FOTO:Avto, s katerim je Bond drvel s spektakularnega prelaza Furka

V filmu Goldfinger iz leta 1964 sta zaslovela tako Sean Connery kot aston martin DB5. Foto Aston Martin

Orginalni aston martin DB5 iz filma Goldfinger na dražbi v Ameriki

Foto Brendan McDermid/Reuters



4500 ur za vsak primerek

Podjetje Aston Martin bo pripravilo 25 primerkov skoraj povsem takšnega avtomobila, kakršnega je vozil James Bond. Foto Aston Martin

Rezilo za pnevmatike z Bondovega avtomobila

Foto Hyungwon Kang/Reuters

Iskanje denarja



Britanske avtomobilske znamke s kakim svojim nekdanjim avtomobilom še danes uživajo kultni status, tega pa poskušajo občasno izkoristiti tudi v podjetniškem smislu. Tako kot se je Aston Martin lotil reinkarnacije DB5, je že pred njim Jaguar pripravil »manjkajoče« izdelke iz serije legendarnega modela e-type in ga predelal tudi na električni pogon. S tem poskušajo pridobiti zbiratelje dragih avtomobilov, ki pa seveda dvignejo glavo, če gre pri tem za kako ekskluzivno serijo. Po drugi strani je to tudi eden od načinov, kako zaslužiti. Kot je znano, Aston Martinu posli ne cvetijo, pred kratkim so zamenjali vodstvo itn. Tudi Jaguar, ki deluje skupaj z Land Roverjem, je eno od avtomobilskih podjetij, ki so imela precejšnje poslovne težave že pred krizo zaradi novega koronavirusa, zdaj je vse skupaj še težje.

Izvedbo notranjosti naj bi čim bolj približali originalni. Foto Brendan Mcdermid/Reuters

Prizor s snemanja najnovejšega Bondovega filma v Materi v Italiji, v katerem bo nastopal tudi DB5.

Foto Fabio Dell'Aquila/Reuters

Če v kakega od spletnih iskalnikov vtipkate vprašanje o najbolj slavnih avtomobilih, ki jih je v svojih akcijah vozil agent James Bond, je skoraj vselej na vrhu model aston martin DB5. To sicer ni bil prvi Bondov filmski avto, znamka, ki najprej ni bila najbolj navdušena nad sodelovanjem, pa je leta 1964 le pristopila k ustvarjanju filmain z Bondom z redkimi izjemami ostala povezana do danes.V DB5 jepo Goldfingerju, enem od najboljših dosežkov iz serije, divjal še v naslednjem filmu Thunderball, DB5 se je občasno pojavljal tudi v kasnejših Bondovih filmih. V enem od komentarjev lahko preberemo, da je bilo v tistem času težko presoditi, ali je bil v Goldfingerju večja zvezda Connery ali DB5 – model, ki je šel takrat ravno dobro v proizvodnjo.Vsi tega avta niso le hvalili. Britanski Autocar denimo meni, da so bili kakšni prejšnji astoni vozniško boljši, a morda je bilo za njegov uspeh bolj pomembno to, da je bil DB5 po zunanjem in notranjem videzu res eleganten. Ni presenetljivo, če vemo, da so podobo pripravili italijanski oblikovalci iz podjetja Carrozzeria Touring Superleggera. DB5 je takrat stal 12.000 funtov, kar je bilo ogromno, astoni so bili vselej dragi, ampak še bolj bode v oči znesek iz lanskega avgusta – takrat so na dražbi v Montereyu v Kaliforniji enega od originalnih DB5, ki so ga ­uporabljali za ­snemanje v filmu, prodali za nič manj kot 6,3 milijona dolarjev.Tako visoki zneski, doseženi na dražbah, so avtomobilskim proizvajalcem že prej dali misliti, namreč, da bi bilo mogoče z resničnimi ikonami še kaj zaslužiti. Sicer se je to že napovedovalo, ampak letos so ob koncu maja iz podjetja Aston Martin sporočili, da se začeli izdelavo posebne serije 25 primerkov modela DB5, angleško temu pravijo DB5 Goldfinger Continuation. Avtomobili bodo nastajali v manufakturi v, kjer so v letih 1963–65 izdelali 898 originalnih primerkov. Za vsakega bodo porabili 4500 ur, torej naj bi šlo za ročno delo v najbolj žlaht­nem pomenu besede, pri čemer si bodo vendarle pomagali s kako novo tehniko.Pri projektu sodeluje, kot mu pravijo, guru posebnih efektov Chris Courbould, DB5 pa naj bi imel kar nekaj tistih najbolj znanih elementov, kot jih je imel originalni avtomobil iz Goldfingerja. Denimo registrski tablici, ki se spredaj in zadaj obračata (trije izmenični napisi), ali pa simulacijo rezila v kolesih – z njim je Bond v dirkanju s švicarskega prelaza Furka prerezal pnevmatiki na fordu mustangu, v katerem ga je v vlogi Tilly Masterson lovilaMimogrede, ko je bila igralka še živa, je s švicarskimi ljubitelji Jamesa Bonda na tej cesti leta 2014 pred množico navdušencev sodelovala v ponovni vožnji s tema avtomobiloma, družbo jima je delal še rolls-royce phantom III, v katerem se je v filmu vozil zlobni Auric Goldfinger.Če se vrnemo k reinkarnaciji DB5: tudi obe brzostrelki na levi in desni sprednji strani bosta seveda le simulaciji, iz njiju naj bi prihajala le poseben zvok in svetlobni signal. Obljubljajo zaščito zadnjega stekla pa imitacijo izpusta dima za zameglitev avtomobila oziroma olja, ki ga je brizgnil zasledovalcem pod kolesa … V notranjosti bo tudi več originalnih elementov, npr. telefonska slušalka v vratih, simulacija radarskega zaslona, v ozadju katere naj bi bila seveda sodobna navigacija; skrivni predal pod sedežem, v katerem je imel Bond orožje. Tudi gumbi za aktivacijo različnih funkcij bodo pripravljeni tako kot v originalu, ne bo pa menda tistega sedeža sovoznika, s katerega je Bond iz avta izstrelil enega od zlikovcev, a se kmalu potem z avtom zaletel v steno …DB5 bo pripravljen v značilni sivo kovinski barvi, ki ji pravijo silver birch, aluminijasti paneli karoserije bodo pritrjeni na deloma jekleno šasijo. Volanski obroč bo že moral biti iz lesa, pravijo, da bo prenos na kolesi urejen po zobati letvi, a tako kot original brez servo ojačitve. Pod sprednjim pokrovom bo tudi tokrat motorna klasika, 4-litrski bencinski vrstni šestvaljnik, atmosferski, nič turbin; najvišja moč 290 konjev; menjalnik bo petstopenjski ročni, za prenos na zadnji kolesi, kjer bo urejen diferencial z omejenim zdrsom.Če držijo navedbe New York Timesa, naj bi bilo vseh 25 primerkov že prodanih. Kupci bodo za DB5 odšteli 2,8 milijona funtov pred plačilom davka. Prve dobave naj bi bile v drugem delu letošnjega leta; ob tem se pač spomnimo, da je bila zaradi koronavirusa na november prestavljena premiera novega Bondovega filma, v katerem bo ob kakem novejšem astonu znova nastopal tudi DB5.