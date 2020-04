Deset avtomobilov, ki so zaznamovali slovensko desetletje

Te dni, ko avtomobilov ni mogoče prodajati, smo se ozrli malce nazaj in preverili, kateri modeli so v Sloveniji zadnja leta osvojili največ kupcev, kateri so zimzeleni bestselerji, ki so ves čas dosegali najbolj konkretne številke. Poleg tega smo pogledali še slovenski voznik park in najbolj izstopajoče modelske značilnosti. Seveda bi lahko na začetku zapisali pregovor, da je statistika najvišja oblika laži, da jo je mogoče premetavati tako ali drugače. Tudi ni skrivnost, da so uradne številke vedno nekoliko višje od realnih, pri čemer pa gre za ocene, medtem ko mi lahko operiramo le s tistim, kar je uradno zabeleženo. ...