fischer na področju nordijskega smučanja nesporna številka ena, kar se kaže tudi v številu osvojenih odličij na velikih tekmovanjih. Ves čas so v ospredju z novimi tehnologijami, ki tekmovalcem in rekreativcem omogočajo najboljše občutke na snegu.Na področju alpskega smučanja Fischer spada med tiste, ki imajo stalne predstavnike med najboljšimi na svetu in to v vseh disciplinah. Linije smuči in smučarskih čevljev se nadgrajujejo vsako sezono. Glede na to, da so zajeti prav vsi segmenti alpskega smučanja, tudi freeride/freestyle in turno smučanje.