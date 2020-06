Zelo nevarni topilci maščob

Zakaj so topilci maščob nevarni?

Malo manj na krožnik, pa v klanec, med drevesa, na travnike. FOTO: Shutterstock

Lista topilcev maščob je dolga, nepregledna in praktično popolnoma zunaj zdravniškega nadzora.Če natančneje pogledamo področje topilcev maščob, se zdi vse podobno področju dopinga. Kar deluje, je zdravstveno nevarno, če pa ni nevarno, pa ne deluje.Je zapravljanje časa, energije in denarja. Zato postanite raje sam svoj topilec maščobe. Malo manj na krožnik, pa v klanec, med drevesa, na travnike. Življenje je tam in ne v tabletkah. Zraven pa si privoščite kakšno kavico.Ta tudi v zmernih odmerkih, preden vam začne srce premočno razbijati v prsnem košu, nekoliko pripomore k topljenju maščob.Noben topilec maščob ni nenevaren, organ ki je najbolj na udaru, so jetra.Topilci maščob ne prizanašajo niti srcu. Pri motnjah srčnega ritma, zlasti pri ambicioznih športnikih, ki bi bili radi vitki, je nujno pomisliti na prikrito uporabo topilcev maščob.Ob zelo razširjenem preprodajanju zdravstvenih trditev o dopolnilih s področja športne industrije ni nobenega resnega preverjanja strokovnega znanja. Kdo je odgovoren za zdravstveno škodo?Če vam angleščina ne dela težav, si poglejte naslednjo spletno stran, ilustrativni primer, kako zapravljamo denar in zdravje.***doc. dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr.med.,je zdravnica, specialistka anesteziologije, intenzivne in perioperativne medicine ter terapije bolečine, ustanoviteljica in vodja enote za klinično prehrano na Onkološkem inštitutu in predsednica slovenskega ter članica evropskega in ameriškega združenja za klinično prehrano.Je tudi zdravnica slovenskih olimpijskih reprezentanc in svetuje o pravilni športni prehrani. Tudi sama se ukvarja s športom, udeležila se je več triatlonov, teče, kolesari in plava