Zaživelo bo kotalkališče ob morju

Kotalkališče bo zaživelo v ponedeljek, 24. avgusta, in bo obratovalo vse do 13. septembra. Med tednom bo kotalkanje možno med 17. in 22. uro, ob sobotah in nedeljah pa tudi ob dopoldanskem času, in sicer med 9. in 11. uro.Za vstop na kotalkališče bo treba odšteti 2 evra, prav tako bo 2 evra stala izposoja kotalk. Otroci do 6. leta starosti bodo v spremstvu odrasle osebe lahko kotalkali brezplačno.Sicer bo na kotalkališču ustrezno poskrbljeno za varnostne ukrepe. Število obiskovalcev bo zaradi pandemije COVID-19 omejeno, prav tako bodo poskrbeli za ohranjanje primerne razdalje med obiskovalci in razkuževanje.V Mestni občini Koper pričakujejo, da se bodo kotalkanja razveselili predvsem najmlajši. Zagotovo pa bo kotalkanje z razgledom na morje nepozabna izkušnja tudi za marsikaterega turista.