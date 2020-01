FOTO:Ali bo dovolj subvencij ob vse večji izbiri

Renaultov zoe je pri nas vozil že doslej, a se zdi, da ima francoske družba z izboljšano izvedenko veliko večje načrte. FOTO: Blaž Kondža

Na voljo še tretja možnost

550

primerkov renaulta zoe pride v širšo regijo, največji del prodaje bo odpadel na Slovenijo

ℹPriključni hibridi

Ker morajo proizvajalci izpust C0 2 v prodanih avtomobilih z lanskih 120 g/km letos zmanjšati na le 95 g/km, na trg vozijo tudi že znane modele, ki pa so pripravljeni še kot priključni hibridi – kombinirajo motor z notranjim zgorevanjem in električni pogon, hkrati pa jih je mogoče polniti na zunanjem omrežju. Pri skoraj vseh svojih modelih jih imajo premijski predstavniki, kot so Mercedes, Audi, BMW, Volvo …. večinoma gre za bencinske hibride, pri Mercedesu imajo tudi dizelske. Tovrstne pogone pa v mnoge modele, če le niso najmanjši, vključujejo tudi množične znamke, kot so Renault, Kia, Peugeot, Ford, Hyundai, Opel, Škoda …



Električni pogon kot ena od treh možnosti

Pomembno bo tudi povečati število polnilnih postaj. FOTO: Jure Eržen

Bo subvencij premalo?

Ob vseh načrtih je potrebno zapisati vsaj še nekaj stvari, ki so povezane s prodajo električnih avtomobilov. Zanje so bile doslej pri nas dosegljive subvencije – za baterijske avtomobile 7500 evrov, za priključne hibride dva tisoč (prej je bil na voljo precej večji znesek, a so ga lani zmanjšali) – tako naj bi bilo tudi v letošnjem letu, za katerega naj bi bilo znova na voljo skupno pet milijonov evrov. Že lani so bile vse subvencije porabljene. Ker so letošnji načrti tovrstne prodaje bistveno večji, se lahko le vprašamo, ali bodo na voljo še dodatna sredstva ali pa se bo ta državna podpora zmanjšala.

Opel corsa bo seveda najbolj množična z bencinskim motorjem, dosegljiva pa bo tudi z električnim. FOTO: Blaž Kondža

Tudi prestižni modeli

Prihaja največ novosti doslej na področju baterijskih električnih avtomobilov.

Izdelani bodo na samostojni platformi ali kot ena od pogonskih izvedenk.

Posebnost bo super zmogljivi porsche taycan.

Ob koncu leta se obeta še električni twingo.

Že velikokrat smo zapisali, da se prodaja električnih avtomobilov iz leta v leto povečuje, a vse to še vedno iz majhne osnove. Tudi letos glede na celotni trg ne bo mogoče govoriti o zelo velikem poslu, a bodo »električarji« svojo prisotnost vseeno opazno okrepili. Če naj bi v Sloveniji ob koncu lanskega leta imeli dva tisoč baterijskih električnih avtomobilov, se bo ta številka letos dvignila za več kot polovico.Največje načrte imata na tem področju tudi sicer dva najmočnejša tekmeca, in sicer podjetji Porsche Slovenija in Renault-Nissan Slovenija. Pri prvem seveda najbolj stavijo na povsem električnemu pogonu posvečeno platformo, s katere bo pred poletjem k nam pripeljal kompaktni, a hkrati prostorni ID.3. Uvodoma z akumulatorjem z zmogljivostjo 58 kWh (zatrjevani doseg 420 kilometrov), kasneje pa bosta na voljo izvedbi 45 kWh (330 km) in 77 kWh (550 km). Cena se bo začenjala pri 30 tisočakih (na voljo je še subvencija 7500 evrov), letos naj bi jih prodali 400. Če se doda še električna izvedba manjšega modela VW e-up in še kakšno novost ob koncu leta, naj bi imeli vsega skupaj za električne modele 600 strank.Renault že zdaj začenja tržiti najnovejšo izvedbo svojega elektro pionirja renault zoe, ki je navzven sicer evolucija doslej znanega, povsem nova pa je notranjost, vključno z zmogljivejšim akumulatorjem – 52 kWh (doseg do 395 km). Na voljo sta dva različno močna motorja. Cena šibkejšega zoe R110 z osnovno opremo znaša dobrih 29 tisoč oziroma 21 tisoč, kadar posebej najamete akumulator. Tudi tu lahko odštejemo subvencijo. Na voljo bo še tretja možnost, da se celotni avtomobil vzame na triletni lizing. O natančnih količinskih načrtih prodaje sicer ne govorijo, a so nam le povedali, da nameravajo v širši regiji še nekaterih nekdanjih jugoslovanskih republik letos prodati 550 vozil, največji del prodaje pa bo odpadel na Slovenijo …Še ena znamka tega podjetja – Nissan – je brez posebne reklame že začela prodajati zmogljivejšo različico svojega električnega zastavonoše nissana leafa, ki ima akumulator z zmogljivostjo 62 kWh (doseg do 385 km). Ta je s 44 tisoč evri (minus podpora) precej dražji od dosedanje šibkejše izvedbe. Pri Nissanu vendarle ocenjujejo, da pričakujejo boljše prodajne rezultate kot lani, ko je bilo do vključno novembra 80 kupcev za leafa.To še ni vse, letos na trg prihajata popolnoma nova modela opel corsa in peugeot 208, ki sta pripravljena na sorodni konstrukcijski osnovi in bosta imela poleg klasičnih pogonov tudi možnost povsem električne različice, ki ima akumulator z zmogljivostjo 50 kWh (doseg do 340 km). Opel corsa-e ter peugeot e-208 računata na 120 in sto kupcev, cene se v obeh primerih začenjajo pri 31 tisočakih, a jih je moč znižati, če se vzame financiranje. Tudi tu lahko znesek zmanjšamo še s subvencijo.Peugeot bo imel februarja še enega novinca – peugeot 2008, ki je mali križanec, med drugim bo lahko vozil le na elektriko. Pri Kii bodo v sicer bolj simbolični količini ponudili novo izvedbo električnega soula, ki ima doseg kar do 450 km. Tržili bodo tudi na novo pripravljenega križanca nira, ki bo med drugim na voljo tudi v povsem električni izvedbi. Zelo verjetno bo kar nekaj kupcev za svojo električno ponudbo našel sestrski Hyundai, tu gre za ioniqa in še posebej kono, ki ima v zmogljivejši različici podobno velik doseg kot prej omenjeni e-soul.Zanimivo bo videti, kako se bo ob sveži konkurenci prodajal lani pri nas največkrat registrirani in bolj prestižni BMW i3. Iz iste hiše to pomlad k nam prihaja tudi povsem električni mini, ki sicer nima tako velikega dosega, kot nekateri prej omenjeni tekmeci. Na manjše številke verjetno računa tudi audi e-tron shooting brake. Citroën pač ponovno zaganja prestižno znamko DS, med drugim bo njihov model DS 3 crossback na voljo v povsem električni izvedbi e-tense. Prenovljena sta oba smarta (fortwo in forfour), ki sta že od lani izključno električna.V drugem delu leta ali v njegovih zadnjih mesecih pride v Slovenijo še kar nekaj električnih novosti: omenimo električnega Škodinega suva, pa podoben model znamke Volkswagen (ID.4), Mazdin MX-30; Seatov prvi baterijski model bo nosil ime el-born, za konec leta pa na bi (iz novomeškega Revoza) pripeljali tudi prvi primerki električnega renaulta twinga.V lanskem letu je k nam pripeljalo tudi kar nekaj primerkov prestižnih eletro modelov znamk Tesla, Audi, Jaguar. Letos bo na tem področju najbolj izstopal novinec porsche taycan. Za nadvse zmogljivi avtomobil, ki stane vsaj 111 tisoč evrov, pri nas letos računajo na 20 do 30 kupcev.