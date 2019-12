FOTO:Električni volkswagen na slovenski premieri

Preberite še: Krpanje razpok v nemški avtomobilski trdnjavi

Velike spremembe v industriji

2

Vsaj 330 kilometrov dosega

S subvencijo malce nad dvajsetimi tisočaki

Avtomobili so del našega vsakdana, pred vrati pa so največje spremembe modernega časa. Na ceste namreč počasi, a zanesljivo prihajajo električni in avtonomni avtomobili, s katerimi bomo merili čas na prej in potem.Pri Volkswagnu bodo v prihodnjih mesecih na trg poslali model ID.3, torej popolnoma električni kompaktni model, ki naj bi za to tradicionalno nemško znamko predstavljal enako prelomnico kot hrošč in golf. Tokrat so ga prvič v živo prikazali pri nas.Zaradi novih pogonov se v avtomobilski industriji že dogajajo precejšnje spremembe. Proizvajalci iščejo načine, kako na eni platformi narediti čim več novih modelov. Zraven se sprašujejo, do kdaj še vztrajati s tradicionalnimi dizelskimi in bencinskimi motorji, hkrati pa preučujejo prihodnost, kdaj vse staviti na električni pogon. In tako iščejo nove strokovnjake, hkrati pa precej presežnih delavcev podijo na cesto ID.3 je na pogled kot golf, kar je še en dejavnik, zakaj so pri Volkswagnu prepričani, da bodo ravno s tem modelom sprožili množičnost električnih avtomobilov. Samo do leta 2023 bo ta znamka vložila okoli devet milijard evrov v električno mobilnost, v prihodnjem desetletju pa načrtujejo prodajo deset milijonov električnih vozil. In vse z jasnim načrtom – do leta 2050 imeti nevtralno bilanco emisij COna ravni koncerna.Gre za prvi izdelek na novi platformi MEB, na kateri bodo izdelovali vse bodoče modele ID (na električni pogon). Avtomobil ima več prostora za voznike in potnike, v tovarni celo pravijo, da je prostornost primerljiva s passatom. Kljub temu prtljažni prostor ostaja primerljiv golfu s 385 litri.Sprva bo imel pogon na zadnji kolesi, sčasoma tudi na vsa štiri. Serijska različica bo imela baterijjo z zmogljivostjo 58 kWh (zatrjevani doseg 420 kilometrov), kasneje pa bosta na voljo še manjša baterija - 45 kWh (330 km) in večja baterija - 77 kWh (550 km). Ampak kakšen bo realni doseg bomo v resnici videli šele prihodnje leto na cestah, ko bomo prvič sedli za volan.Garancija baterije bo osem let ali 160.000 prevoženih kilometrov, odvisno, kaj se dogodi prej. Na hitrih polnilnicah naj bi v pol ure prejel dovolj energije za približno 290 kilometrov dosega.V Sloveniji so do sedaj prejeli 140 prednaročil, v letu 2020 pričakujejo, da bodo na slovenske ceste zapeljali 400 primerkov ID.3. Osnovna cena serijskega modela bo okoli 30.000 evrov, z upoštevanjem predvidene državne subvencije pa naj bi bila cena primerljiva z običajnimi kompaktnimi avtomobili. Boljše opremljeni modeli bodo dražji, vse tja do petdeset tisoč evrov.