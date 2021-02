Ženska kolesarska oblačila za zimo in pomlad

1. Pedaled

Letos pričakujemo rekordno število kolesark na asfaltu in makadamu. Najbrž tudi na gorskokolesarskih poteh, po katerih je še dovoljeno biciklirati. Zakaj? Tak občutek imamo, kolesarji smo skoraj enotnega mnenja, da se je prejšnja sezona poslovila z občutkom, da je kolesarska rekreacija pravzaprav že ženska top rekreacija. Na cestah jih je bilo moč zaznati že skoraj več kot na odmaknjenih tekaških stezah.Naši prodajalci kolesarske opreme tega še niso zaznali, zato je izbira ženskih kolesarskih oblačil precej slaba, čeprav (po Kreku), opažamo, da se mogoče le premika na bolje. Tokrat predstavljamo nekaj kosov opreme, do katerih boste prišle prek spleta. Ne bojte se kupovati prek spleta, samo meter v roke in podroben pogled na size guide ponudnika zadostuje in kupljenega ne bo treba vračati.Proizvajalec kolesarskih oblačil, ki sodi med najdražje, ker trdijo, da so tudi med najboljšimi. Njihova zgodovina je kratka, vendar sami smo se lahko prepričali, da je kakovost na najvišji ravni. Pri nas jih še nismo zasledili, zato bo treba na splet.Oblačila, ki jih spremljamo od samega začetka. V ZDA so med najbolj prodajanimi. Podjetje s čudnim imenom, ki izdeluje samo ženska kolesarska oblačila. Njihovi kroji so posebej prilagojeni tudi za močnejše postave, saj lastnica pravi, da v ZDA večina žensk začne kolesariti, da bi shujšale. Sodijo v zgornji cenovni razred.Švedski proizvajalec kolesarskih oblačil je vsako leto boljši in boljši. Trenutno je opaziti, da so večjo pozornost namenili kolesarkam, saj so v letošnji sezono močno razširili ponudbo. Njihove cene sodijo med zelo dostopne glede na njihovo kakovost.Nemški proizvajalec odličnih kolesarskih oblačil, ki sodi med najboljše na svetu. Pri nas še nismo spoznali njihove kakovosti. Sodijo med najdražje ponudnike.Narejeno v Veliki Britaniji, narejeno s kolesarskim srcem, specialistke za specialkarke, zelo dovršena oblačila, ki vam bodo služila več sezon. Tudi sodijo med dražje proizvajalce.Oblačila, ki jih kreirajo modne oblikovalke, ki v prostem času najraje kolesarijo. Rezultat tega so oblačila, ki so najprej funkcionalna, narejena iz najnovejših materialov, kar jih tekstilna industrija ponuja za športna oblačila, seveda, morajo biti privlačna že na prvi pogled.Ameriški proizvajalec, ki je usmerjen predvsem med makadamkarje in gorske kolesarke. Oblačila, ki so zelo draga, a zato tudi ponujajo zelo veliko. Udobnost, kreativnost, funkcionalnost, oblačila, ki sodijo med must have vsaj en kos.Francozinje vedo, da je moda na prvem mestu, potem šele funkcionalnost in udobnost. Tako pravijo, čeprav se mi ne strinjamo s tem, ker smo še vedno na strani funkcionalnosti. Prav gotovo njihova oblačila sodijo na naše kolesarke; kolesarke, ki lahko plačajo malce več, a bodo tudi zato malce bolj izstopale.