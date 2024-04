Ko banka pomaga pri generacijskem prenosu podjetja

Pri medgeneracijskem prenosu premoženja gre v nekaterih primerih za zelo kompleksne posle znotraj družine, zato lahko potrebujejo pomoč banke. Deželna banka Slovenije (DBS) pomaga pri prevzemih kmetij v Sloveniji in tudi pri podjetjih. »Naproti stopimo tudi prevzemnikom podjetij. Vse poteka na individualni ravni, kar pomeni, da se z vsakim posebej pogovorimo in iščemo skupne rešitve, ki bodo ugodne za stranko,« zatrjujejo v banki.

Predstavitev in izmenjava dobre prakse vodenja financ v podjetju sta bistvo 17. Poslovno-finančnega sejma, ki ga bosta 19. junija organizirala medijska hiša Delo in inštitut za poslovne finance Smartfin. Pomembna segmenta pa sta tudi medgeneracijski prenos podjetij in seveda pogled na vodenje poslovnih financ.

Pri medgeneracijskem prenosu vodenja podjetij se poraja vprašanje, ali mladi dovolj pozornosti posvečajo financam. »Nekateri bistveno več, kot so se njihovi starši, ker so postale razmere zahtevnejše. Ker se dobra podjetja razvijajo, so potrebne investicije. Ko starši vidijo, da bodo otroci prevzeli, gredo tudi bolj korajžno v investicije. So prevzemniki, ki so izjemno skrbni, in so taki, ki vedo ali mislijo, da bo vedno nekdo poskrbel zanje,« pravi dr. Jožko Petrlin iz Smartfina.

Ne samo kmetijstvo

»DBS tradicionalno sodeluje z agroživilskim sektorjem, hkrati pa smo univerzalna banka in sodelujemo tudi z drugimi,« pravijo v DBS, kjer aktivno sodelujejo pri družinskih prenosih kmetij in pomagajo tudi pri prenosih podjetij ali delov podjetij. Če je treba, pomagajo tudi z lizingom. »DBS Leasing lahko financira tudi podjetja, in sicer izključno premičnine, ki jih ta potrebujejo za opravljanje dejavnosti in druge potrebe podjetja (vozila, kmetijska in gozdarska mehanizacija, komunalna in gradbena mehanizacija …),« so povedali v banki.

Naproti stopimo tudi prevzemnikom podjetij, pravijo v DBS.

Kaj zanima generacijo, ki prevzema podjetja? »Odvisno od posameznika. Izkušnje, ki jih imamo, so zelo različne. Nekateri nočejo niti slišati o prevzemu. Drugi pravijo, naj starši prodajo in jim dajo njihov delež ali pa naj z mamo zapravljata do konca, in če bo kaj ostalo, bo v redu. V večini primerov je več dedičev oziroma upravičencev za prevzem podjetja. Težave lahko nastanejo, ker nimajo vsi enakih ciljev in interesov. Podjetje je nastajalo iz obrti, ko je bil oče sam, nato je raslo in postalo mednarodno znano, z vso potrebno strukturo. Takrat je podjetje vodil oče sam in še do zadnjega podpisoval potne naloge. Tudi tam, kjer je podjetje na prvi pogled zgledno, pa lahko naletimo na nelogičnosti. Pri podrobnejšem pregledu potem vidiš, da je problem v odnosih, saj smo si različni, dediščina pa pripada avtomatično. Seveda so tudi zelo dobre izkušnje. Prevzem podjetja je vsekakor ena najbolj stresnih stvari v družini. Redko uspe, ampak je vredno truda. Otroci ne bodo nikoli delali tako kot starši, to je dejstvo. Tudi če delajo bolje, je starše strah, da morda nekaj ni v redu,« pravi Peterlin.

Pester nabor rešitev

DBS lahko pomaga podjetjem, ki potrebujejo financiranje. »Deželna banka ima v svoji ponudbi različne vrste financiranja, odvisno od potreb posameznega podjetja. Za kritje občasnih likvidnostnih težav je primeren kredit revolving z odplačilno dobo do enega leta. Likvidnostni kredit z ročnostjo do 30 dni omogoča prosto razpolaganje s sredstvi. Podoben je kredit z odplačevanjem do enega leta, ki ga je mogoče črpati v enkratnem ali v več zneskih. Ponujamo kreditni okvir za kritje akreditiva, kjer je kredit črpan le, če na dan plačila po akreditivu stranka ne more zagotoviti lastnih sredstev. Dolgoročni krediti z odplačilno dobo od enega do desetih let so na voljo v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom po subvencionirani obrestni meri,« so povedali.