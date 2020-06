FOTO:Električni avtomobili – kljub krizi jih je več

Povpraševanje po avtomobilih je v preteklih mesecih zaradi zdravstvene krize pričakovano močno upadlo, ne pa tudi po električnih modelih. Prodaja teh se je tako kot marsikje v Evropi tudi pri nas povečevala in tako je pričakovati tudi v nadaljevanju leta. Seveda se to dogaja s še nizke osnove, a vendarle.Ni skrivnost, da ima med evropskimi proizvajalci največje načrte na področju uveljavitve električnih avtomobilov Volkswagen, enako velja tudi za njihovega tukajšnjega predstavnika Porsche Slovenija. Letos so doslej prodali 264 električnih baterijskih avtomobilov, vseh tovrstnih avtomobilov je bilo v Sloveniji vključno z majem ...