FOTO:Elektrike dovolj za skoraj vsak dan

Hyundai ioniq PHEV 1.6 GDI impression

Zastopnik: Hyundai Avto Trade, Ljubljana

Cena: 36.990 € (testni avtomobil 37.580 €; subvencija 2.000 €)

Euro NCAP: ***** (2016)

Izpust CO 2 : 26 g/km

Hyundai ioniq je dolg malo manj od 4,5 metra. FOTO: Aljaž Vrabec

Baterija polna v treh urah

V prtljažnem prostor nekaj prostora vzamejo tudi kabli. FOTO: Aljaž Vrabec

Ob težki nogi zna zahrumeti

Priključek za polnjenje baterije. FOTO: Aljaž Vrabec

Notranjost je pregledna, zato voznik ne potrebuje veliko časa za privajanje. FOTO: Aljaž Vrabec



Problem je cena

Podatki o električni energiji. FOTO: Aljaž Vrabec

Največjo hitrost doseže pri 178 kilometrih na uro. FOTO: Aljaž Vrabec

So avtomobili, ki jih kupimo zaradi strasti, in so avtomobili, ki jih kupimo zaradi nujnosti. Pri zadnjem je odločilni faktor, kako ekonomičen je naš jekleni konjiček.Če hočete nizko porabo in razmišljate tudi o okolju, potem morate imeti v mislih električne modele ali (priključne) hibride. Hyundai ioniq je na voljo kot samopreskrbni hibrid, priključni hibrid in kot povsem električni avtomobil.Tokrat smo preizkusili priključni hibrid, kar v praksi pomeni, da električno baterijo polnite s kablom. Pogon sicer sestavljata 1,6-litrski štirivaljni bencinski motor s 105 konjskimi močmi (77 kW) in elektromotor s 44 konjskimi močmi (32 kW), skupna sistemska moč znaša 141 konjskih moči (107 kW).Tovarniška obljuba je, da lahko samo na elektriko opravite 62 kilometrov, testne vožnje pa so potrdile realen doseg okoli 50 kilometrov, kar je še vedno povsem dovolj za dnevno porabo večine slovenskih voznikov. In ker baterija ni zajetna (zmogljivost 8,9 kWh), je na domači vtičnici polna v dobrih treh urah.V kombinaciji z bencinskim motorjem v hibridnem načinu je poraba znašala od tri do štiri litre goriva na sto prevoženih kilometrov, ob bolj varčni vožnji pa se je znižala celo na samo dva litra.Voznik lahko tako opravi zajeten sklop kilometrov, če ima reden dostop do električne napeljave in vseskozi uporablja hibridni pogon. Hkrati lahko električno baterijo povsem napolni tudi med ogledom koncerta ali filma oziroma med daljšim obiskom restavracije. Komur je polnjenje odveč ali nima primerne vsakodnevne rešitve, mu je na voljo še samopreskrbni hibrid, a mora potem vzeti v zakup, da bo imel manj električne pomoči.Za prenos moči na sprednji kolesi skrbi šeststopenjski samodejni menjalnik z dvema sklopkama. Če vozite brez težke noge, potem bo ioniq zgledno sledil vsem vašim zahtevam, malce bolj zahrumi le, če močno pritisnete na stopalko za plin, še posebej pri vožnji navkreber. Električna energija je sicer shranjena v akumulatorju iz litijevih polimerov, nameščenem pod zadnjimi sedeži.Po obliki spominja na nekatere druge električne avtomobile, toda to ima tudi negativno posledico v slabši vidljivosti skozi deljeno zadnjo šipo, hkrati pa ne zgornjega ne spodnjega dela ni možno očistiti z brisalci, zato je vidljivost slaba, še posebej ob slabem vremenu.Kar se tiče drugih podrobnosti, je v slabih 4,5 metra dolgem avtomobilu dovolj potniškega prostora za štiri ljudi, materiali v notranjosti pa so primerljivi s konkurenco. Prtljažnik je koristen s 550 litri prostora, ampak v zakup morate vzeti oba kabla (za hitro polnjenje in šuko vtičnico).Ampak vse ugodnosti imajo predvsem en problem – končno ceno. Tovrstna moderna tehnologija ni poceni, vsaj ne za povprečno slovensko gospodinjstvo. Cena testnega ioniqa je namreč 37.580 evrov, kaj bistveno pa ga ne poceni niti subvencija eko sklada v vrednosti dveh tisočakov.