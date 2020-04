Bon za rezervacijo rabljenega avta  

Tako kot še marsikaj so že nekaj časa avtomobilski prodajni saloni zaprti, seveda ni možna niti prodaja rabljenih avtomobilov. A vendarle – če temu lahko rečemo – priprave, ko bo vse to znova steklo, potekajo.



Po eni strani je tudi v primeru novih avtomobilov zdaj morda več časa za podrobnejše pregledovanje informacij, ki so o nekem modelu ali njegovi izvedbi dostopne po spletu. Kot so nam povedali v Avtohiši Moste, si trgovec in interesent po elektronski pošti lahko izmenjata kako ponudbo in odgovor nanjo, stranka lahko avtomobil rezervira, če je na zalogi. Trgovci se lahko v predstavitev izdelka na razdaljo tudi bolj poglobijo, nekateri npr. pri kaki znamki, npr. pri Kii v njihovi prodajni enoti v Ljubljani, omogočajo videoogled poljubnega modela, ko se želi kdo npr. prepričati, kako velik je, recimo, prtljažnik avtomobila ali ga pač zanima kateri koli drug detajl.



Tudi če bomo kliknili na kako spletno stran, kjer je na voljo veliko avtomobilskih oglasov, se dnevno pojavljajo novi ali vsaj spremenjeni oglasi, morda gre v tem primeru predvsem zato, da se vzbudi zanimanje za neki izdelek, ki ga bo enkrat kasneje mogoče tudi kupiti. Za zdaj sicer velja, da tehnični pregledi in registracije avtomobilov ne bodo delali do 16. aprila.



Pojavila pa se je še kaka nova ideja. Tako so pri Porsche Inter Auto uvedli spletno prodajo bonov, s katerim si lahko stranka rezervira avtomobil, ki ga bo morda kasneje, ko bo to možno, kupila. Kot pravi Rok Florjanc, direktor tamkajšnje prodaje rabljenih vozil, je preživljanje prostega časa doma povečalo obisk na njihovih spletnih straneh. Gre za spletno prodajo bona za 500 evrov, na podlagi plačila katerega izbrano vozilo umaknejo iz prodaje.



Na naše vprašanje, kako naj bi se nekdo odločil, da bo rabljeni avtomobil rezerviral, če ga ne more preizkusiti v živo (poslovalnice so zaprte, testne vožnje niso mogoče), je sogovornik dejal, da so vzpostavili možnost videoogleda in spletnega pogovora s prodajalcem, uporabljajo aplikacije skype, whatsapp, viber in facetime. Po vplačilu bona, kar se stori v njihovi spletni trgovini ali preko predračuna, mora stranka avtomobil kupiti najkasneje v roku enega meseca, ko bodo njihove poslovalnice ponovno odprte. Če se za izbrano vozilo ne odloči, lahko znesek uporabite za nakup vozila iz njihove celotne ponudbe.