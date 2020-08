Četrta generacija urbane toyote

Novi yaris je celo krajši od predhodnika, a ima zaradi nove platforme za 50 mm daljšo medosno razdaljo in posledično prostornejšo potniško kabino. FOTO: Toyota

Prtljažni prostor ponudi 700 milimetrov globine in 286 litrov prostornine. FOTO: Toyota

Toyota je nedavno predstavila novo, četrto generacijo svojega urbanega modela yaris, ki tekmuje v zelo konkurenčnem in številčnem B segmentu. Oblikovanje novinca se vrača h koreninam in k izvirnemu konceptu »majhno je veliko«, ki je zaznamoval že prvo generacijo.Četrto generacijo tako »odlikuje kondenzirani in agilni videz, ki že na prvi pogled izžareva energičnost, dinamičnost in takojšnjo pripravljenost na akcijo.« Novi yaris je celo krajši od predhodnika, a ima zaradi nove platforme za 50 mm daljšo medosno razdaljo in posledično prostornejšo potniško kabino. Prtljažni prostor ponudi 700 milimetrov globine in 286 litrov prostornine.Tudi notranjost je zasnovana na novo, z mislijo na voznika, pri čemer so sledili konceptu manj je več, a obenem izbrali materiale, katerih kakovost ustvarja občutek avtomobila višjega razreda. Skladno s Toyotino zavezo po demokratizaciji varnosti je tudi yaris opremljen z varnostnim sistemom Toyota Safety Sense, katerega nabor varnostnih sistemov je še povečan.Novemu yarisu so namenili najnovejši hibridni pogonski sklop četrte generacije, katerega srce je novi 1,5-litrski bencinski trivaljnik, ki deluje v Atkinsonovem ciklu za boljšo energetsko učinkovitost in razvije največjo moč 68 kW. Yaris lahko v električnem načinu vozi do hitrosti 130 km/h in dlje kot doslej – takšen yaris bo na Slovenskem stal od 17.300 evrov. Poleg hibridnega pogonskega sklopa bo novinec na našem trgu voljo tudi z enakim 1,5-litrskim trivaljnikom brez hibridnega sklopa (od 14.300 evrov) in 1,0-litrskim bencinarjem iz aktualnega yarisa (od 12.000 evrov). Prvi novi hibridni yarisi bodo k nam prišli oktobra letos, uvoznik Toyota Adria pa načrtuje prodajo dobrih sto yarisov četrte generacije.