Darsovo vabilo motoristom za večjo varnost

Motoristi sodijo med najbolj ranljive skupine udeležencev v cestnem prometu, zato bo Dars tudi letošnje leto organiziral brezplačno usposabljanje za voznike motornih koles. Usposabljanje bo letos prilagojeno trenutnim razmeram in ukrepom, veljavnih zaradi širjenja koronavirusne bolezni.



Izvedli ga bodo v sodelovanju s postajama prometne policije Koper in Ljubljana ter agencijo za varnost prometa in sicer zaradi pričujoče situacije le na poligonu in pridobljeno znanje nadgradili z relacijsko vožnjo v koloni, kjer so predvideni tudi postanki za korekcijo morebitnih napak in pogovor o vožnji v prometu.



Usposabljanje bo potekalo v avtocestni bazi Postojna, Industrijska cesta 3, Postojna in sicer jutri 23. maja ter še naslednji dve soboti (30. maja in 6. junija). V vsakem terminu bodo udeleženci razporejeni v dve skupini, dopoldansko in popoldansko.



Program bo za udeležence obeh skupin enak, možnost relacijske vožnje v spremstvu policistov bodo imeli le udeleženci druge skupine.



Več o dogodku na https://www.dars.si/AKADEMIJA_DARS/Brezplacno_usposabljanje_motoristov