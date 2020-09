FOTO:Električni avtomobil za družinske potrebe

Električni avtomobil za družinske potrebe

Hyundai ioniq electric se lahko pohvali z nizko porabo in solidnim dosegom tudi ob ne zelo veliki bateriji.

Hyundai je ioniqa osvežil in posodobil, osnovna razmerja pa so enaka kot doslej. Oblikovno so ga približali idealni kapljici za rezanje zraka, zaradi česar ima količnik zračnega upora le 0,24. FOTO: Boštjan Okorn