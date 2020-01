FOTO:Bavarska (re)definicija karavana  

Arnaturna plošča je drugačna, z več digitalnimi elementi, a še tudi z nekaj klasičnimi kolesci. Foto Gašper Boncelj

Dizelski vzdolžno postavljeni šestvaljni vrstni motor zmore ogromno. Foto Gašper Boncelj

BMW 330d xDrive touring

Zastopnik: BMW Slovenija, Ljubljana

Cena: 57.200 € (84.436 € testni model)

Euro NCAP: ***** (2019), preizkus opravljen za limuzino

Izpust CO2: 171 g/km



V drugi vrsti je zdaj kar spodobno prostorno. Foto Gašper Boncelj

Prtljažnik je primer urejenosti in prilagodljivosti. Foto Gašper Boncelj

Pisalo se je leto 2001, na Delu smo imeli na preizkušnji BMW-jevo karavansko »trojko«. Ne vem zakaj, ampak dotlej me ti dokazano odlični bavarski izdelki niso mogli spraviti v izjemno navdušenje. Ampak tisti je bil 330d – z dizelskim vrstnim šestvaljnikom – ko sem ga prvič zapeljal malce dlje, me je dobil na svojo stran. Danes dizli niso več oboževani, ampak BMW-jev šestvaljnik je še tu in karavan tudi. Pravzaprav je čisto nov. Še zmore osvajati?S 3-litrskim šestvaljnim motorjem prav gotovo, pa čeprav je takšen avtomobil že v osnovi hudo drag. No danes ima BMW 330d Xdrive touring še precej večje zmogljivosti kot nekdaj – moč 195 kW/265 KM navor pa kar 580 Nm v širokem območju vrtljajev (1750-2750 min) je pa tudi avtomobil seveda večji (4,7 metra) in težji (1,8 tone).Vselej je dobro, če imate štirikolesni pogon, tudi testnik ga je imel. Že včasih je navduševal v kombinaciji s samodejnim menjalnikom in tudi zdaj je tako – ko pritisnete ne pedalo za plin, se oglasi zamolkel ladijski zvok, ki pač ni štirivaljni rezget in z njim skoraj neskončna želja po vleki – prehitevalni manever opravite kot šalo, zmogljivosti skoraj ne ne moreš izkoristiti. Občutek pa je nekako neracionalno dober. Poraba je lahko kljub temu kar solidna, recimo okoli 7,5 l/km.No, ta šestvaljnik je bil pogon za karavana, ki ima malce ojačano zadnjo premo in ima v primerjavi z limuzino podvozje uglašeno odtenek bolj na udobje. Kar je dobro, morda še bolje, če imate malce nižja kolesa in višje pnevmatike. In seveda se ga s prilagodljivim podvozjem zelo dobro vozi.Malce me je pri malih dlaneh motil le zelo odebeljen volanski obroč. Merilniki so zdaj digitalizirani, pestro nastavljivi, vizuelno malce bolj agresivni kot nekoč. Nov je tudi sredinski informacijski sistem, ki zmore upravljanje s kretnjami, ampak sem vesel, da lahko nekoliko nižje to počnemo še s klasičnim kolescem.Sprednja sedeža sta bila v testnem primerku bolj športna, kar vam mora biti malce všeč, je pa možnosti nastavljanja ogromno in hitro najdeš pravi položaj. Novi touring ima kar nekaj prostora na drugi klopi, pa 500 litrov osnovnega in perfektno povečljivega in urejenega prtljažnikaNaj omenim nekaj širšo odprtino kot pri prejšnji generaciji, kovinsko zaščito zadnjega roba, gumirana vodila po dnu proti zdrsavanju tovora, prtljažno okno, podiranje zadnje klopi v smučarsko ugodnemu razmerju 40/20/40, rolo in mreža, ki se elegantno izvlečeta ali zvijeta nazaj, pri podrti zadnji klopi pa se pospravita poseben prekat.Touring trojka je imela veliko doplačljive opreme, o tem kako to močno poveča osnovno ceno, smo že večkrat pisali. A tudi tokrat me je kar zvilo ob podatku, da je osnovna cena s 57 tisoč evrov v testnem primeru narasla na skoraj 85 tisočakov.