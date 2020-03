FOTO:Avtomobil za francoskega predsednika?

Post-production : Astuce Productions FOTO: Style Ds

DS9 naj bi pomenil vrhunsko udobje tako spredaj, kot še bolj v drugi vrsti. FOTO: 3d Style



Navdih v žabi

Avtomobil je dolg 493 cm, česar pa s svojo zunanjo pojavo ne kaže. FOTO: Style Ds

V pogonskem smislu je priključni hibrid, v več izvedbah moči. FOTO: Crozes William (439)

V notranjosti izstopajo izbrani materiali, tudi na volanskem obroču. FOTO: Crozes William (439)

Velike limuzine veljajo za enega najbolj klasičnih segmentov avtomobilskega trga, vselej so bile priljubljene v različnih delih sveta. Seveda tudi v Evropi, kjer pa so zadnja leta prevladovali skoraj izključno nemški proizvajalci. Marsikateri nekdanji tekmec je prizadevanje v tem delu trga povsem opustil, toda nekateri vendarle poskušajo znova. Francozi, na primer.Se še spominjate modelov, kot so bili renault safrane, renault vel satis ali pa citroën XM, citroën C6, peugeot 607? Velike, predsedniške limuzine iz ponosne francoske avtomobilske šole se zadnji dve desetletji nikakor niso mogle kosati z nemškimi tekmeci, posebno ne s tistimi iz premijskega razreda. Zdelo se je, da tu ne nameravajo več tekmovati, dlje časa v ponudbi ni bilo velikega klasičnega avtomobila iz Francije. Nato je podjetje PSA Automobiles, ki ga najbolj poznamo kot proizvajalca vozil znamk Peugeot, Citroën in Opel, pred leti predstavilo znamko DS kot svoj pogled na prestižne avtomobile. Po uvodnem zagonu ni bila uspešna, po nekakšni hibernaciji pa že kako leto poskušajo znova.Drugi poskus sta najprej zaznamovala športna terenca DS3 crossback in DS7 crossback, prvi na električni pogon, drugi priključni hibrid, zdaj pa so napovedali še model DS9, ki pomeni vrnitev resnične limuzinske klasike. Avtomobil, dolg 493 cm, je pripravljen na novi različici prilagodljive konstrukcijske osnove EMP2 in medosna razdalja znaša kar 290 cm. Poudarjeno je torej udobje na drugi klopi, seveda z najboljšimi usnjenimi materiali, vrhunsko zvočno zatesnjenostjo, možnostjo zračenja, masaže, ogrevanja ...Tudi navzven želi biti DS9 neke vrste vodnik v sodobni eleganci, hkrati s pogledom v preteklost in veliko dediščino svojega imena – po navdihu originalnega modela DS iz leta 1955 ima na skrajnih delih strehe nameščena okrasna stožca. Če se je nekoč v žabi vozil in nanjo prisegal nekdanji francoski predsednik Charles de Gaulle, se bo morda v DS 9 iz DS7 crossbacka presedel sedanji prvi mož Francije Emmanuel Macron.Ta se sicer rad pelje tudi v Renaultovem espaceu.Žaba je nekoč zaslovela s hidropnevmatskim vzmetenjem, danes naj bi to nadgradilo aktivno vzmetenje, kjer posebna kamera snema cesto, podvozje pa se tudi ob upoštevanju načina vožnje temu prilagaja in poskuša ohranjati najvišjo raven udobja. Kar zadeva pogon, so tudi pri klasiki novi časi.DS9 je priključni hibrid, ki združuje 1,6-litrski bencinski štirivaljnik in manjši električni motor, manjšo baterijo zanj bo mogoče polniti na zunanjem omrežju. Uvodoma z 225 konji moči (165 kW) in sprednjim pogonom, kasneje še v zmogljivejši izvedbi, tudi s štirikolesnim pogonom in še enim električnim motorjem na zadnji premi.DS9 bo nastajal v Peugeotovi tovarni na Kitajskem, kjer se že prodaja podaljšana izvedba peugeota 508 (L9), s katerim naj bi imel kar nekaj tehničnih sorodnosti. Prodajali ga bodo menda po vsem svetu, tudi v Evropi in prihodnje leto pri nas. Če se bo z velikostjo postavil v rang prevladujočega nemškega višjega razreda, pa bi se v cenovnem smislu vsaj po nekaterih zapisih, kot je tisti v Autocaru, utegnil prej spustiti v tekmo z nekoliko manjšimi izdelki iz premijskega (srednjega) razreda.