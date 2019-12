FOTO:Dober primerek kompaktnega križanca

Kia xceed 1.4 T-GDi stream



Zastopnik: KMAG, Ljubljana

Cena: 28.090 €

Euro NCAP: Preizkus še ni bil opravljen.

Izpust CO 2 : 137 g/km

Karoserija je konkretno dvignjena od tal (18,4 cm), kupejevski zadek je širok in mišičast, celotna karoserija pa deluje dinamično in moderno. FOTO: Aljaž Vrabec

Ob velikem osrednjem zaslonu na dotik ima xceed klasične, se pravi analogne inštrumente in upravljala, kar je za nekatere morda nekoliko zastarelo, za druge pa dobrodošlo. FOTO: Gregor Pucelj

Oblikovalcem se je odlično posrečil predvsem zadnji del vozila. FOTO: Aljaž Vrabec

Prostor za kolena v drugi vrsti je v precejšnji meri odvisen od »radodarnosti« voznika in njegovega sopotnika na sprednjih sedežih. FOTO: Gregor Pucelj

Prtljažni prostor ima prostornino 426 litrov in je povečljiv. FOTO: Gregor Pucelj

V xceeda so vgradili večino aktualnih asistenčnih sistemov. FOTO: Aljaž Vrabec

Dokaz, da pri Kii ne počivajo na lovorikah, je povečevanje družine vozil ceed. Poleg petvratnega, karavanskega in športnega (shooting brake) ceeda je na slovenske ceste oktobra zapeljal še kompaktni križanec z nekoliko težko izgovorljivim imenom – xceed.Čeprav ima xceed enako platformo kot bližnji sorodniki, je njegova oblika precej drugačna. Dejansko je od petvratnega ceeda podedoval le sprednja vrata, vse drugo so razvili in oblikovali na novo. In mirno lahko zapišem, da dobro. Tako slučajni opazovalec skoraj ne more ugotoviti, da je xceed le eden izmed ceedov. Karoserija je konkretno dvignjena od tal (18,4 cm), kupejevski zadek je širok in mišičast, celotna karoserija pa deluje dinamično in moderno.A to ni le optična prevara. Xceed je z dolžino malenkost manj kot 4,4 metra od petvratnega ceeda daljši za konkretnih 8,5 centimetra, kar ga že močno približa sportageu, ki je daljši le za 9 centimetrov. To seveda omogoča nekoliko večjo prostornost na zadnjih sedežih, kjer pa je prostor za kolena še vedno precej odvisen od velikosti oziroma radodarnosti voznika in njegovega sopotnika na sprednjih sedežih. Je pa zaradi dodatnih centimetrov, kljub kupejevskemu zadku, nekaj pridobil prtljažni prostor, ki je za nekaj več kot 50 litrov večji kot pri petvratnem ceedu in ima zdaj prostornino 426 litrov; z dvotretjinskim zlaganjem zadnjih sedežev pa ga je mogoče še povečati. In morda še najpomembnejše: sedenje na nedvomno udobnih sprednjih sedežih je pričakovano nekoliko višje (+ 3,7 cm) in s tem izpolnjuje eno izmed glavnih pričakovanj, ki jih imajo kupci tako imenovanih urbanih križancev.Testni xceed je imel pod motornim pokrovom 1,4-litrski turbo bencinec (T-GDi) z največjo močjo 103 kW (140 KM) in največjim navorom 242 Nm ter 6-stopenjskim ročnim menjalnikom; tovarna navaja najvišjo hitrost 200 km/h. Motor je tih in zgledno elastičen ter brez težav zmore vožnjo v četrti prestavi že od nekaj več kot 40 km/h, šesto prestavo pa na ravni cesti vozniku »priporoča« že od 60 km/h naprej. A je res, da bi se meni osebno bolje podal samodejni menjalnik, ki je tudi na voljo. Me je pa ob sicer solidnih zmogljivostih nekoliko razočarala poraba goriva, saj se je moje povprečje ustavilo pri nekaj več kot 8 litrih na 100 km.Pohvaliti moram xceedovo podvozje in vzmetenje. Čeprav naj bi bilo nastavljeno nekoliko mehkeje kot pri običajnih ceedih, deluje čvrsto in se dobro znajde na naših bolj ali manj vegastih cestah. Med drugim k temu prispevajo novi hidravlični blažilniki, ki so na sprednji osi serijski pri vseh motorjih in opremah; ne le da dobro požirajo luknje, ampak se z njihovo pomočjo xceed v ovinkih skoraj ne nagiba. Ugajal mi je tudi volanski mehanizem, ki je ravno prav neposreden, a ne utrujajoč.V xceeda so vgradili večino aktualnih asistenčnih sistemov, s tem da ima že osnovna različica sistem za ohranjanje voznega pasu, sistem za preprečevanje naleta in samodejno prilagodljive luči v LED izvedbi. Od druge stopnje opreme pa tudi multimedijski sistem z navigacijo in internetno povezljivostjo (UVO connect). Vse to in še marsikaj je imelo testno vozilo, ki je imelo najbogatejši paket opreme (stream).Pri vsem tem mi je ugajalo, da pri Kii (še) niso povsem podlegli digitalizaciji, saj so ohranili dobra stara upravljala, se pravi gumbe in tipke. Tako z enim klikom izklopiš/vklopiš sistem za ohranjanje voznega pasu, ki je na običajnih cestah bolj ali manj odveč. Z enim dotikom osvetliš ali zatemniš inštrumente in osrednji zaslon, vklopiš/izklopiš opozarjanje na vozilo v mrtvem kotu i.t.d. Domnevno je to nekoliko zastarelo, zato pa prijazno do voznika.Za konec še drobna pripomba o pogonu. Kot vsi xceedi je imel tudi testni primerek sprednji pogon, kar za običajne vožnje absolutno zadostuje. Nisem pa se mogel ogniti vtisu, da bi se tako dobro zasnovanemu in kompaktnemu vozilu dobro podala tudi štirikolesna pogonska opcija. Žal je ni.