FOTO:Zaspana grapa se bo dokončno zbudila

Makadamkanje po Pokljuki Preberite še:

FOTO: Arhiv Zakonc tedna

Pol leta in več kot 40 prostovoljcev

Objekte in skoke na linijah so zgradili iz naravnih materialov, ki jih je ponujalo samo zemljišče. FOTO: Arhiv Zakonc tedna

FOTO: Arhiv Zakonc tedna

Idrija ima končno svoj kolesarski park! Po dolgoletnih sanjah in večmesečnih delih je Društvo Zakonc tedna, ki združuje gorske kolesarje in navdušence nad raznovrstnimi športi v naravi, na območju Faletovš nad idrijsko Zaspano grapo uredilo kolesarski park.Vendar brez težav še vedno ne gre; zaradi ponovnega zaostrovanja ukrepov preprečevanja širjenja Covid-19 so uradno otvoritev, ki je bila predvidena za soboto, 4. julija 2020, prestavili na september. Točen datum še sledi, kljub temu pa bo park, dokler bodo razmere to še dopuščale, odprt za javnost.Da bi za svoje člane ustvarili kakovostno in varno okolje za izvajanje aktivnosti na prostem, predvsem gorsko kolesarjenje, obenem pa izkoristili izjemen potencial idrijskih terenov, so na območju Faletovš nad idrijsko Zaspano grapo uredili kolesarski park za skoke, urjenje gorsko kolesarskih veščin in preživljanje prostega časa v naravi. Območje, ki je bilo doslej neizkoriščeno, jim je lastnica družba Kolektor Koling odstopila na uporabo za začasno ureditev v funkcionalen in za občane uporaben prostor.Prostovoljni člani so park urejali z mislijo na vse občanke in občane Idrije ter ostale obiskovalce, ki radi preživljajo čas na kolesu. Kolesarske linije so prilagodili za kolesarje z različnim predznanjem. Primerne so tako za začetnike in otroke kot naprednejše in izkušene kolesarje, ki si želijo več kolesarskih užitkov in adrenalina.Toliko je bilo potrebno za celotno ureditev, ki je potekala v obdobju od sredine januarja do konca junija 2020. Ob pomoči podjetja Kaskader so dela kljub epidemiološki situaciji potekala hitro. Ureditev je obsegala odstranitev grmovja in skal, zemeljska dela z uporabo lažje gradbene mehanizacije in motornih žag ter ročna dela.Objekte in skoke na linijah so zgradili iz naravnih materialov, ki jih je ponujalo samo zemljišče. Poleg vzdrževanja parka nameravajo v prihodnje urediti še ruševine nekdanje kmetije v funkcionalen prostor za druženje in oddih ter shranjevanje orodja za vzdrževanje parka.Društvo ZAKONcTEDNA vse obiskovalce naproša, naj upoštevajo varnostna navodila v parku in spremljajo obvestila, povezana z epidemiološkimi ukrepi. Do Faletovš naj se odpravljajo s kolesom ali peš, avtomobile pa naj parkirajo pri idrijskem stadionu ali trgovskih centrih.