Avtomobilska ikona, ki združuje eleganco in avanturističnega duha

»Range rover je imeniten avto, saj se lahko z njim podiš po brezpotjih, povsem primeren pa je tudi, da se pripelješ na imenitno večerjo v črni obleki in metuljčku.« Misel britanskega igralca Luka Gossa najbolje ponazarja značaj tega legendarnega avtomobila, ki letos praznuje 50-letnico.Zaradi takšnega imidža je bil enako priljubljen med popotniki, raziskovalci, aristokracijo, plejboji, poslovneži, kmetovalci in tudi umetniki. »Obožujem range roverje. Moj oče si je nabavil sploh prvi primerek, ki je prišel iz tovarne, in si potem vsako leto kupil novega. Ko je umrl, je to tradicijo nadaljevala moja mama in nato še jaz,« je ...