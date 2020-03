FOTO:Enakopravna varnost za ženske in moške

Ženske bolj izpostavljene

Volvo je sinonim za varnost. FOTO: Volvo

Varnostni tritočkovni pas so pri Volvu kot del serijske opreme ponudili že leta 1959. FOTO: Volvo

Ugotovitve raziskovalcev

Pri Volvu svoje znanje delijo tudi ostalim. FOTO: Volvo

Novi XC90 zaznava, kaj se dogaja okoli avtomobila, prednji varnostni pasovi pa so zategnjeni, da potniki ostanejo v položaju. FOTO: Volvo

Virtualna testna lutka

Narava je poskrbela, da imamo ženske in moški različno anatomijo. To dejstvo velja upoštevati tudi pri razvoju avtomobilov, ko je govora o zaščiti voznika in potnikov v avtomobilu. Pri Volvu, znamki, ki je sinonim varnih avtomobilov, pravijo, da si njihovi varnostni inženirji pri razvoju vozil prizadevajo, da bodo ti enako varni za vse, tako za moške kot za ženske.Enaka varnost za vse ni tako samoumevna, kot se zdi. Ženske so bolj izpostavljene tveganju za poškodbe v prometnih nesrečah. To gre pripisati naravnim razlikam v anatomiji in moči, pa tudi ker so bili zgodovinsko gledano moški (kot na številnih drugih področjih) normativ na področju varnosti pri trku, kar dokazuje večina testnih lutk. Vendar to ne velja za Volvo. Na podlagi več kot 50 let raziskav področja varnosti pri dejanskih prometnih nesrečah je švedski proizvajalec avtomobilov ugotovil, katere poškodbe utrpijo moški, ženske in otroci pri različnih trkih, in to znanje prenesel v svoj varnostni inženiring.»Zavedamo se, da moramo za varnost vsakega telesa upoštevati spol, starost, velikost in njegovo obliko,« je dejala, ena od najbolj izkušenih strokovnjakinj na področju varnosti pri družbi Volvo. »Prizadevamo si kar najbolje razumeti osnovne vidike in to znanje uporabiti pri razvoju varnostnih elementov in sistemov v naših vozilih, kar dokazujejo številne inovacije, ki skrbijo za varnost moških in žensk v avtomobilih.«Pri Volvu so že davnega leta 1970 ustanovili raziskovalno ekipo, ki proučuje prometne nezgode in njihove posledice. Tako so raziskovalci med drugim ugotovili, da so ženske v primerjavi z moškimi zaradi razlik v anatomiji na splošno bolj izpostavljene poškodbam v primeru trka od zadaj. Zato so pri Volvu razvili sistem zaščite vratu WHIPS, ki združuje robustni vzglavnik in preudarno obliko za podporo glave in hrbta ter s tem zagotavlja zaščito vratu. Tehnologija po prvotnem sorazmerno velikem upadu poškodb žensk v vozilih Volvo s sistemom WHIPS zdaj zagotavlja primerljivo raven tveganja za poškodbe pri trku od zadaj pri moških in ženskah in je prepolovila tveganje za dolgotrajne poškodbe v primerjavi s prejšnjimi vozili Volvo.Ženske imajo večjo verjetnost kot moški, da v prometni nesreči utrpijo poškodbe prsnega koša zaradi razlik v skeletni moči. Za optimalno zaščito družba Volvo stalno razvija konstrukcijo svojih vozil in je za zmanjšanje posledic za potnike vgradila stranske zračne blazine. Sistem za zaščito med stranskim trčenjem (SIPS) je osnovan na inteligentni konstrukciji, ki povečuje splošno varnost. Sistem SIPS skupaj z zračno blazino za zaščito trupa med stranskim trkom zmanjšuje hude poškodbe prsnega koša pri moških in ženskah za več kot 50 % v primerjavi z vozili Volvo pred uvedbo te tehnologije.Tudi pri razvoju napihljive zračne zavese (IC) je bil poudarek na ženskah. Zaradi razlik v višini sistem IC pokriva celotno okensko steklo in predstavlja ključni varnostni element, ki zagotavlja pomembno zaščito za glavo v primeru stranskega trka. Sistem IC skupaj s sistemom SIPS in zračno blazino za zaščito trupa pri stranskem trku zmanjšuje tveganje za hude poškodbe glave za približno 75 % v primerjavi z vozili Volvo pred uvedbo sistema SIPS. IC je bila prva zračna blazina, ki je izboljšala zaščito potnikov na sprednjih in zadnjih sedežih.Da bi dobili več podatkov o odzivanju nosečnic pri trku, so pri Volvu razvili prvo virtualno testno lutko povprečne velikosti. Računalniški model omogoča preučevanje področij, kot so premikanje potnika in način zaščite, ki jo varnostni pas nudi ženski in plodu.Najnovejši podatki raziskav družbe Volvo so poudarili relativno pomembnost zaščite ledvenega dela hrbtenice oziroma spodnjega dela hrbta pri vseh ljudeh, ne glede na spol in velikost. Nadaljnje analize in študije se osredotočajo na kompleksnost prometnih nesreč, kjer vozilo zapelje s ceste, in s tem povezane poškodbe. Razvita tehnologija, ki je bila prvič vgrajena v njihov XC90 in je zdaj vključena v vsa vozila, izdelana na podlagi prilagodljive produktne arhitekture (SPA), absorbira energijo na sedežih, kar precej presega zakonske varnostne zahteve, ki jih morajo upoštevati izdelovalci avtomobilov.