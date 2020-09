FOTO:Ena redkih razstav, ki je pandemija ni odnesla

Podjetje Fendt Caravan je za obletnico pripravilo novo linijo prestižnih prikolic diamant. Foto Caravan Salon



Vse bolj priljubljena Mercedesova osnova

Adria Mobil se predstavlja tudi z novo izvedbo vana twin sports edition z dvižno streho in dodatnim prostorom za spanje. Foto Adria Mobil

dd Foto Ddd



Superluksuz in posebneži

Morelo pripravlja superprestižne avtodome, tokrat pa ima novost z zgovornim imenom grand empire. Foto Caravana Salon

Eden od posebnežev je terenski avtodom znamke Crawler na osnovi Manovega tovornjaka.

Foto Caravan Salon

Če so avtomobilske razstave letos doživele bolj ali manj klavrno usodo, pa na srečo ni bilo tako z vsakoletno prireditvijo v Düsseldorfu, na kateri pokažejo pomembne novosti na področju vozil za prosti čas. Ta trg je zlasti v Nemčiji letos pravcato pozitivno nasprotje šibkega avtomobilskega dogajanja, v nekaj preteklih mesecih je dosegel izjemno rast. Na Caravan Salonu – končuje se ta konec tedna – je bilo tokrat precej manj udeležencev in predvsem blišča kot v preteklih letih, a je morda bolj pomembno, da jim ga je uspelo izpeljati in da smo na njem tudi tokrat imeli slovenske predstavnike.Sejem v Düsseldorfu velja za največji poslovni dogodek na področju vozil in opreme za prosti čas, zaradi znanih dogodkov je malce visel v zraku, a so ga z rahlim zamikom ob koncu poletja le priredili, pričakovano v skladu s preventivnimi ukrepi, pri čemer je bilo največje število obiskovalcev omejeno na 20 tisoč na dan. To je pomenilo skoraj pol manj kot v preteklih letih, seveda je bilo tudi razstavljavcev manj, okoli 300 (lani 650), ob strožjih pravilih postavitve (večji razmik) in obnašanja obiskovalcev (obvez­ne maske, videonadzor, v vozila so skupaj lahko vstopali le člani istega gospodinjstva).Kakor so nam povedali nekateri obiskovalci, ni bilo značilnega salonskega blišča, seveda je bilo manj atrakcij, manjkala so nekatera velika imena, a vendar so bile vmes tudi zanimive novosti. Novomeškaki velja na tem trgu za enega pomembnih igralcev, je v Düsseldorfu prikazala posodobljeni izvedbi polintegriranih avtodomov coral in matrix in osveženo počitniško prikolico adora; poleg prenovljene notranje opreme je v vseh dosegljiva aplikacija, ki omogoča upravljanje vseh pomembnih funkcij počitniškega vozila na daljavo, vpogled v zaloge energije in vode ter dostop do velike podatkovne baze interesnih točk za potovanje. Novost je tudi izvedba vana (predelanega kombija) z oznako twin sports edition, ki ima dvižno streho in spalni predel, v katerem lahko spi do pet ljudi.Če sta recimo manjkala domača velikana Hymer in Dethleffs, pa salona ni izpustilo uveljav­ljeno podjetje; po novem lahko kupci integrirane in polintegrirane avtodome (c-tourer I in c-tourer T) naročijo na osnovi vozila mercedes-benz sprinter, pri katerem je na voljo več asistenčnih sistemov kot pri dosedanjem Fiatovem ducatu.Podjetjeje svojo 50. obletnico v Düsseldorfu proslavilo s svetovno premiero nove generacije luksuz­nih počitniških prikolic diamant. Pri Weinsbergu so predstavili serijo prikolic caracito, v katerih naj bi prav vse delovalo le na elek­triko. Znamka La Strada ima za glavno novost luksuzni avtodom kompaktnih mer nova M, ki je pripravljen na osnovi Mercedesovega kombija sprinter, in z njim meri na kupce, ki iščejo udobne avtodome, krajše od sedmih metrov.Italijanska Mobilvetta je na sejmu pokazala novo družino integriranih in polintegriranih avtodomov KEA, izdelanih na Fiatovem ducatu.Niso manjkali različni proizvajalci dodatne opreme, kot, z novo, hitreje delujočo izvedbo markize, ki jo je mogoče upravljati z aplikacijo na pametnem telefonu, in prtljažnikom za dve težji (električni) kolesi do skupne teže 50 kilogramov za fiata ducato.Na razstavi so sodelovali tudi proizvajalci, ki izdelujejo najbolj prestižne in najbolj zajetne tovrstne izdelke, denimo: pri novosti s povednim imenom grand empire 110 GSO so si tudi oni pomagali s slovito znamko Mercedes, ampak tu je osnova tovornjak actross 1853. Med drugim ima grand empire manjšo »garažo«, v kateri je bil na razstavi pospravljen mini cooper. Če imate v žepu več kot 650 tisoč evrov, kolikor vsaj v Nemčiji stane grand empire, torej desetkrat več kot Adriin novinec twin sports edition, imate verjetno še vsaj nekaj deset tisočakov za takšen avtomobil(ček) …Če na razstavi prevladujejo domači tekmeci, pa se najde tudi kaka nenemška posebnost. Turški proizvajalecje na osnovi tovornjaka znamke MAN pripravil nekakšen terensko-avanturistični avtodom v vojaškem slogu, ki tehta skoraj 10 ton, že spredaj nameščeni vitel pa nakazuje, da je namenjen za resne terenske avanture.Kakor smo uvodoma že zapisali, je letošnja sezona na trgu vozil za prosti čas v nekaterih najbolj pomembnih evropskih državah nadpovprečno dobra, še posebno če imamo pred očmi razmere, ki jih je povzročila zdravstvena kriza. Na nekaterih največjih trgih je bil posel dokaj dober že pred marčno in aprilsko karanteno, potem se je prisilno ustavil, nato pa se je silovito razmahnil, zlasti v Nemčiji, kjer je vso pomlad in do sredine poletja strmo rasel, na letni ravni pa je kljub krizi za 15 odstotkov nad lanskimi rezultati. Če za primerjavo vzamemo nemški trg avtomobilov, je tam prodaja letos za 26 odstotkov manjša kot lani v prvih osmih mesecih. Tudi na evropski ravni je po podatkih panožnegaprodaja letos zelo blizu lanski, samo pri avtodomih je celo večja.