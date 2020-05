FOTO:A3 četrtič, predvsem kot sportback

Notranjost je zelo posodobljena, vendar se za popolno digitalizacijo le niso odločili. Pri samodejnem menjalniku je značilen mali vzvod za upravljanje voznih programov. Foto Audi

A3 za začetek poganjata klasični bencinski in dizelski štirivaljnik, kasneje bo med drugim tudi priključni hibrid.

Foto Audi

A3 sportback se po merah ni bistveno spremenil, dolg je 434 centimetrov, tri več kot doslej. Druge mere so enake. Foto Audi

A3 bo lahko tudi štirivratna limuzina, potem bo malce daljši, 450 cm.

Foto Audi

Deset tisoč se jih vozi po Sloveniji. Številka je sicer približna, govorimo pa o modelu audi A3, tistem izdelku, ki je vrsto let pomenil vstop v svet priljubljene premijske znamke iz koncerna Volkswagen. Zdaj je povsem nov, seveda pri nas najbolj v ospredju kot petvratni sportback, za koga pa tudi kot štirivratna limuzina.Model A3 je prvič zapeljal na ceste leta 1996, takrat ga je marsikdo opisal kot avto za tiste, ki bi radi malo več od Volkswagnovega golfa, a ne morejo do dražjih Audijevih modelov. Z leti se od njega le bolj oddaljeval, navsezadnje tudi po prostorski zasnovi; če je bil prvi A3 trivratni, je A3 v drugi izvedbi leta 2004 dobil še karoserijsko izvedbo sportback, ki se je ohranila vse do danes – gre za petvratno kombilimuzino, vendar z nekaj oblikovnimi namigi na karavanskega avanta in torej tudi nekoliko večjo prostornostjo. Drugače kot na začetku je bil zadnja leta audi A3 pri nas predvsem sportback in kot tak svojo pot začenja tudi v povsem novi, četrti generaciji.Merske spremembe so minimalne, v dolžino je avtomobil pridobil tri centimetre in zdaj meri 434 cm. Bolje so izkoristili notranjost, glede na položaj pomične zadnje klopi prtljažnik sprejme od 380 do 1200 litrov prtljage. Voznikovo okolje je precej spremenjeno, na splošno pa lahko rečemo, da je ureditev kombinacija izrazite digitalizacije, ki smo ji bili priča pri seriji velikih novih audijev (A6, A7, A8), in klasičnih poudarkov, kar je vidno pri pristopu na sredini armaturne plošče, kjer so v spodnjem delu vendarle ohranili še kar nekaj tipk, na primer za nastavitev klimatske naprave.Pravijo, da je precej izboljšano podvozje, kombinacija dobre lege in udobja naj bi bila še bolj izrazita predvsem v izvedbah pogonov z močjo 110 kW ali več, ki imajo zadaj večvodilsko premo. Glede motorjev sicer velja, da audi A3 svojo prodajno pot začenja s tremi izvedbami: štirivaljni bencinski 1.5 TFSI ima moč 110 kW (150 KM), prav tako štirivaljni dizelski predstavnik 2.0 TDI pa bodisi 85 kW (116 KM) bodisi 110 kW (150 KM). Pogon je sprednji, za prenos skrbi šeststopenjski ročni menjalnik ali sedemstopenjski samodejni S tronic, pri katerem je izbirna ročica po novem izvedena kot majhen izbirnik voznih programov.Kasneje pridejo še drugi pogoni, tudi blagi hibrid, pa priključni hibrid ter štirikolesno gnana izvedenka quattro in bolj športni S3.Audi A3 sportback bo zaradi poprejšnje ustavitve tovarne v Sloveniji naprodaj julija, z omenjenim bencinskim motorjem se cena začne pri 29 tisoč evrih, a kot pri vseh premijskih izdelkih je vstopna cena res le začetek.Limuzina, ki je bila pri nas doslej bolj redka ptica (10 odstotkov prodaje tega modela), naj bi bila na voljo kak mesec kasneje. Ta štirivratna izvedba se je podaljšala za 4 centimetre, na 450, je tudi rahlo višja, tako da imajo potniki na zadnji klopi več prostora za glavo, prtljažnik pa v tem primeru meri 425 litrov.