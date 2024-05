Je dovolj, da vam finance vodi računovodski servis?

Predstavitev in izmenjava dobre prakse vodenja financ v podjetju je bistvo 17. Poslovno-finančnega sejma, ki ga za 19. junij organizirata medijska hiša Delo in inštitut za poslovne finance Smartfin. Na sejmu boste izvedeli, zakaj ni dobro, da vam finance v podjetju vodi računovodski servis.

»Predstavitev in izmenjava dobre prakse vodenja financ v podjetju je bistvo PFS. Pomembno je, da njegovim udeležencem predstavimo, kako in zakaj nekaj početi na finančnem področju in kaj je novega v zadnjih letih. Izkušnje slovenskih podjetij je koristno predstaviti tudi drugim, ki še niso bili deležni določenih izzivov, in tistim, ki komaj vstopajo v podjetniške vode ali pa od staršev prevzemajo podjetja. Tudi za stare mačke je koristno, da so seznanjeni, kako najboljši opravljajo določene naloge v financah in kaj se danes spreminja v odnosu z bankami, kupci, dobavitelji ter na finančnih in blagovnih trgih. Predstavili bomo dobro poslovnofinančno prakso, namenjeno našim podjetjem, in izkušnje, ki jih imajo nekatera med njimi pri vodenju financ,« pove dr. Jožko Peterlin, ustanovitelj Smartfina, o ciljih 17. Poslovno-finančnega sejma. Povzemamo njegov pogled na vlogo računovodskega servisa in vodenja financ.

Večina nima svojega računovodstva

Skoraj vsa slovenska podjetja so mikro, majhna in srednje velika. Večina nima niti svojega računovodstva, kaj šele finančnika. Računovodski servis ne vodi financ, ampak beleži oziroma evidentira dogodke, ki so se zgodili nekoč v preteklosti. Glede na hitrost sprememb je to res nekoč. Finančne odločitve so vedno odločitve za jutri. V računovodstvu veljajo zakoni ali pravila, v financah pa še zakonitosti. Zakonitosti in zdrava pamet pa sta mnogo več. Večina računovodskih servisov je pravzaprav knjigovodskih servisov, nekateri se celo oglašujejo, da vodijo finance.

Pred leti je Zbornica računovodskih servisov pri GZS naredila raziskavo o stanju v tej dejavnosti. Več kot polovica servisov nima nobenega zaposlenega, izobrazbena sestava pa je taka, da ni bilo mogoče določiti pogojev za delovanje servisa, ker bi ostala večina podjetij brez storitev. Bilancam, tudi revidiranim, ni mogoče zaupati, da kažejo pošteno finančno stanje. Kažejo pa prihodke in odhodke ter sredstva in dolgove, skladno z računovodskimi standardi in davčno zakonodajo. Računovodski standardi so orodje, da se izdela davčna bilanca. Pretežno so namenjeni državi za namene obdavčenja. Računovodski standardi so zelo odprti in omogočajo neizmerno kreativnost, če si le malo navihan. Pošteno finančno stanje odražajo plačilna sposobnost, finančna boniteta in dejavniki tveganja v podjetju.

Če bi bilance določale boniteto, bi vsi z dobičkom dobili kredit, pa ga ne. Podjetnik mora svojo družino preživljati z denarjem, ki je edini skupni imenovalec vseh deležnikov podjetja. Podjetje ima lahko velik računovodski dobiček, pa najema kredite, da plača davek na ta računovodski uspeh. Največji denarni tokovi gredo mimo bilance uspeha ali izkaza poslovnega izida, kar pomeni, da ne vplivajo na dobiček, požirajo pa največ denarja. Po računovodsko bi rekli, da ne vidijo konta 7 – prihodki in odhodki. Bilance se da vedno popravljati za nazaj in v vseh (revidiranih) verzijah so v redu, bančni izpisek pa je dokončen in samo eden. Računovodja beleži dogodke iz preteklosti, direktor ali podjetnik pa se mora odločati za naprej. Zato smo se odločili, da na PFS ljudi opozorimo na vlogo financ v podjetju. Streha se popravlja, ko sije sonce. P. D.