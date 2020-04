Znamo očistiti plastenke, mehove, bidone in termovke

Se znamo tuširati Preberite še:

Pravzaprav se nam to dogaja vse leto, če smo rekreativci in če vemo, kako pomembna je hidracija. Plastenke (bidoni) z vodo in hidracijskimi napitki so prima, dokler so čiste, isto velja tudi za plastične mehove, ki jih nosimo v tekaških ali kolesarskih in planinskih nahrbtnikih, in srkamo tekočino po cevkah, ki imajo na koncu poseben ustnik.Umazane plastenke in mehovi niso zgolj videti grdo, menda so tudi precej nezdravi. Ko opazimo, da je na dnu plastenke ali za robovi črno, se zgrozimo. Nekateri tako plastenko kar vržejo stran , drugi jih skušajo očistiti.Sam imam preizkušen način: v plastenko, ki jo prej za silo očistim, nalijem vodo in dam plastenko v zmrzovalnik. Ko nastane v njej led, ki pobije »živelj« v plastenki, jo vtaknem v pomivalni stroj, kjer se ta stopi. Odprem pokrovček, led večinoma pobere svojo umazanijo. Večinoma. Zadnje čase mi ta način ni šel najbolje , še zlasti je bila težava v tistih velikih plastenkah. Še vedno rabim metlico z daljšim ročajem, toplo vodo in nedišeče kuhinjsko milo, potem pa veliko spiranja.Na sploh naj bi bilo pranje v pomivalnem stroju za plastenke povsem v redu, le na vrhnjo polico jih je treba dati in paziti, da niso preblizu dela, kjer stroj najbolj greje, saj to lahko poškoduje plastiko in poslikavo na njej.Stvari se zapletejo, če ste plastenke slabo čistili ali celo pozabili v njej vašo priljubljeno pijačo. Kokakola pusti zanimive poslikave, se mi je že večkrat zgodilo (beri: se mi redno dogaja). Tudi kakovostni hidracijski praški imajo lahko zanimivo »posmrtno« življenje… Uff… Tisto je res težko očistiti, tudi če preživite srečanje z usedlinami. Nekateri predlagajo, da plastenko čez noč namočite in vanjo vsujete žlico belila ali kuhinjske sode, ki jo zmešate s šalico vode.Vedno jih je po uporabi treba dobro splakniti in potem s papirnato brisačo dobro obrisati. Zelo učinkovito je, če vrečko zvijete in jo vtaknete v zamrzovalnik, saj le malo stvari, ki so zdravju nevarene, preživi pod lediščem. Razen tašče, pravijo.Mehovi so še težji za čiščenje kot plastenke še zlasti, če imate v njih hidracijske pijače. In sploh ni nujno, da pozabljene. Če je tako, je vsake toliko časa treba opraviti temeljito čiščenje. Obstajajo seveda posebne tablete za čiščenje, ki jih ponujajo izdelovalci mehov, lahko pa v meh nalijete liter tople vode in dodate dve žlici belila ali kuhinjske sode. Seveda je treba tekočino pognati tudi skozi cevko, po kateri pijemo, in skozi ustnik. Po pol ure meh spraznimo in vse zelo dobro speremo s toplo vodo. Če kanemo v meh malo limoninega soka, bo okus v mehu, cevki in ustniku boljši. Predvsem je treba na koncu vse zelo dobro posušiti. In: ne varčujte z vodo, sperite več kot temeljito.Kaj pa neprodušno zaprte termovke, ki jih imamo lahko na kolesu, še zlasti pa med potepanjem v hribih? Večinoma jih brez težav lahko operemo v pomivalnem stroju. Za ročno pranje uporabite nedišeče pomivalno sredstvo. Termovke imajo posebne ventile, ki jih je tudi treba dobro očistiti, treba pa je paziti, če vtaknemo termovko v zmrzovalnik ali pa izpostavimo previsoki temperaturi, ker se lahko kovina razširi ali skrči, podobno pa je tudi s tesnili.Učili so nas, ko smo bili majhni, da je čistoča pol zdravja. Za rekreativca se lahko zdravje začne že z dobro očiščeno hidracijsko posodico.