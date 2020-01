Žensko kolesarjenje: Rožnati kotiček in jekleni konjiček

Kako se obleči

Kako in kje kolesariti v zimskih mesecih

Druge možnosti

Ko se temperatura spusti na 10 stopinj, večina ljubiteljskih kolesark pospravi kolesa v kot in si reče, da je to to za to sezono. Vendar je kolesarjenje pravzaprav lahko šport za vse letne čase. Če se oblečete primerno, vam poleti ne bo vroče, pozimi pa vas ne bo zeblo. No, vroče vam bo vedno, saj je kolesarjenje šport , pri katerem naše telo sprošča veliko toplote in potu, lahko pa z izbiro kakovostnih oblačil poskrbite, da vam bo kljub naporu na kolesu vse leto udobno.Kako se torej za na kolo obleči pozimi? Pravilo je večplastno oblačenje. Tako lahko dodajate ali odvzemate plasti oblačil po potrebi oziroma še bolj enostavno, odprete ali zaprete zadrgo na majčki. Zelo pomembna je zunanja plast, najbolje se obnese jakna iz windstopperja, ki bo poskrbela, da vas pri nižjih temperaturah ne bo prezeblo ali prepihalo. Pri zimskih kolesarskih hlačah težko zgrešite, dobrodošlo je, če so narejene iz toplejšega materiala ter da imajo naramnice, da vas po nepotrebnem ne prepiha v ledvenem predelu.Ne pozabite si zavarovati vratu in glave, saj skozi te predele izgubimo veliko toplote. Če vas rado zebe v stopala in v roke, lahko poleg galoš in rokavic uporabite tudi posebne grelne blazinice, ki jih vstavite v čevlje ali v rokavice in grele vas bodo več ur. Da si pogrejete roke, lahko uporabite tudi star smučarski trik. Nekajkrat zakrožite z rokami, da boste pospešile kroženje krvi, in v trenutku boste začutile val toplote v dlaneh.Poleg izbire funkcionalnih oblačil seveda ne pozabite, da ste še vedno dame, zato izberite oblačila, ki so vam všeč, saj je to pomemben dejavnik, ki vpliva na dobro počutje na kolesu vse leto.Sama prisegam na rekreacijo oziroma trening na prostem, zato tudi na kolo sedem, kadar je vreme pravo in kadar imam čas. Poleg tega, če želite na kolesu izboljšati svojo formo, boste to dosegle le, če boste na kolesu presedele čim več ur. Zato je predvsem pozimi vredno izkoristiti vsako uro na kolesu, ker nikoli ne vemo, kdaj bo zapadel sneg in se (bog ne daj!) valjal po cestah pozno v pomlad.V hladnejših zimskih mesecih je priporočljivo kolesariti po ravnini, saj nas vožnja v daljše klance v toplih zimskih oblačilih preveč pregreje, spust pa potem tako ohladi, da je lahko pot nazaj do doma skrajno neprijetna. Prav tako pri nizkih temperaturah ni treba pretiravati z dolžino treninga. Če je temperatura le okrog 10 stopinj, bo ura do dve na kolesu več kot dovolj. Pomembno je le, da noge čez zimo ne pozabijo, kaj je poganjanje pedalov.Nadvse prijetno pa je v zimskih mesecih kolesarjenje na Primorskem, na Krasu ali v Vipavski dolini, kjer je podnebje bolj milo in temperature višje. Skok na primorsko sonce iz meglene in mrzle celine je tako v tem času pravi balzam za dušo in telo. Dve do tri ure lahkotnega nabiranja kolesarske baze in obvezna kavica na sončku v prijetni družbi.Za pravo kolesarsko dušo ni lepše preživetega zimskega dneva od takšnega.Če je vreme preslabo za kolesarjenje tako na celini kot na morju in če je temperatura nižja od petih stopinj, se znajdemo drugače. Najboljša možnost je hoja v hrib, saj med hojo intenzivno uporabljamo tako noge kot tudi srce in pljuča. Tako kot na kolesu. Če je dovolj snega in temperatura dovolj nizka, so odlični tudi zimski športi, kot sta na primer tek na smučeh ali drsanje. Na žalost pa te aktivnosti pridejo v poštev le čez vikend, saj so dnevi prekratki, da bi si kaj takega lahko privoščile med tednom ob obilici vsakdanjih obveznosti.Takrat je za vzdrževanje kondicije trening med štirimi stenami nujno zlo. To zajema obisk fitnesa, spininga itd. Za lepo postavo, dobro počutje in tudi boljšo kolesarsko formo pa ima velik pomen posebna vadba, s katero krepimo »center« telesa (mišice trebuha in hrbta), izboljšujemo koordinacijo, vzdržljivost in telesno gibljivost – poznate jo pod imenom pilates. Najbolj pogumne, tiste z dovolj visoko stopnjo samokontrole, lahko takšno vadbo delate same doma, namesto spininga pa si kolo vpnete v trenažer in med uro poganjanja pedalov uživate v svoji najljubši glasbi ali filmu.Drage kolesarke, strah pred nizkimi temperaturami je odveč. Ni lepšega kakor se s kolesom zapeljati po zimskem sončku in se nato vrniti v toplo zavetje doma, si privoščiti vroč tuš in čaj ali vročo čokolado. Vse to smo si namreč zaslužile!