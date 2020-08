5 nasvetov, kako se najbolje pripraviti na izpit iz CPP

FOTO: Aslan Alphan

FOTO: B&B

Preverjanja teoretičnega znanja iz cestnoprometnih predpisov () je eden izmed izzivov pri pridobivanju vozniškega izpita. Pomembno je namreč, da imateZato ni vseeno, kako se lotite učenja. Imejte v mislih, da je dobra teoretična podlaga ključna za uspešnost pri urah vožnje in tudi kasneje, ko boste vozili sami. Za vas smo pripraviliNajprej prijazno opozorilo: izpit CPP ni več tak, kot je bil pred leti. Danes teoretično znanje pridobite z obiskom tečaja, na koncu katerega vas čaka digitalno preverjanje pred izpitno komisijo. Zato vam prijazno svetujemo, da se prijavite na kakovostno pripravljen tečaj. Iz šolskih dni se gotovo spomnite, da je precej bolje, če vam, kot če jo poskušate obvladati kar sami. Podobno je pri teoretični pripravi za pridobitev vozniškega izpita. Neprimerno lažje je, če se odločite obiskovati predavanja v priznani avtošoli in jih tudi redno obiskujete. Tam se boste dobro seznanili z delovanjem vozila in s prometnimi pravili. Skupaj bostena cesti in se učili obvladovati tudi najzahtevnejše situacije. Zavedati se morate tudi dragocene priložnosti, da lahko na tečajuTako ste lahko prepričani, da boste od celotnega učnega procesa odnesli največ.Poleg rednega obiskovanja predavanj je pomembno, da v sebi spet prebudite pridnega šolarja. Učenje bo učinkovito le takrat,Pridobivanje vozniškega izpita zahteva nekaj natančnosti pri reševanju nalog in predvsem zavzetosti, da se vseh pravil dejansko naučite. Priporočamos tega področja, prav tako je koristno, če pridobljeno znanje preverite s pomočjo različnih, ki vsebujejo ogromno lekcij in vprašanj. Priložnosti za učenje je torej dovolj.Kakšen dan pred izpolnjevanjem testnih pol se sprostite. Učenje na pamet v zadnji minuti vas bo spravilo v večji stres, trajnega znanja pa od tega ni pričakovati. Zato priporočamo, da seČe ste se učenja lotili, kot svetujemo, potem je vsaka skrb odveč. Globoko vdihnite in pokažite, kaj vse znate.Testne pole so zdaj digitalizirane, tako zaključno preverjanje znanja iz CPP poteka prek računalnika pred izpitno komisijo. Toda, brez panike! Globoko vdihnite in se zanesite na svoje znanje. Prometna pravila obstajajo zato, da promet lepo teče, hkrati pa zagotavljajo predvidljivost udeležencev v njem, kar poveča varnost na cesti. Zato soin smiselno. To imejte v mislih, ko boste pri izpolnjevanju testnih pol (CPP testov) razmišljali o pravilnih odgovorih. »Zdrava kmečka pamet« vas lahko reši iz zadrege. Razmislite, katera rešitev je najbolj verjetna in zagotovo vam bo uspelo. Kako poteka celotno preverjanje znanja, pa si lahko preberete na naših spletnih straneh Pridobivanje vozniškega izpita je pomemben del posameznikovega življenja. Nekateri se za ta korak nikoli ne odločijo, večina pa si življenja brez avtomobila in izpita B-kategorije ne more predstavljati. Ob zavedanju, da jeZato ne obupajte, če se v prvo ne posreči. Tu ne gre samo za oceno.in spretnosti. Velja poskušati, dokler ne uspe! Tako boste lahko samozavestno in pogumno zapeljali novim pustolovščinam naproti.Na poti do vozniškega izpita vam bomo z veseljem pomagali v avtošoli B&B