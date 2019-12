FOTO:Žive jaslice v Postojnski jami

Foto: Mirko Kunšič

»Žive jaslice so edina prireditev v, ki nam jo dovoli država. Tako, kot skrbimo za 21 mladičkov (malih zmajčkov), se lotevamo tudi vsakoletnega, zdaj že mednarodno odmevnega spektakla, Božične pravljice,« je med drugim povedal na tiskovni konferencipredsednik UO Postojnske jame. Letošnja rdeča nit, že tridesetih živih jaslic, je snežna krogla. Ljubitelj in zbiralec le-teh je bil tudi(1830 – 1916), ki se je tudi vpisal med slavne obiskovalce tega podzemnega čudesa. Zato ni nobeno naključje, da bo klasični, kamor spada tudi Postojnska jama, kmalu na seznamu svetovne dediščine UNESCA.V Koncertni dvorani bo od srede,pa naslednjih pet dni, pela v snežni krogli, na predstavah Božične pravljice, sopranistka. V snežno kroglo so dodali še unikatne mehanske jaslice domačina. V desetih letih in 2500 urah je izdelal jamski dvorec, Modrijanovo domačijo, Veliki dom in dodal novi jamski vlakec. Vse je v gibanju.V letošnji predstavi nastopa 150 posameznikov, ki na petih kilometrih poti nastopajo v 16 svetopisemskih prizorih in posebnimi glasbenimi točkami.s petjem začne predstavo na »prvem« velikem odru, kjer ne manjka angelov. Kar 18 se jih je odzvalo povabilu predsedniku UO Postojnske jame.Tudi kostumografija je skrbno izbrana, tako so samo za odetje enega od angelov, porabili slaba dva kilometra posebnih zgubanih trakov.Ko jeletos prepeval pesem o Veliki noči še vedel ni, da si je z interpretacijo, barvo glasu, zagotovil povabilo. Poje v osrednjem prizoru, rojstvu Jezusa v hlevčku, ki se mu pridejo poklonit tudi trije kralji.Vse več jih je prepričanih, da žive jaslice najlepše povzamejo duh Božiča.Seveda je ob tem spektaklu v Postojnski jami, ki ga jeuvrstila med top deset dogodkov, treba dodati, da je taka izvedba mogoča tudi zaradi dobrega gospodarjenja družbe Postojnska jama.Zadolženost je nizka, povprečne plače zaposlenih, izplačani regres in »božičnica« pa visoko nad državnim poprečjem.Obisk se še vedno povečuje, tudi zato so se lotili prenove promenade, nadaljevanje obnove hotela Jama, s katerim si jamčijo pogoje za kongresni center. Prenovili bodo poslovno stavbo in se smelo lotili gradnje promenade slavnih.Vse skupaj je to v bistvu nadaljevanje Božične pravljice za več kot 200 članski kolektiv, ki se mu poleti, ko je sezona na višku, pridruži še več kot sto sodelavcev.Zato je trditev, »Ko gre dobro Jami, gre dobro vsem!,« še kako resnična. Ob dejstvu, da je turizem v bistvu »težka industrija«.Kjer ni prostora za togost, neodzivnost, neprijaznost. Gost si vedno ustvari prvi vtis o državi, ljudeh, po tem, kako je bil sprejet.V Postojnski jami, ki bo pomladi zaželela dobrodošlico že 40 milijonskemu obiskovalcu, z nasmehi in prijaznostjo ne varčujejo!