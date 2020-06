FOTO:Zavitek iz rabarbare, jabolk in skute

Španska pita Pripravite si še:

Spomladno poletni čas je tisti, ki nam resnično prinese v naše vrtove skorajda najpestrejšo izbiro razno raznih plodov, sadežev in vsemogočih rastlin za pestro kombiniranje naših jedilnikov in jedi. To pa je tudi zelo velika dragocenost in velik doprinos, če gledamo iz vidika vnašanja dragocenih, bogatih in raznolikih hranil v naše telo.Ena izmed takšnih rastlin je tudi čudovita rabarbara, ki prav resnično lahko poživi naš jedilnik in nas obogati z nekaj vitamini. O njej smo v naši rubriki že pisali, naj pa ponovimo, da pri rabarbari uživamo stebelni del, listi rabarbare pa niso užitni. Tokrat si bomo pripravili z njeno pomočjo izjemni rabarbarin zavitek po domače »štrudel«.Rabarbaro bomo položili preko nadeva iz skute in jabolk. Tako bo s svojim kiselkastim prav posebnim okusom zaokrožila to božansko sladico. Seveda zavitek ni ravno nizkokalorična jed, zelo prav pa bo prišla tako lačnemu s kalorijami izpraznjenemu kolesarju kot vztrajnemu maratonskemu hribolazcu in ga za povrh še prijetno osvežila.Najboljši zavitek je seveda iz domačega vlečenega testa, lahko pa tudi malo pogoljufate in si ga pripravite s kupljenim testom.Testo:350 g gladke pirine mokeCca 200 ml mlačne vode1 žličko kisaŠčep soliŽličko oljaSkutin nadev:0,5 kg skute3 žlice sira maskarpone100 g sladkorjaŽlico kisle smetane3 jajcaLimonina lupinica, rumVaniljev sladkorJabolčni nadev:5 do 6 naribanih jabolkCimet, klinčkiLimonina lupinaSladkor po okusu in želji5 do 8 olupljenih stebel rabarbareNekaj velikih žlic drobtin in maslaNajprej zamesimo sestavine za testo v zelo gladko čvrsto zmes in ga pustimo počivati zavitega v pomaščeni plastični foliji najmanj uro. Med tem se lotimo nadevov. Najprej zmešamo vse sestavine za skutin nadev. Nato naribana jabolka in ostale sestavine zmešamo v jabolčni nadev. Rabarbaro olupimo in narežemo na manjše koščke. V ponvi segrejemo maslo in na njem prepražimo drobtine. Lotimo se vlečenja testa. Na pomokanem prtu ga najprej razvaljamo, nato pa od sredine navzven z rahlimi, nežnimi gibi raztegujemo navzven.Pazimo, da ga ne strgamo. Ko je že zelo raztegnjeno in skoraj prosojno bo ravno pravo. Lahko tudi počakamo, da se malo posuši. Najprej po testu razmažemo maslene drobtine. Nato preko razmažemo skutin nadev, čez to potresemo jabolka, nazadnje pa ga potresemo še s koščki rabarbare. Testo s pomočjo prta zavijemo v zavitek in ga narahlo preložimo v pekač, ki smo ga pomastili. Zavitek pečemo približno 40 minut na temperaturi 180 stopinj. Ohlajenega razrežemo in postrežemo.***Tanja Drinovec je študij arhitekture uporabila za izdelovanje najboljših slaščic, hrana je njena strast, šport vidi skozi prehrano, ko ne kuha, oblikuje nakit in potem gre na kolo. Je mati treh otrok.