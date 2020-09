Zdrav življenjski slog v domači pisarni

Kaj pameten rekreativec lahko stori na jesen Preberite še:

MedicineNet je kakovostna ameriška zdravstvena spletna stran, za katero bi lahko rekli, da res sledi tistemu, na kar prisegamo tudi pri Poletu: na zdrav življenjski slog. Takšen slog pa ne pomeni le velike vključenosti športne rekreacije v naše življenje, in pa skrbi za gibkost našega uma, pač pa tudi, da poskrbi za zdravstveno morda morda najbolj zanemarjen čas našega dneva. Ko smo v službi.Zdaj je drugačen čas marsikomu prinesel tudi službo na lokaciji, ki jo najbolj pozna - delo od doma. In delu od doma so se posvetili tudi pri MedicineNet. Predvsem temu, kako si čim bolj zdravo urediti svoje delovno okolje. Zapisali so, da zapis ne vsebuje medicinskih nasvetov, da je namenjen zgolj splošnim informativnim namenom in ne obravnava posameznih okoliščin. Ni nadomestilo za strokovno zdravniško svetovanje, diagnozo ali zdravljenje in se nanj ne bi smeli zanašati pri odločanju o svojem zdravju.Tole je za spletne strani, ki se zdravju posvečajo v Sloveniji, skoraj napredstavljivo: »Nikoli ne prezrite zdravniškega nasveta pri iskanju zdravljenja zaradi nečesa, kar ste prebrali na spletnem mestu MedicineNet. Če menite, da potrebujete medicinsko pomoč, takoj pokličite svojega zdravnika ali pokličite nujno medicinsko pomoč.«Zapise na MedicineNet seveda preverijo zdravniki, tega je., ki nadzira delo ekipe medicinskih strokovnjakov, odgovornih za zagotavljanje natančnosti, verodostojnosti in pravočasnosti vseh vsebin na WebMD FIT in Raising FIT Kids. To je gospa z bogatimi izkušnjami na področju prehrane in otroške debelosti, ki je prišla na WebMD iz Otroškega zdravstvenega varstva v Atlanti, povezanega z univerzo Emory, kjer je delala sedem let. Tam je bila je v stalnem stiku s pacienti in vodilna zdravnica pri nujni takojšnji oskrbi. Torej, kako si ustrezno urediti domačo pisarno Čeprav boste morda svoje delo opravljali le za utesnjeno mizo, pri šibki svetlobi ali med ogledovanjem oddaljenega računalniškega zaslona, ​​pa je treba vedeti, da nobena od teh stvari ni dobra za vaše telo. Ko ste s telesom ujeti v neprijetnih položajih, lahko pride do težav z mišicami, tetivami, vezmi ali živci. Če že imate bolezen, kot sta artritis ali diabetes, se vam bo stanje lahko še poslabšalo.Izberite delovno površino, ki ponuja dovolj prostora za kolena, stegna in stopala. Ne sedite neposredno pred predali ali omaricami, saj vam to preprečuje, da se računalniku približate tako, kot bi se morali. Če potrebujete višjo delovno površino za dvig nog mize ali mize uporabite deske, opeke ali lesene bloke.Za ohranjanje zdrave drže je najboljši pisarniški stol s podporo za ledveni del (križ). Če uporabljate stol s trdim naslonom, izberite takšnega, ki vam omogoča, da kolena ostanejo poravnana z boki. Obložite ga s sedežno blazino in za ledveni del hrbta namestite zvito brisačo. Če ima vaš stol naslonjala za roke, jih prilagodite tako, da bodo ramena ostala sproščena.To je preprost trik za pravilno držo: stopala naj bodo poravnana na tleh. Če stol, ki ga uporabljate, tega ne dovoli, uporabite naslon za noge in jih položite nanj. Pod noge lahko položite tudi majhen kup trdnih knjig.Če je zaslon računalnika prenizko, boste morali brado dobesedno potopiti v prsni koš, da ga vidite. To lahko povzroči bolečine v vratu, ramenih in hrbtu. Če je mogoče, zaslon postavite na površino, ki je oddaljena za dolžino iztegnjene roke in je v višini oči. Če nosite bifokalna očala, bo zaslon najlažje videti, če ga spustite za dva in pol do pet centimetrov.Pri delu z dvema računalniškima zaslonoma sprejmite posebne ukrepe za preprečevanje bolečin. Tistega, ki ga največ uporabljate, postavite na mizo pred seboj, drugega pa na stran. Če na obeh zaslonih delate enako, ju namestite enega ob drugega, ta da se robova dotakneta. Nato ju rahlo obrnite proti sebi.Naravna svetloba nam bo pomagala bolje videti naše delo. Če želite zmanjšati bleščanje, si uredite svoj delovni prostor, tako, da je okno ob strani, ne pa, da je pred ali za vami. Zaslon računalnika naj bo svetlejši od svetlobe zunaj, zato v sončnih dneh prilagodite ali spustite senčila.Ko si uredite domačo pisarno, se vam ne zdi, da boste morali tam ostati cel dan. In bolje je, da ne! Tudi v pisani se mišice s lahko utrudijo in nas začnejo boleti, saj nas podpirajo med sedenjem, to pa lahko sčasoma privede do drugih težav. Poskusite narediti en- do dvo-minutni odmor na vsakih 20 do 30 minut, ko ste za pisalno mizo. Vstanite in se stoje nežno raztegnite.Med delom boste lahko tudi ves čas na nogah in čeprav boste stali, boste morda manj čutili o bolečine v ramenih ali v hrbtu. Če nimate stoječe mize, postavite prenosnik na visok pult, polico ali likalno desko. Verjetno bo trajalo nekaj časa, da se navadite na tak, nov način dela, ki ga niste bili vaje ni ... Da vas ne bi bolele noge in stopala, najprej stojte največ 30 minut. Pomagalo bo tudi, če pod stopala namestite kuhinjsko preprogo.Če se boste morali raztegniti, da dosežete tipkovnico, boste morali napenjati roke. Ko tipkate ali uporabljate miško, naj bodo zapestja ravna, komolci ob telesu, roki pa poravnani s komolci komolci ali malček nižje.Če zapestja ali lakti preveč pritiskajo ob rob delovne površine, lahko začnete čutiti bolečino ali mravljinčenje. Ko se tkivo na teh območjih stisne, se lahko pretok krvi upočasni. Če želite preprečiti težave, kot je sindrom karpalnega kanala, uporabite naslon za zapestje. Trde robove svoje mize ali mize lahko obložite tudi s prepognjeno krpo.Če med delom za računalnikom pogosto govorite po telefonu, se zaščitite pred tem, da vas doleti pojav trdega vratu »heksenšus«. Telefon postavite v način delovanja preko zvočnika ali uporabite slušalke, še posebej, če tipkate ali pišete hkrati. Če uporabljate tablični računalnik, ga poskusite držati v višini oči in menjate roki, ko ga prijemate. Morda ga boste želeli postaviti na stojalo za tablične računalnike.Predolgo gledanje v računalnik lahko poškoduje oči. Prizadevajte s spočiti mišice v njih. Vsakih 20 minut, ko pogledate zaslon, si vzemite 20 sekund, da se zazrete v nekaj približno 20 metrov stran. Če na kratko spremenite svoj fokus, si lahko oči spočijejo.Ali med delom sedite na kavču? Za hrbet položite blazino, ki vam pomaga, da ostanete pokonci. Zavita brisača na ledvenem delu hrbtenice vam lahko nudi dodatno oporo za hrbet. Če uporabljate prenosni računalnik, ga ne postavljajte na blazino. Lahko se pregreje. Namesto tega ga naslonite v naročje, podprtega z nekaj knjigami. Delovalo bo tudi prazen fascikel, ki ga s s širšo stranjo obrnjeno proti nogam. In ne pozabite, da si dovolj pogosto omislite odmore in takrat je treba vstati.Če ste končali z delom to še ne pomeni, da ste končali z uporabo zaslonov. Po koncu dela veliko ljudi preživi še štiri ure na prenosnem računalniku, telefonu ali tablici. Poskusite slediti istim smernicam, ko se sprostite, kot jih uporabljate v domači pisarni. Navsezadnje je vaš cilj enak - pomagati preprečiti zvijanje telesa in njegovo zakrčenost.