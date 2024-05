Od koga se boste lahko učili poslovnih financ

Predstavitev in izmenjava dobre prakse vodenja financ v podjetju je bistvo 17. Poslovno-finančnega sejma, ki ga bosta 19. junija organizirala medijska hiša Delo in inštitut za poslovne finance Smartfin. Predstavljamo predavatelja ter udeležence programa in okrogle mize.

Dr. Jožko Peterlin je preizkušeni poslovni finančnik z dolgoletno prakso na področju vodenja in nadzora poslovnih financ. Izkušnje in znanje je nabiral kot finančni direktor in član uprave Droge, direktor za problematične naložbe in pooblaščenec uprave NLB, predsednik uprave Družbe za upravljanje in kot član uprave za finance Telekoma Slovenije. Zdaj že vrsto let kot poslovno-finančni svetovalec vodi strokovna usposabljanja in finančne projekte v pretežno družinskih podjetjih ter financira posle. Je glavni predavatelj in ustanovitelj inštituta Smartfin.

Nina Bratovž, JB Restavracija

Nina Bratovž je zaposlena v družinski restavraciji JB kot sommelierka, natakarica. V gostinski svet je vstopila zelo mlada in hitro spoznala, da ji je pisan na kožo, čeprav je najprej študirala farmacijo. V vseh teh letih se je izobraževala predvsem na področju vina in drugih pijač, tako da ima naziv sommelierka tretje stopnje in WSET tretje stopnje. V domačem podjetju skrbi za marketing in računovodstvo.

Primož Bučar, Kovinarstvo Bučar, direktor

Primož Bučar je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir gospodarskega inženirstva in direktor podjetij Kovinarstvo Bučar in KB-CE. Odraščal je v okolju družinskega podjetja, zato ga odlikujejo dolgoletne izkušnje v proizvodnji, komerciali in vodenju ter razvojna usmerjenost. Z bratom sta od staršev prevzela nasledstvo družinskega podjetja z že skoraj 60-letno tradicijo. Zadnjih nekaj let uspešno nadaljujeta podjetniško zgodbo in zaposlujeta že približno sto ljudi.

Matej Akrapovič, Akrapovič, finančni direktor

Matej Akrapovič že 13 let dela v podjetju Akrapovič, v katerem je najprej začel kot direktor kontrolinga, zdaj pa je v vlogi finančnega direktorja. Po opravljenem magisteriju iz finančne ekonomije na univerzi v Nottinghamu (Velika Britanija) je svojo prvo zaposlitev dobil v podjetju Droga Kolinska in vodil vpeljavo izračunavanja dobičkonosnosti izdelkov za več kot 20 podjetij.

Andrej Repše, Armat, ustanovitelj in lastnik

Andrej Repše je ustanovitelj in lastnik podjetja Armat. Svojo poslovno pot je začel v Metalni v Krmelju in nadaljeval kot vodja proizvodnje v podjetju Inkot v Trebnjem. Po pripojitvi podjetja k Trimu je naslednjih 24 let ostal zvest trebanjskemu podjetju, leta 1993 pa ustanovil lastno podjetje Armat.

Primož Raktelj, MBA, Smartfin

Primož Raktelj je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaključil je tudi študij MBA na univerzi v Kansasu, na Consortium Institute of Management and Business Analysis. Izkušnje na pravnem področju je pridobival v podjetju ACH kot namestnik generalnega direktorja, pred tem pa je bil pomočnik generalnega direktorja za korporativno pravo. Bil je tudi direktor pravnih zadev v Drogi Portorož in predstojnik pravne službe Občine Piran.

Katja Grubar, Bos Grubar, vodja financ

Katja Grubar je vodja financ v družinskem podjetju, ki se že četrt stoletja ukvarja s strojegradnjo in orodjarstvom. Odkar je podjetje pred 25 leti ustanovil njen oče, se je vzpenjala po hierarhični lestvici, prevzemala odgovornosti in pridobivala izkušnje. Danes je odgovorna za finančno plat dejavnosti podjetja in skrbi za njegovo finančno stabilnost, strategijo financiranja, upravljanje tveganj in optimizacijo poslovnih procesov.

Renata Koprivec Skubic, Siliko, direktorica financ

Renata Koprivec Skubic je diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 2009 in se zatem zaposlila v družinskem podjetju Siliko, ki je razvojni dobavitelj in proizvajalec tehničnih izdelkov iz elastomerov in termoplastov z več kot 30-letno tradicijo. Najprej je delala v računovodstvu in že v naslednjem letu ustanovila kontroling. V letu 2020 je prevzela tudi finance ter nato še splošne službe. Čeprav je zadnja leta kot direktorica financ vse bolj vpeta tudi v strateške odločitve na ravni podjetja, je še vedno najbolj doma v operativnih nalogah financ in kontrolinga.