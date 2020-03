Že dvajset let pomagajo slovenski gimnastiki

Sašo Bertoncelj ob podpisu pogodbe. FOTO: Studio Bomba

Podpora športnikom omogoča nemoteno treniranje in sodelovanje na najpomembnejših mednarodnih tekmovanjih, hkrati pa je del prizadevanj družbe BTC za krepitev in promocijo športa ter spodbujanje zdravega in aktivnega načina življenja.Sponzorska sredstva pomenijo dodatno spodbudo in motivacijo za uspešne telovadce Gimnastične zveze Slovenije, ki se letos tudi s pomočjo družbe BTC ponovno nadejajo novih športnih uspehov. Več kot 20-letno podporo slovenski gimnastiki v družbi BTC tako nadaljujejo s podpisom sponzorske pogodbe s štirimi tekmovalci -- ter petimi tekmovalkami -in ritmična gimnastičarka, ki je tudi že prva v vrsti za nastop na letošnjih Olimpijskih igrah v Tokiu.Podpis pogodbe je pozdravil predsednik Gimnastične zveze Slovenije in glavni izvršni direktor družbe BTCj: »Gimnastika zagovarja delo, vztrajnost in disciplino ter od športnikov zahteva izjemno fizično in psihično pripravljenost. Moč, eleganca in osredotočenost na brezhibno izvedbo vaje se razvijajo skozi dolga leta treningov, ki jih zmorejo le najboljši. Zato smo še posebej veseli, da z obnovitvijo dolgoletne podpore družbe BTC tudi letos pomagamo našim izjemnim športnikom in dodajamo kamenček k mozaiku njihovih uspehov.«Podpisa pogodbe se je udeležil tudi, izvršni direktor za marketing in trajnostni razvoj pri družbi BTC. Športnikom je zaželel uspešno sezono in poudaril njihovo vlogo pri promociji športa: »V družbi BTC je skrb za družbo in okolje v ospredju našega delovanja. Tako podpiramo številne športnike in športne organizacije, ki dosegajo pomembne uspehe na nacionalni in mednarodni ravni. Ponosni smo, da kot dolgoletni podporniki slovenske gimnastike prispevamo k njenemu razvoju in prepoznavnosti. Preko podpore športu hkrati širimo zavedanje o pomembnosti aktivnega življenjskega sloga, ki prispeva h kakovosti življenja vseh generacij.«Telovadecje ob tem poudaril pomen podpore športnikom: »Kot “veteran” med športniki se še toliko bolj zavedam dolgoletne podpore, ki nam jo izkazuje družba BTC. S sponzorstvom mlajši športniki dobijo potrditev, da je njihov trud, ki ga vlagajo v šport, opažen, uveljavljenim športnikom pa omogoča uresničenje njihovih vsakoletnih športnih načrtov. Mislim, da se lahko v imenu vseh zahvalim za podporo tako v letošnjem kot v vseh preteklih letih in verjamem, da bomo izkazano zaupanje povrnili z odličnimi rezultati na tekmovališčih.«Tekmovalce, ki so že lani prikazali nekaj izjemnih uspehov, tudi letos čaka pestra sezona. Nedavno so se vrnili s svetovnega pokala v avstralskem Melbournu, konec aprila in v začetku maja tekmovalke čaka evropsko prvenstvo v Parizu. Naslednja postaja tako tekmovalk kot tekmovalcev bo ukrajinski Kijev, ki maja gosti evropsko prvenstvo v ritmični gimnastiki. Konec maja se bodo tekmovalci pomerili še v azerbajdžanski prestolnici Bakuju na evropskem prvenstvu v moški gimnastiki. Še vedno je odprt tudi boj za vozovnice v olimpijski Tokio. Eden od vrhuncev sezone na domačih tleh pa bo zagotovo svetovni pokal v moški in ženski gimnastiki, ki se bo odvijala od 11. do 14. junija v Kopru.