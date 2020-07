Duh francoske avtomobilske avantgarde

Novi prefinjeni športni terenci

FOTO: Citroën



Ikonični kompaktnež

FOTO: Citroën

FOTO: Citroën

Drznost je pogoj za odličnost

FOTO: Citroën

FOTO: Citroën



Udobje pariškega salona

FOTO: Citroën



Podrobnosti, ki štejejo

FOTO: Citroën

FOTO: Citroën

Najmodernejša tehnologija

FOTO: Citroen

FOTO: Citroën

Prihodnost je električna

FOTO: Citroën

DS je kratica, ki med poznavalci francoskih avtomobilov zbudi nostalgične spomine na legendarno Citroënovo žabo, DS 19, ki so jo svetovni javnosti predstavili davnega 6. oktobra 1955 na pariškem avtomobilskem salonu. Javnost je bila brez besed, Citroën pa je do konca prvega sejemskega dne sprejel rekordnih 12.000 naročil za novinca. Aerodinamika, inovativne rešitve in neprekosljiva oblika so bili glavni trije elementi, ki so zaznamovali DS 19. Smerni žarometi, slavno hidropnevmatsko vzmetenje, hidravlični servovolan so bile nekatere za tisti čas nadvse napredne rešitve, ki jih je pred 60 leti imel DS 19. Ta legendarni avtomobil je izražal vrednote inovativnosti, odličnosti in avantgardnosti, ki ostajajo zapisane v DNK leta 2014 obujene blagovne znamke DS Automobiles. Znamka DS se je leto pozneje osamosvojila od Citroëna in začela samostojno pot z jasno začrtano ambicijo: znova popeljati francoski avtomobil med znamke višjega razreda.Paleta vozil DS je zasnovana za kupce, ki se želijo izraziti, poudariti svoj osebni slog in imajo radi francoski šarm. Avtomobili DS se od konkurentov ločijo po svoji avantgardni zasnovi, izpopolnjenosti vsake podrobnosti, naprednih tehnologijah in dinamični vedrini. Takšni so tudi najnovejši modeli DS 3 Crossback, njegova popolnoma električna različica DS 3 Crossback E-Tense, veliki DS 7 Crossback in priključni hibrid s štirikolesnim pogonom DS 7 Crossback E-Tense 4x4, ki so od sredine junija na voljo tudi v ljubljanskem salonu DS Store na Baragovi 9, prvem salonu te prestižne francoske znamke pri nas.»DS 3 Crossback je idealen predstavnik druge generacije vozil DS z vodilnim položajem na tehnološkem področju in edinstveno prefinjenostjo. Z njim bo DS Automobiles začel pisati novo poglavje svoje zgodovine: to je poglavje o elektrifikaciji. Kot izvedenka E-Tense je DS 3 Crossback na voljo s 100-odstotnim električnim pogonom, ki pa nima niti enega negativnega vpliva na slog in zmogljivost«, pravi o novi družini DS 3 CrossbackNovinec je tako mestni avtomobil kot tudi za dolge razdalje in se ponaša s številnimi inovativnimi tehnologijami in rešitvami – tako kot njegov daljni prednik iz petdesetih let. Aktivni žarometi DS Matrix LED Vision, prilegajoče se vratne kljuke s samodejno sprožitvijo, popolnoma digitalizirano voznikovo mesto, raznovrstni varnostni sistemi in sistemi za pomoč pri vožnji, kot je samodejna vožnja 2. stopnje, so le nekateri napredni elementi DS 3 Crossback. Temu dodajmo širok nabor možnosti individualizacije vozila tako zunanjosti kot notranjosti ter izbiro učinkovitih bencinskih in dizelskih motorjev. Ultimativen izraz individualizacije podobe je pet notranjih ambientov Inspirations DS – Bastille, Performance Line, Rivoli, Opéra – in omejena serija ob lansiranju La Première.DS 3 Crossback E-Tense pa uresničuje sanje o stilsko dovršenem električnem vozilu, ki omogoča tudi odlično avtonomijo – več kot 300 kilometrov po strogem standardu WLTP. Tem zmogljivostim se pridružujejo še nespremenjena prostornost v notranjosti po zaslugi domiselne vgradnje akumulatorja v pod in večji užitki v vožnji, ki združujejo prožnost, dinamičnost in neslišno delovanje.Kdor išče večje vozilo za udobna daljša potovanja v avantgardnem francoskem slogu, se bo odločil za novega DS 7 Crossbacka, ki v dolžino meri 4,57 metra, kar je nad povprečjem segmenta, in ponudi v osnovi prostornih 555 litrov prtljažnega prostora. Vozilo so zasnovali tako, da tudi v svoji priključno-hibridni različici E-Tense ohrani prostorno notranjost. Seveda je zunanji videz DS 7 Crossbacka nekaj posebnega, kar ga takoj loči od drugih vozil. Predvsem karizmatičen je sprednji del vozila, ki mu v tovarni pravijo kar DS Wings. Šestkotna oblika okrasne maske zaokroža novo rešetko z diamantnim učinkom, sredi katere se bohoti znak DS. Sredinska naborka zarišeta os pokrova motornega prostora iz aluminija in poudarita znak DS. Izpostavljeni robovi prednjih in zadnjih blatnikov zarišejo bočno stranico in izpostavijo izklesane linije tega mišičastega športnega terenca. Videz zadka zaokrožijo luči, izdelane z uporabo tehnologije 3D Full LED.Preden se podamo v njegovo notranjost, še beseda ali dve o motorni paleti. Kupci lahko izbirajo med dizelskimi motorji BlueHDi in bencinskimi PureTech, katerih moč ima pri DS 3 Crossback razpon od 75 do 115 kilovatov (100 do 155 KM), pri njegovi 100% električni verziji E-Tense pa od 100 kilovatov (135 KM). Pri DS 7 Crossback je razpon moči motorja od 95 do 130m kilovatov (165-225 KM). Potem pa je tu še pogonski sklop priključnega hibrida E-Tense s sistemsko močjo okroglih 300 konjskih moči (221 kW) in štirikolesnim pogonom.Inženirji so si pri snovanju potniškega prostora zamislili pravi salon na kolesih, z vsemi načeli prostornosti, dobrega počutja, občutka za praktičnost, zvočne izolacije in povezljivosti. Tako so recimo sedeži v DS 7 Crossbacku narejeni z mislijo na ergonomijo in udobje. Nekateri modeli so lahko opremljeni s funkcijo masaže, ki je bila prav tako prenovljena s tehničnega vidika in odslej poteka prek programsko nastavljivih zračnih blazinic s spremenljivo jakostjo. Omeniti velja, da izvedenke z ogrevanimi in zračenimi sedeži absorbirajo in oddajajo do 40 kubičnih metrov zraka na uro, s čimer zagotavljajo optimalno udobje. Ne nazadnje pa je treba poudariti, da vozilo že v serijski opremi ponuja naslonjala zadnjih sedežev z električno nastavljivim naklonom za še bolj sproščujoč občutek na dolgih potovanjih.K dobremu počutju v avtomobilu pripomoreta še odlična zvočna izolacija, ki je bila velik izziv za razvojnike, in vrhunska hi-fi oprema, ki jo je DS razvijal v tesnem sodelovanju s francoskim proizvajalcem hi-fi opreme Focal. Med številnimi izzivi, s katerimi se je bilo treba spopasti, sta bili usmeritev zvočnikov in trdnost plošč, na katerih so nameščeni, pa tudi kakovost rešetke, ki jih ščiti. DS in Focal sta sodelovala z roko v roki in našla najboljšo priredbo hi-fi sistema za področje avtomobilizma. Seveda je v avtomobilih poskrbljeno tudi za povezljivost z najnovejšimi tehnologijami.Ko že govorimo o notranjosti DS 7 Crossbacka, ne moremo mimo skrbne pozornosti pri izbiri materialov in mojstrske izdelave. Tako DS uporablja dve vrsti usnja, zrnasto in napa usnje z bolj gladkim videzom, pa tudi napa usnje Art Leather s patino. Gre za ekskluzivne materiale, ki so običajno rezervirani za luksuzne avtomobilske znamke najvišjega cenovnega razreda.Posebno znanje oziroma spretnost, ki ga uporablja znamka DS, je giljoširanje, postopek, ki izvira iz 16. stoletja. Njegov namen je polepšanje površine kakega materiala z ornamentnimi črtami, ki se prepletajo in medsebojno križajo. Ta tip dekoracije, ki se večinoma uporablja za luksuzne zapestne ure zaradi njihove kompleksnosti, pa je po zaslugi DS odslej na voljo tudi v svetu avtomobilizma. Tako lahko na primer v notranjosti ambienta Inspiration DS Opéra občudujemo giljoširan aluminij z motivom pariških žebljev, to je ornament z reprodukcijo majhnih žebljičkov s piramidalno glavo, ki so medsebojno ločeni z majhnimi brazdami. Tematski motiv pariških žebljev pa najdemo še na raznih mestih potniškega prostora, s čimer se vzpostavita stilska enotnost in prefinjenost.Vozila DS 7 Crossback lahko opremimo z nekaterimi najnovejšimi tehnološkimi rešitvami iz sveta avtomobilizma. Voznikov delovni prostor je digitaliziran, namesto klasičnih merilnikov je tu 12-palčna digitalna instrumentna plošča. Večino funkcij avtomobila pa upravljamo z virtualnim potisnim gumbom na sredinskem, prav tako 12-palčnem zaslonu, občutljivem za dotik, ali s kromiranim stikalom s kristalno intarzijo.Varnostni in asistenčni sistemi, ki jih pri DS imenujejo DS Varnost, poleg že uveljavljenih, kot so preprečevanje trka s samodejnim zaviranjem v sili, nadzor utrujenosti voznika, opozorilnik za zapustitev voznega pasu, so tu še nekateri, ki jih velja podrobneje predstaviti.DS Active LED Vision je napredna tehnologija, ki se skriva za žarometi DS 7 Crossbacka. Poleg vrtljivih diod LED, ki so nadvse prijetne na pogled, luči ustvarijo prilagodljiv svetlobni sloj, ki se oblikuje glede na razmere pri vožnji in hitrost vozila prek petih načinov. Med funkcijami iz ponudbe, ki pripomorejo k varnejši vožnji, najdemo tudi smerne žaromete (Dynamic Bending Light), kakršne je v mehanski različici poznala že žaba, in samodejni vklop in izklop dolgih luči.DS Connected Pilot je korak več k avtonomni vožnji. Sistem sestavlja prilagodljivi tempomat, ki hitrost prilagaja glede na pred nami vozeče vozilo, in sistem za ohranjanje voznega pasu. Sistem je nadvse uporaben med prometnimi zastoji ali na avtocesti, saj lahko deluje v razponu od 0 do 180 km/h glede na veljavne cestnoprometne predpise.DS Night Vision je sistem, ki omogoča, da tudi ponoči vidimo vse, tudi tisto, kar je našim očem morda nevidno. Srce sistema je v okrasni maski skrita infrardeča kamera, ki zazna pešce in živali, oddaljene največ 100 metrov pred vozilom. Nanje opozori z rumenim in nato rdečim okvirjem na instrumentni plošči, ki je v voznikovem vidnem polju (temu sledi zvočni opozorilnik) in ki se lahko odzove glede na položaj ovire.DS Active Scan Suspension je aktivno vzmetenje, ki ga krmili kamera. Sistem zazna nepravilnosti na cestišču pred vozilom ter neprekinjeno in posamično krmili vse štiri amortizerje. V ta namen kamera (nameščena za vetrobranskim steklom) ter štiri zaznavala višine podvozja in trije merilniki pospeška analizirajo vrsto cestišča in odzive vozila (hitrost, kot zasuka volana, zaviranje). Kamera, zaznavala in merilniki pospeška v realnem času posredujejo podatke računalniku, ki prilagodi delovanje vsakega kolesa posebej. Ker ta hkrati deluje kot predvidljiv in aktiven sistem, občutno izboljša udobje.DS 7 Crossback E-Tense 4x4 je izvedenka s priključnim hibridnim bencinskim pogonskim sklopom (plug-in hybrid). Sestavljajo ga 1,6-litrski turbo bencinski motor z 200 konji in dva dodatna električna motorja z močjo 80 kW, eden na prednji in drugi na zadnji premi, tako da pri kombiniranem pogonu razvije do 300 konjskih moči. Po zaslugi svoje moči in visokega navora omogoča izjemne pospeške in najvišjo hitrost čez 220 km/h. V popolnoma električnem načinu, v katerem elektrika žene zadnji kolesni par, lahko vozilo prevozi do 50 kilometrov in pospeši vse do 130 km/h. V hibridnem načinu DS 7 Crossback E-Tense deluje ali na prednji pogon v kombinaciji z motorjem z notranjim zgorevanjem in električnimi motorji (prednjimi) ali po potrebi na štirikolesni pogon z vnosom moči prek zadnje preme pri težjih razmerah vožnje ali ob slabšem oprijemu. Voznik se lahko takrat sam odloči za vožnjo s stalnim štirikolesnim pogonom (4x4) prek posebnega načina. Voznikova instrumentna plošča in tudi sredinski 12-palčni zaslon sta prilagojena za hibridno vozilo in ponujata prikaz podatkov, ki ga pri klasično gnanih DS ni. Med drugim lahko na sredinskem zaslonu nastavimo časovno zamaknjeno polnjenje in predhodno toplotno klimatiziranje potniškega prostora in spremljamo energijske pretoke ter zgodovino porabe energentov – bencina in elektrike.Šibkejši priključni hibrid DS 7 Crossback E-Tense 225 pa je opremljen z bencinskim motorjem s 180 konjskimi močmi za 300 Nm navora in z električnim motorjem s 110 konjskimi močmi, ki je vgrajen neposredno na 8-stopenjskem samodejnem menjalniku. Ob zagonu se vzpostavi delovanje izključno električnega motorja, ki dopušča vožnjo z ničnimi emisijami vse do hitrosti 135 km/h. Zatem lahko voznik izbere hibridni način, ki omogoča optimalni izkoristek energije, ali športni način, pri katerem sodeluje vsa razpoložljiva moč (skupno 225 konjskih moči in 360 Nm). Z akumulatorsko baterijo z močjo 13,2 kWh, ki je nameščena v podu, je možno v električnem načinu prevoziti 55 kilometrov (standard WLTP) ali vse do 72 kilometrov (standard WLTP za mestno vožnjo).Omenimo še, da je DS 7 Crossback E-Tense 225 že serijsko opremljen s krmiljenim vzmetenjem DS Active Scan Suspension za čim večje udobje v vožnji. Sicer pa je vozilo na voljo z opremo Business in Executive, ki sta primerni za podjetja, izbirati pa je možno še med izvedenkami So Chic, Performance Line, Performance Line + in Grand Chic. Na voljo je celoten izbor inspiracij DS: Bastille, Performance Line, Performance Line s sedeži v usnju, Rivoli v sivi perle, Rivoli v črni basalte, Opera v rjavi alezan in Opera v črni art basalte barvi.