Promet raste, ogljična nevtralnost se odmika

Letalski promet se je lani po vseh kazalnikih robustno povečal, podobno statistika kaže letos. Ob tem pa predsednik svetovnega panožnega združenja opozarja, da tej transportni panogi v prizadevanjih za ničelne emisije ne gre dobro, da so zelo negotovi tudi vmesni cilji na tej poti, s prstom pa kaže predvsem na dobavitelje goriv.

Letalski promet je po podatkih mednarodnega združenja letalskih prevoznikov IATA lani dosegel nove rekordne ravni. »V letu 2024 je postalo popolnoma jasno, da želijo ljudje potovati. Povpraševanje po poletih se je povečalo za deset odstotkov, njihovo število je doseglo rekord tako na področju poletov med državami kot znotraj njih. Kar 83 odstotkov vseh ponujenih sedežev je bilo zapolnjenih, kar je rekord, je v poročilu o lanskem letu dejal prvi mož IATA Willie Walsh in dodal, da se rast (sicer nekoliko manjša) nakazuje tudi za letošnje leto, kar so potrdili podatki za januar in le nekoliko manj za februar.

Manj zadovoljen je Walsh z izpolnjevanjem okoljskih zavez letalskega prevoza. Dejal je, da so letalske družbe vložile rekordne zneske v nakup trajnostnega goriva, ki pa so ga dobavitelji dobavili komaj kaj, lani manj kot 0,5 odstotka vsega potrebnega. V pogovoru za agencijo Reuters je dejal, da dobavitelji s tovrstno dobavo zavlačujejo.

V letalski industriji se že dolgo uporablja kerozin, pridobljen iz nafte, trajnostno letalsko gorivo (angleška kratica SAF – sustainable aviation fuel) pa je mešanica običajnih fosilnih goriv in sintetičnih komponent, izdelanih iz vrste obnovljivih »surovin«, kot so rabljena jedilna olja, maščobe, rastlinska olja, komunalni, kmetijski in gozdarski odpadki.

Willie Walsh: Ljudje hočejo vse bolj leteti. Z zmanjševanjem izpustov ne gre po načrtu. FOTO: Amr Alfiky/Reuters

Letalski prevozniki so se leta 2021 zavezali, da bi leta 2050 dosegli ogljično nevtralnost. Z uporabo celostnega pristopa, ki upošteva vse emisije v življenjski dobi goriva, naj bi se emisije toplogrednih plinov v celotnem življenjskem ciklu z uporabo trajnostnih letalskih goriv zmanjšale za kar 70 odstotkov ali več kot 90 odstotkov v primerjavi s fosilnim letalskim gorivom.

Postavili so tudi vmesni cilj, da bi do leta 2030 emisije zmanjšali za pet odstotkov. Walsh, ki je tudi nekdanji direktor British Airways, je za Reuters dejal, da je ta vmesni cilj nedosegljiv, predvsem pa da preostali udeleženi v izpolnjevanju tega cilja ne prevzemajo svoje vloge. Vse skupaj malo spominja na avtomobilizem, kjer so bile dane prav tako velike tovrstne zaveze, ki se zdaj majejo.

»Vsi so za stvar, dokler mi plačamo račun, kar je preprosto nesprejemljivo,« so bile Walsheve besede. Dvom, da je vmesni cilj dosegljiv, pomeni precejšen preobrat glede na mnenje s srečanja IATA pred komaj desetimi meseci, ko je Walsh dejal, da je ta cilj »eksistenčno nujen«. Zdaj je drugače, prst je uperil predvsem v dobavitelje goriva, češ da ignorirajo dane obljube, pa čeprav bodo za goriva, ki bodo imela manj emisij, letos letalske družbe namenile 3,8 milijarde dolarjev. Reuters je za komentar prosil panožno združenje proizvajalcev goriv Fuels Europe, a od njih ni dobil dogovora.

Razogljičenje letalstva

Evropsko združenje letalskih prevoznikov A4E (Airlines for Europe) je v zapisu konec marca navajalo, da sicer ostajajo popolnoma zavezani razogljičenju letalstva, zmanjševanju emisij in doseganju ogljične nevtralnosti do leta 2050, a so tudi oni dodali, da so za doseg tega cilja ključna cenovno dostopna trajnostna goriva. Kot so zapisali, so globoko zaskrbljeni, da zakonodaja s tega področja ne ustvarja cenovno dostopnega trga tovrstnih goriv. Navedli so tudi poročilo analitične družbe Boston Consulting, ki napoveduje, da bo do leta 2030 primanjkljaj teh sintetičnih goriv 45-odstoten. A4E dodaja, da morajo zdaj odgovornosti prevzeti evropska komisija in države članice, ker dobavitelji ne dostavljajo goriva. Brez nujnega ukrepanja v prihodnjih mesecih bo tudi po njihovem mnenju verodostojnost zaveze močno omajana – in potrebna ponovna presoja.

Proizvajalci naj bi ne dobavljali dovolj trajnostnega goriva za letala. FOTO: Rula Rouhana/Reuters

IATA pač še navaja, da jih v smeri manjšega okoljskega odtisa ovira dejstvo, da dobave novih letal zamujajo. Predstavniki proizvajalcev so menda Reutersu odgovorili, da so povsem zavezani k proizvodnji bolj učinkovitih letal, a da jih bremenijo stalne težave v dobavnih verigah sestavnih delov. Pri tem le omenimo, da ima evropski konzorcij Airbus v načrtu, da bi do sredine prihodnjega desetletja na trgu uvedel naslednika svojega najbolj prodajanega modela 320 neo, ki naj bi imel od 20 do 30 odstotkov manjšo porabo goriva, kar naj bi med drugim dosegli z izdelavo drugačnih kril, motorji z odprtim rotorjem in lažjimi materiali trupa.

Kritike Walsha, da ne prispevajo dovolj k skupnem cilju, sta za Reuters zavrnili tudi krovni združenji letališč (ACI Europe) in kontrolorjev zračnega prometa (CANSO). Prvi so dejali, da prispevajo »več kot pravičen delež pri razogljičenju letalstva, in obtožili IATA, da ona prelaga odgovornosti. Tudi krovna skupina za nadzor zračnega prometa CANSO je dejala, da je močno zavezana k razogljičenju in povečanju učinkovitosti zračnega prostora, da bi pripomogla k manjši porabi goriva.