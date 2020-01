FOTO:Zdravstveni trendi v letu 2020 ali dokončen prihod zdrave pameti

Vojna proti sedenju se bo nadaljevala

Pričakujemo lahko, da se bodo ljudje vse bolj osredotočili na to, da bi se čez dan poskušali več premikati. Foto: Usa Today Sports



Domače telovadnice se bodo še naprej širile

Upamo, da se bo vrnila velika slika in namesto, da bi poskušali loviti ali podrobneje opisati svojo pot do zdravja in dobrega počutja, se odločimo za nekaj zelo osnovnih stvari, ki delujejo. Foto: Usa Today Sports

Vroče razprave o tehničnem dopingu



Se budi bogata vest sveta?

Začelo se bo počasi, vendar bo Slovenija tu postala ena najmočnejših skupnosti na svetu. Foto: AFP

Še naprej se bomo prepirali o minutah in pogrešali veliko sliko

Skupnost športnih rekreativcev je ena redkih, ki se je deloma iztrgala iz virtualnega seta Foto: Matej Družnik

Več moških bo imelo ženske športne junake

Videli bomo val moških, ki glasno podpirajo ženski šport, slavijo svoje ženske športne junakinje in odločno zahtevajo, da vsi prenehajo zaničevati potencialne doseg ženskih športnic, in da ne velja, da za ženske navijajo samo ženske. Foto: Matej Družnik



Odvisnost od "količinsko opredeljenega jaza"

Dirkanje proti namišljenim nasprotnikom je podobno življenju na ekranu telefona, ni tako? Foto: Matej Družnik

Ljudje so malce naveličani, da samo želijo vedeti, kaj kako deluje. Foto: Matej Družnik

Pazljivost, ne le domišljija



Več čas za obraze in manj Face Timea

Zdaj večina ljudi trenira z domišljijskimi pripomočki. Foto: Matej Družnik

Kljub vsemu, da se svet na videz brezglavo vrti, pa po svetu lahko zaznamo tudi fenomene, ki ne prisegajo na farmacijo, pač pa na zdrav razum, ki vodu v zdravo življenje. Pri ameriški revijiso zbrali ugledneže z različnih področij, ki so se drznili napovedati, kaj se bo na področju zdravja dogajalo v naslednjem letu - rečemo lahko, da so napovedi v resnici optimistične. Ja, začelo se je: počasi naš planet spet obiskuje zdrava pamet. Mi smo ob tem dodali nekaj napovedi kako se bo le-ta srečevala sDrugi tekaški bum, po statističnih podatkih, ki j so jih zbrali pri, je svoj vrhunec dosegel leta 2013, ko se je na ameriške cestne dirke prijavilo 19 milijonov ljudi. To je bilo približno takrat, ko so naslovi o tem, kako preveč teka človeka ubije, dosegli vrhunec, in tudi takrat, ko jeopravil svoj maratonski prvenec. Od takrat so številke vztrajno upadale: v letu 2018 je v ZDA na cestnih dirkah teklo 18,1 milijona ljudi. Vztrajni neuspehi študij, da bi našli nove dokaze, da bi vas celo ekstremne količine teka ubile, in vztrajen sijaj Kipchogea - 2020 bo leto, ko se bo trend končno obrnil.Izkušeni tekači se bodo vrnili v s staro kroženje, novi tekači bodo tekanje šele odkrili, hardkor veterani pa bodo podvojili svoj trud. Tako pravi, kolumnist Outside Sweat Science in avtor knjige Vztrajnost: Um, telo in čudežno elastične meje človeške uspešnosti.čeprav število prijavljenih naupada, se bo število prijavljenih ustalilo: tisti, ki ne tečejo na tekmah, se bodo namesto tega podili po naravnih tekališčih in v resnici bo tekačev več, ko mislimo, da jih je. K teku se bodo vrnili tudi tisti, za katere tek ni prvi šport. Ali veste, dapoleg kolesarjenja včasih teče? Včasih je to v biciklizmu veljalo za smrtni greh. Tek je osnova vsega, brez njega ni nobenega športa, vsaj zares ne. Brez teka ni teka.Pričakujemo lahko, da se bodo ljudje vse bolj osredotočili na to, da bi se čez dan poskušali več premikati. Ne vaditi, niti ne hoditi na sprehod, ampak da si čez dan vzamemo čas za vstajanje s stola in se nekaj minut gibljemo. Raziskave kažejo, da naša telesa niso zasnovana tako, da bi bila več ur na enem mestu. In seveda, kratek oddih je dober za naše možgane., avtorica knjige The Happiness Project.nekateri delodajalci, ki so junaki slovenke tranzicije, bodo še vedno stavili na to, da bi ljudje čim dlje sedeli in čim več delali. Da bi bili čim manj časa odsotni s svojega delovnega mesta. Izgorelost bo tako postala korporativna bolezen. Tisti delodajalci, ki razumejo svet in razvoj civilizacije, bodo zaposlenim omogočili čim več gibanja, celo predpisali ga bodo, vse v dobro dobrega počutja zaposlenih in v prid zdravja podjetja. Vendar bodo še v manjšini. Njihov čas po naše prihaja v letih 2024 in 2025, ko bodo podjetja, kjer bodo delavci dokončno izgoreli, končno dojela, da človek ni stroj.V letu 2020 se bo zelo povečalo število ljudi, ki se ukvarjajo z uporabo virtualnih programov telesnega usposabljanja na svojih domovih. Kolesarski programi v zaprtih prostorih, kot sta Peloton in Zwift so bili le začetek. Zdaj, s programi kot sta Mirror in Tonal, telovadnica in trener prihajata k vam, prav v udobje vašega doma. Veliko vprašanje je, ali se jim bo ljudem zdelo, da so zabavne in učinkovite, ne da bi se ljudje, ki živijo v živo in v skupnosti, hodili v telovadnico., soustanovitelj vseživljenjskega izziva Whole Life Challenge.kolesarka vadba Zwift bo tako obsedla že doslej obsedenost s kolesarjenjem, da le-ti ne bodo več hoteli s kolesi na plano. Soproge, ki so se doslej pritoževale, da so možje ves čas na kolesu, se bodo poslej, da so ves čas doma. Če pustimo šalo ob strani se bo ta vadba v naslednjih letih povečevala, vsaj pri tistih, ki si jo lahko privoščijo. Dirkanje proti namišljenim nasprotnikom je podobno življenju na ekranu telefona, ni tako?Nor maratonski čas in fenomen, ki mu je poleg rekorderja botroval, bosta povzročila pravo vojno med proizvajalci tekaške obutve. Začeli bodo celo razpravljali o možni ureditvi čevljarske tehnike. To se razširilo na druga področja športne opreme, saj ljudje in podjetja iščejo vedno nove načine za izboljšanje učinkovitosti., fiziolog na kliniki Mayo.vsi bodo hoteli čudežno nikeovo obutev, in čeprav tega nismo opazili, se tudi v cestnem kolesarstvu med rekreativci pojavljajo ultra dragi mehanski tehnični pripomočki, ki naj bi pomagali doseči več. Več moči, vatov, boljši čas.Veliki proizvajalci hrane se bodo začeli spraševali kako njihove prakse vplivajo na podnebne spremembe, skupaj s povečanim povpraševanjem javnosti po trajnostnem "regenerativnem" kmetijstvu, kar pomeni kmetijske prakse, ki ločujejo ogljik, obnavljajo hranila v tleh in ščitijo vodo viri. Čas je!, profesorica prehrane, študija hrane in javnega zdravja na NYU, in avtorica knjige Unsavory Resuth: How Food Food Skew Science of What We Eet.na naših policah bo hrana, ki za druge države ni dovolj dobra, Slovenci in državljani Slovenije pa bomo še vedno zelo skrbni glede ohranjanja našega naravnega okolja – dosti bolj kot glede tega, kaj jemo. Rekreativci bodo še vedno uporabljali prehranska dopolnila in športne dodatke, za katera ni jasno, kaj vsebujejo.Ali so intervalne vadbe boljše kot tek na dolge razdalje? Je zajtrk najpomembnejši obrok dneva ali več podaljša življenje in športni uspeh? Kaj je bil najbolj krivo za vaše zdravstvene težava: maščobe, sladkor ali živalske beljakovine? V letu 2020 bomo nadaljevali s trditvami in prepiri o tem o tem, kaj je naslednja super hrana, super vadba in super dodatek. V naši naravi je, da se izgubimo v podrobnostih o vadbi in nasvetih o prehrani, pri tem pa pozabimo, da ni enostavnih odgovorov, ko gre za zdravje in telesno vadbo. In da tisto, kar deluje zate, morda ne bo delovalo zame.Upamo, da se bo vrnila velika slika in namesto, da bi poskušali loviti ali podrobneje opisati svojo pot do zdravja in dobrega počutja, se odločimo za nekaj zelo osnovnih stvari, ki delujejo: gibajmo se, jejmo pravo hrano, naspimo se, oblikujmo kakovostne, prave medčloveške vezi in odnose, in bodimo veliko zunaj., in tekaški trener na univerzi v Houstonu in soavtor filma Passion Paradox in Peak Performance.še vedno bodo o zdravju predavali o njem neizobraženi, tudi premalo nepoučeni nutricionisti, ki se bodo vse več spuščali tudi na področje vadbe – in obratno, trenerji s premalo znanja o vadbi se bodo lotevali še prehranskega svetovanja. To je en del. Dobra vest je, da se bodo začeli pojavljati taki, ki znajo, ki vedo in ki bodo sposobni oblikovati vadbene skupine, kjer prevladujejo dobri medčloveški odnosi. Začelo se bo počasi, vendar bo Slovenija tu postala ena najmočnejših skupnosti na svetu. Žal bodo vrednote rekreacije še vedno preveč ločene od vrednot, ki sicer veljajo v družbi. Ko se bo rekreacija začela vpletati v vsakdanje življenje, jo bodo lobisti ne naravnost, a srdito napadli.Predvidevamo, da se bo nadaljeval trend, da so ženske veliko podobne ljudem. Videli bomo val moških, ki glasno podpirajo ženski šport, slavijo svoje ženske športne junakinje in odločno zahtevajo, da vsi prenehajo zaničevati potencialne doseg ženskih športnic, in da ne velja, da za ženske navijajo samo ženske. Ta množična povezanost bo močno vplivala na ekonomijo ženskega športa., upokojena profesionalna atletinja in soustanoviteljica Picky Bars.ženske športnice so pri nas že desetletja enakovredne moškim zvezdnikom, tudi med navijači. Vendar le v športih, ki jih sicer obvladujejo prvenstveno moški. Ko se bo vrnila Ilka, bo vsesplošno bolj priljubljena kot, če bo Janja splezala na olimpijskih igrah na vrh, se bo pogled na vse gorništvo in na ves alpinizem popolnoma spremenil, ponovno bomo dobili nove. To bo zelo dobro tudi za Planinsko zvezo Slovenije, da bo končno dobila stik z vso slovensko družbo in ne le z nami, že prepričanimi, in do konca izpeljala svoje plemenito poslanstvo.Glavni trend, ki se nadaljuje in ki že poteka, je nekakšen preobrat tega, kar se je zgodilo v zadnjih dveh desetletjih. Dolgo časa je bil fitnes vadba v majhni, umazani telovadnici s preprostimi pripomočki taka, da ste te trenirali z drugimi ljudmi, vsi ste se nekako skupaj borili. V tistem obdobju je bila uporaba modnih športnih pripomočkov in n tehnologij za "izboljšanje" vašega treninga, obrobna. Potem pa se je nekje v zadnjih nekaj letih to povsem sprevrglo.Zdaj večina ljudi trenira z domišljijskimi pripomočki (ali v določenih razredih) in samo maloštevilni se potijo v nizko tehnoloških, zanemarjenih telovadnicah. Vendar bo ta niša, vrnitev garažne telovadnice, rasla. Ljudje bodo postali alergični na to, da bi tudi v skrbi za svoje zdravje lahko delovali le v nečem neskončno produktivnem, do konca izmerjenem in dobesedno spoliranem okolju.Tega imajo okoli že sicer preveč. Ni verjetno, da bo tovrstno usposabljanje, vadba z osnovnimi sredstvi, kmalu spet postala prevladujoča, vendar se bo več ljudi obrnilo v to smer. K teku, v trening moči, v kolesarstvo. Kar hočete. Visokotehnološka pomagala so seveda lahko povsem v redu, vse, zaradi česar se nekdo giblje, ki se sicer ne bi premikal, je dobra stvar.A visokotehnološka nadobudna kondicija je nasičena, nekako na silo pridobljena, in ljudje imamo dosti tega, se merijo in primerjajo v vseh elementih svojega življenja... Ne glede na vse zablode in na vse napake krosfita je taka vadba resnično lepa, stvari so učinkovite tudi,če so nizko tehnološke, trdo prigarane in usmerjene v skupnost. Namesto da bi nenehno kritizirali krosfit, bi se iz njihovega početja lahko lahko naučili tudi v drugih fitnes gibanjih., kolumnist Outside v sklopu Do It Better in soavtor Peak Performance.garaže za trening največkrat pri nas najdemo pri boksu, borilnih veščinah in krosfitu, ruskih kroglah, dvigovanju uteži, vendar pa je vse več prostorov, kjer v urejenem okolju vadijo po istih principih, kot v garažah. To je nekaj najboljšega in tu smo Slovenci pred marsikom drugim.Spolirani fitnesi bodo seveda obstali, celo vse pomembnejši bodo postali, saj prihaja generacija mladih brez idej, ki se bo v tem okolju počutila dobro. In vse, kar ljudi spravi v gibanje, je dobro, zato bodo ostali urejeni, modni fitnesi še dolgo zelo pomembni. In v večini pri nas delajo dobro.Ljudje so malce naveličani, da samo želijo vedeti, kaj kako deluje. Obstaja veliko možnosti, da potrošnika in rekreativce tega naučimo, namesto da preprosto ponudimo drug izdelek. Teka bo še vedno veliko, še posebej v olimpijskem letu. Še naprej bomo opazili naraščanje disciplin zunaj fitnes prostorov, vendar so le te z njim še vedno povezane – razmišljati je treba o preudarnosti pri vadbi in regeneraciji. To niso modrosti, to je preprosto tu, da bi ostalo za vedno., fitnes in velnes kolumnist pri GQ.ljudje so bodo na novo učili teka, zelo veliko priložnost za strokovno delo pa imajo vsi, ki se ukvarjajo s poučevanjem cestnega kolesarstva in tovrstnim turizmom. Kolesarstvo postaja slovenski nacionalni šport. Kakovostni trenerji bodo vredni zlata. In v mrzlem delu leta tisti, ki so jim enakovredni v telovadnicah. Najprej bodo ljudje skušali razumeti kolo, potem še telo.Ljudje bodo s svojih pametnih ur in telefonov začeli pogledovati naokoli in se dejansko pogovarjali drug z drugim. Človek lahko upa, kajne?, avtor uspešnic in zdravnik športne medicine.skupnost športnih rekreativcev je ena redkih, ki se je deloma iztrgala iz virtualnega seta. Žal se v njega povsem pogrezajo otroci in mladostniki, ki tudi vse bolj izgubljajo stik s prvinskim športnim početjem. Vendar pa dokler je naš najboljši partner odraslih pametni telefon, kako bi lahko kaj očitali mlajšim?