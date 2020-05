FOTO:Akumulator jo rad zagode

Ko zaradi neke težave z vozilom ostanete na cesti, je to vselej neprijetna izkušnja. Kljub napredku na področju tehnike je takšnih primerov veliko, sveži podatki pa kažejo, da so še naprej na prvem mestu takšne ali drugačne težave z elektriko. V vzponu so tudi posredovanja zaradi težav s pnevmatikami, kar pa je posledica enega od sodobnih trendov.Kot so nam povedali na AMZS, sta prejšnje leto njihova klicni in informacijski center prejela skupno 142 tisoč klicev. To je sicer širša številka, ki ne vključuje le klicev oziroma zaprosil članov ter drugih voznikov za pomoč na cesti, temveč tudi prošnje za najrazličnejše ...