7 napotkov za bolj varno vožnjo

Varnostna razdalja

Kako izmeriti varnostno razdaljo

Položaj sedeža in ogledal

V stranskih in vzvratnem ogledalu morate imeti dober pregled nad dogajanjem okoli vozila in za njim. FOTO: Pexels

Uporaba mobilnega telefona

Aplikacije za varno vožnjo

Redno vzdrževane gume

Kako preveriti kakovost pnevmatik

FOTO: Pexels

Čisto vetrobransko steklo

Uporaba otroškega sedeža

Vzdrževanje vozila

FOTO: Pexels

Priprava na vožnjo z avtošolo B&B

Varno vozilo je ključnega pomena za zanesljivo vožnjo, zato poskrbite za redno in pravilno vzdrževanje avtomobilaUporaba telefona med vožnjo, srkanje vročega kapučina in žvečenje sendviča med jutranjim drvenjem v službo – skoraj zagotovo ste že bili priča tovrstnim slabim vozniškim navadam. V današnjem svetu namreč opažamo vse več motenj, ki močno vplivajo na voznikovo zbranost, zato je ključnega pomena, da med vožnjo ostanemo zbrani in osredotočeni na cesto.Ne glede na to, ali ste izkušen ali mladi voznik, morda celo še v procesu pridobivanja vozniškega dovoljenja, je pomembno, da sledite napotkom za bolj varno vožnjo.Z upoštevanjem nasvetov avtošole B&B boste postali vzoren voznik in obvarovali sebe, sopotnike in druge udeležence v prometu.Dober voznik ni tisti, ki se dobro znajde v nevarnih situacijah, temveč tisti, ki se jim zna izogniti in jih preprečiti.Ljudje za zdaj še nimamo sposobnosti branja misli, zato ne moremo predvideti vedenja voznika pred seboj. Na račun tega je treba vedno ohraniti varnostno razdaljo, da si zagotovimo dovolj odzivnega časa v primeru, da vozilo pred nami nenadoma zavije oziroma se celo ustavi. B&B avtošola priporoča tri do štiri sekunde varnostne razdalje na jasen, sončen dan ter sedem do osem sekund ponoči in v slabem vremenu.Preprosto! Ob vozišču poiščite nepremičen predmet in začnite šteti čas od trenutka, ko ga prevozi avtomobil pred vami, ter prenehajte, ko ga prevozite vi.Primerna namestitev sedeža in ogledal je ključnega pomena, četudi se boste zapeljali le do bližnje trgovine, saj lahko napačno sedenje vpliva na vaš odzivni čas. Pravilna nastavitev sedeža vključuje pokončno nastavljeno hrbtno naslonjalo, saj mora sedež med vožnjo podpirati voznika in onemogočiti morebitno drsenje. Pazite tudi, da niste odmaknjeni predaleč od volana. Z zapestjem iztegnjene roke morate doseči vrh volana, medtem ko ramena ostajajo naslonjena na sedežu. Noge naj bodo rahlo skrčene, dovolj, da lahko pritisnete na pedal za sklopko oziroma zavoro.V stranskih in vzvratnem ogledalu morate imeti dober pregled nad dogajanjem okoli vozila in za njim.Ko najdete ustrezen položaj sedeža, pravilno namestite tudi ogledala. Tu ni posebnega pravila, ki bi narekovalo njihovo točno lego. Najpomembneje je, da ima voznik optimalen pregled nad dogajanjem na cesti s sprednje, stranske in z zadnje strani.Telefona med vožnjo ni dovoljeno uporabljati, a presenetilo bi vas, koliko voznikov še vedno seže po njem. Mobilne naprave so ena največjih motenj za voznike, saj njihova uporaba pomeni štirikrat večjo verjetnost za prometno nesrečo!Če se težko ubranite zvonečemu telefonu med vožnjo, je aplikacija Safely Go kot nalašč za vas, saj klicem in sporočilom pošlje samodejni odgovor. Več koristnih aplikacij za varno vožnjo najdete tukaj Poskrbite, da so vaše pnevmatike varne ter prilagojene vremenskim razmeram in letnemu času. Vedno nas opozarjajo, kako pomemben je globok profil pnevmatik pozimi, vendar so gume tudi v poletnih mesecih na resni preizkušnji vzdržljivosti. To se zgodi predvsem zaradi razgretega asfalta in teže avtomobila, napolnjenega z dopustniško prtljago.Pnevmatike so edini stik avtomobila z voziščem, zato morajo biti redno vzdrževane.Redno preverjajte tlak v pnevmatikah, saj bo tako avtomobil lažje vodljiv, zaviranje bolj odzivno in vožnja bolj tekoča. Gume lahko napolnite na vsaki črpalki, vendar pazite, da jih ne prenapolnite, saj previsok tlak preprečuje trden oprijem s podlago, kar podaljša zavorno pot.Če vam prah, žuželke in umazanija ovirajo pogled na cesto, je čas za čiščenje vetrobranskega stekla. Čiščenje notranjosti vam priporočamo vsakih nekaj tednov, medtem ko zunanjost zahteva pogostejše vzdrževanje. Včasih se po čiščenju zunanjega stekla ponoči pojavi bleščanje, kar pa lahko nemudoma rešite z uporabo časopisa ali krpe iz mikrovlaken.Če v avtomobilu prevažate otroka, visokega manj kot 150 centimetrov, ne pozabite na uporabo otroškega sedeža. V poštev pridejo vsi sedeži z oznako i-Size, ki zagotavljajo boljšo zaščito, predvsem v primeru bočnih trkov. Zelo pomembna je montaža sedeža, saj zavarovalni sistem deluje optimalno le, če ob namestitvi upoštevamo navodila proizvajalca, zato si vzemite ves potrebni čas za trdno in varno pričvrstitev.Redne menjave olja in preverjanje ravni tekočin vas lahko rešijo presenečenj na cesti. Če se vam vseeno pripeti okvara avtomobila na prometni avtocesti ali v tujini, se zapeljite na odstavni pas, oblecite odsevni varnostni brezrokavnik, postavite varnostni trikotnik in za varnostno ograjo počakajte na asistenco.Upamo, da ste malo osvežili znanje, če izpita za avto še nimate, pa se oglasite v šoli vožnje B&B , kjer so vam na voljo izredni inštruktorji in kjer varna vožnja sploh ni vprašanje.