Družinski hibrid s pametno tehnologijo

Nova terminologija in ambiciozne strategije

FOTO: Citroën

Nadgrajeni klasični SUV

FOTO: Citroën

Funkcija hitrega polnjenja omogoča, da je C5 Aircross Hybrid napolnjen že v manj kot dveh urah, kar zadostuje za 55 kilometrov brezskrbne vožnje na električni pogon. Po zaslugi polnjenja Brake Mode pa se baterija polni tudi med vožnjo, in sicer ob zaviranju in upočasnjevanju. Garancija na baterijo je 8 let (160.000 km).

FOTO: Citroën

Izboljšan menjalnik

Mir, tišina in udobje

FOTO: Citroën

Glavne prednosti Citroëna C5 Aircross Hybrid



• električni in bencinski motor

• program Advanced Comfort

• intuitivni sistem za povezljivost

• 20 tehnologij za varnost in udobje

• samodejni 8-stopenjski menjalnik

• nastavljivi zadnji sedeži (5 položajev)

• 33 l notranjih odlagalnih površin

• prtljažnik prostornine 460–600 l

• mogočen videz, prostorna kabina, neslišna vožnja

Idealen družinski avto

FOTO: Citroën

Sliši se nenavadno, a zasluga gre avtomobilski industriji, ki po desetletjih proizvodnje avtomobilov, kakršnih smo vajeni in ki dodajo svoje k izpustom škodljivih plinov, išče inovativne rešitve in jih prilagaja viziji trajnostne mobilnosti, ki bo prijaznejša do okolja, ne da bi zaradi tega trpelo udobje. Še več, vožnja z avtomobili prihodnosti bo še udobnejša in prijetnejša.V avtomobilsko terminologijo je tako vstopilo novo poimenovanje LEV (low emission vehicle), že znanemu izrazu SUV, ki pomeni športno terensko vozilo, pa je bil dodan nov pomen – silent urban vehicle, tiho mestno vozilo.V ti kategoriji spada tudi prvi Citroënov priključni hibrid C5 Aircross Hybrid , prvi svoje vrste pri tej znamki vozil, ki naznanja tudi njihovo strategijo do leta 2025: vsa vozila na termični pogon bodo imela svojo električno izvedenko, s čimer bo kupcem za nakup ponujena možnost izbire, s tem pa bo do leta 2025 elektrificirana njihova celotna ponudba vozil.Glavna razlika med že znanim Citroënovim C5 Aircrossom in njegovo nadgrajeno hibridno verzijo je, da lahko glede na razdaljo ter način in namen potovanja kombinirate električni pogon, primeren na primer za vsakodnevna potovanja, krajše razdalje, ter pogon na motor z notranjim izgorevanjem, kadar greste na primer na daljši izlet.Polnite ga lahko kar doma ali v kateri od številnih polnilnic za električna vozila po Sloveniji, ki jih najdete tudi v aplikacijah, kot sta Gremo na elektriko in OneCharge. Tako prihranite in prispevate k bolj zdravemu okolju.Videz tega vzdržljivega vozila, katerega energičnost izdajata že njegovi oblika in postava, je okrašeno z dodatki, značilnimi za hibridne verzije, kot so monogrami in logotipi v obliki črke h.Medtem ko nas večina vozi avtomobile s pet- ali šeststopenjskim menjalnikom, pa ima C5 Aircross Hybrid osemstopenjskega. Novi Ë-EAT8 je izboljšan za optimizacijo prestavnega razmerja in prispeva k bolj gladki in udobnejši vožnji. Z načinom vožnje Brake Mode pa omogoča polnjenje baterije pri upočasnjevanju in zaviranju.V prostorni kabini s širokimi oblazinjenimi sedeži – na sprednjih je mogoče nastaviti tudi gretje in masažo – je več orodij, ki vožnjo olajšajo in uravnavajo: digitalna instrumentalna plošča za prikaz informacij za hibridni pogon; 8-palčni zaslon na dotik za dostop do informacij za vožnjo; stikalo za nastavitev načina vožnje; samozatemnitveno vzvratno ogledalo z indikatorjem vožnje v električnem načinu.Električni način pa je tudi balzam za ušesa, saj je popolnoma neslišen. Med vožnjo imamo občutek, da po cestišču le nežno drsimo, saj mine brez cukanja in sunkovitih odzivov na nepravilnosti na cesti, ki jih ublažijo hidravlični omejevalniki. Citroën C5 Aircross Hybrid bo še posebej razveselil družine, ki so ekološko ozaveščene in jim ni vseeno, kakšen avto vozijo. In predstavljajte si – čez teden se vozite na električni pogon, peljete otroke v šolo, na druge dejavnosti; za vikend pa se vsi skupaj odpravite na izlet in preklopite na termični pogon. V prtljažnik lahko naložite tudi večje količine prtljage, malenkosti pa odložite na številna odlagalna mesta v potniški kabini. Na njegovih mehkih sedežih boste zdržali tudi na daljših poteh.