Ženska, stara 50 let, išče telovadbo

Opozorilo: spoštovani športni prijatelji, v času do konca pandemije upoštevajte uradne strokovne smernice za zmanjšanje možnosti prenosa virusa ter lokalna in državna pravila glede potrebne medsebojne fizične razdalje, pravil uporabe javnih športnih objektov, vadb večjega števila rekreativcev in večjih druženj nasploh.

Zakaj migati zdaj?



Nada Rotovnik Kozjek odkrito o sodobnem življenjskem slogu Preberite še:

Telovadba lahko omili simptome menopavze – napade vročice, bolečine v sklepih in težave s spanjem. FOTO: Pexels

Načrt sreče za drugo polovico stoletja

Vadba kot molitev

Namesto da si s sodelavci pošiljate elektronska sporočila, raje vstanite in se sprehodite in opravite pogovor ustno. Imate nujen sestanek s sodelavci? FOTO: Shutterstock

Kaj storiti, da vadite, tudi če se vam zdi, da ne?

Marsikatera od vas se je v zadnjem desetletju znebila tečnega partnerja. Ali ravnokar. Ali ima plemenit namen to storiti. No, vidite: nikoli ni prepozno, da spremenimo svoj življenjski slog! Tudi če zanemarimo uvodne misli: odločitev, da to storite, ni večja od tiste, ko se odločite za drastično spremembo pričeske , to si skoraj upam trditi – in posledice odločitve vas bodo zagotovo spremljale dlje kot pa umetnina spod rok najboljšega frizerja ali vsaj nekoga, o katerem se vam bo zdelo, da mu je končno zares uspelo urediti stvari na vaši glavi.V glavi pa stvari najbolje urejate ženske same , to je tako in tako aksiom, že odnaprej.je bil le postranska škoda.Telovadba lahko omili simptome menopavze – napade vročice, bolečine v sklepih in težave s spanjem. Redno miganje zmanjša nevarnost srčnih obolenj, pojava sladkorne bolezni in osteoporoze.​Vas še nismo prepričali? Okej, zdaj pa zadnji udarec, priznam, da je malo nizek – zelo verjetno vam bo tako uspelo ohraniti telesno težo in stopiti obroček okoli pasu. Govorim o tistem obroču, ki mu nekateri rečejo tudi ročice za dober oprijem pri ljubezenskih vragolijah; to je menda občasno praktično, v resnici pa kljub uporabnosti teh ročic ne maramo preveč ne glede na to, ali se držiš ali si držan.Posledice gibanja pri tistih, ki tega niste počele (čeprav ste o tem razmišljale, a si doslej niste upale storiti prvega koraka), bodo tako mogočne, da se bo vaše telo počasi začelo spreminjati v nekaj, kar ste si želele in zagotovo tudi zaslužile.Lepo je biti ženska, a včasih malo težko – ne le za moške, tudi za vas, drage dame, dame, brez katerih bi bilo življenje prazno. In tiho, mirno … Skratka, dolgočasno.Številne težave, ki nas začnejo spremljati v zrelih letih – tudi če se nam zrelost pozna na koži, naša duša pa je še zdrava in mlada in nora –, so povezane s pasivnim načinom našega bivanja. Recimo temu sedeči življenjski slog.Morda je vaša kronološka starost 60 let, tako kot pri meni – v resnici pa se lahko počutite stare 35 let, če se držite dobrega programa športnorekreativne vadbe ali vsaj gibanja. No, včasih tudi jaz premalo migam, morda zato, ker se počutim kot šestnajstletnik – to so pa tista leta, ko ti gre po glavi vse drugo kot pa rekreacija.Še preden se odločimo skočiti v brezno zdravega in boljšega življenja, je treba kupiti vstopnico – to pa je obisk pri vašem zapeljivem zdravniku, ki bo ugotovil, koliko je po vseh srčnih zmagah v vašem življenju v srcu še ostalo moči, ki je ne bi ogrožali dejavniki, ki mu lahko škodijo. Poleg čudnih moških so to kajenje, visok krvni tlak, povišan holesterol, diabetes, pa kar se morda kot kronična bolezen pojavlja v družini več generacij. Ko tako poberete denar iz zdravstvene blagajne, ste pripravljene.Ja, tak načrt, zemljevid gradnje vašega zdravja za naslednjih petdeset let, ki jih praznujete, pa mora biti sestavljen iz več gradnikov.Aerobno početje. Hoja, džoging, hoja po smučarsko (nordijska hoja), ples, vse to je prima. Takšno početje okrepi velike mišice v vašem telesu, najbolj pa koristi vašemu srčno-žilnemu omrežju in – pozor – vaši teži. Če se takega početja lotite tri- do štirikrat na teden po dobrih dvajset minut (ali še kakšno več), ste že prave male šampionke. Bodite pozorne na to, da lahko vsakič ohranite svojo neodpravljivo navado – vadba mora biti toliko naporna, da še vedno lahko govorite. Prima, ne? Vidite, šport je lep.Vaje za moč. Če boste dvigale lahke ročne uteži, boste postale močnejše, popravile boste držo, zmanjšale boste možnost bolečin v križu in postale čvrste. Tako strokovnjaki kot France Prešeren svetujejo, da vzamete v delovno ročico utež, s katero boste zlahka opravile pet ponovitev, kmalu osem, nato pa se boste ustavile pri dvanajstih. Sčasoma boste to lahko opravile v več serijah – a nikar hiteti, veliko časa imate, stvari naj se dogajajo počasi, z nasmehom.Raztezanje. To je početje, kjer se moški ne moremo meriti z ženskami. Moški nad 50 smo ne le trdi v glavi, pač pa tudi v hrbtu, sklepih, mišicah, kitah, povsod vedno bolj, no, skoraj povsod. Z raztezanjem boste ohranile gibčnost in gibljivost sklepov. Tako boste tudi zmanjšale utrujenost in morebitno bolečino v mišicah, kar se pravim puncam tudi včasih primeri. Joga in pilates sta sijajni opravili in obliki raztezanja, hkrati boste tako okrepile trebušne mišice in povečale mišično stabilnost telesa nasploh. Ne, ne bodo vam rasle mišice, le neprimerno bolje se boste počutile, kot pa ste se v prejšnjem življenju.Vadba naj bo del vsakdanjika. Vsak gib šteje. Če ste preveč zaposlene ali imate preveč obveznosti, da bi se znojile vsak dan, si najdite kakšno početje, da boste v gibanju. Samo sedeti nikar! Ali ležati, bognedaj … Raziskave so pokazale, da vsak korak, še bolje, vsaka stopnica, ki jo stopite, pripomore k boljšemu zdravju.Posvojite psička iz zavetišča in ga vsak dan peljite na sprehod.Namesto dvigala uporabljajte dobre, stare stopnice. Stopnišča so lahko seksi, če se jih lotite po damsko, verjemite. Stopnice niso zato, da bi se z vrha stopnišča drle na svoje družinske člane, temveč zato, da jih uporabljate.V službi namesto da si s sodelavci pošiljate elektronska sporočila, raje vstanite in se sprehodite in opravite pogovor ustno. Imate nujen sestanek s sodelavci? Pojdite na prosto in ga opravite med sprehodom.Vedno, kadar hodite, to počnite živahno. Vedno v udobnih čevljih; če ste v službi elegantni, lahko primernejšo obutev prinesete s seboj v vrečki. Pravzaprav tako s seboj nosite rezervno transportno sredstvo.V službo hodite s kolesom. Ja, tu je več težav. Promet. Nekaj potenja (a v resnici ne, zjutraj je sveže, včasih celo hladno), nekatere pa moti, da bi si s čelado pokvarile pričesko. Ja, to je res problem. To razumem. A če ni čelada, je lahko veter. Če ni vetra, lahko popoldne dežuje. Vedno se najde kakšna mušica, ki pade v oko. In ušesa so tako občutljiva!Ajde, na kolo, pa v službo.Vsi, ki jih imate radi, bi vas imeli radi čim dlje. Dolgost našega življenja je povezana tudi s pogostostjo našega miganja, to se zdaj že ve.Na koncu, zdaj ko sem nehal z inkvizicijo po »poletodvajevsko«, pa najpomembneje: karkoli že boste počele, to počnite z veseljem in nasmehom na obrazu. Ženski nasmeh in dobra volja nas pač vse delata srečne.