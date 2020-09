FOTO:Enyaq je električni SUV iz Škode

Notranjost je močno digitalizirana. Foto Škoda

Ponaša se z različnimi pogonskimi in baterijskimi možnostmi. Foto Škoda

Škoda je znamka, ki je zadnja leta v koncernu Volkswagen res v zagonu. Zdaj s povsem novim izdelkom s koncernske platforme za električne modele tudi oni vstopajo v novo dobo. Škoda enyaq iV je električni križanec, ki ponuja več pogonskih izvedb, kot pravijo pa se ponaša tudi z veliko prostornostjo, ki je bila vselej eden adutov modelov te znamke.Škoda enyaq v dolžino meri 465 cm, notranja prostornost novega avtomobila je tolikšna, kot jo zmore škodin večji SUV kodiaq. Model je s svojo SUV zasnovo relativno visok, a se ponaša z dokaj ugodnim količnikom upora 0.27.Za volanom je vse v znamenju zaslona na dotik, tudi Škoda je močno vstopila v obdobje digitalizacije. Vendarle so našli še kako praktično rešitev, kot sta velika odlagalna prostora pod sredinskim mostom armaturne plošče in med prvima sedežema.Napajalna kabla sta spravljena v dnu prtljažnika, seveda bodo možne različne vrste polnjenja, od bolj počasnega do najhitrejšega.Enyaq iV ima baterijski modul shranjen v dnu avtomobila, gre za rešitev modularne platforme koncerna Volkswagen za električne modele. Lahko ima zadnji pogon ali štirikolesnega, različno močne električne motorje (od 109 do 225 kW), prav tako so različne izvedbe zmogljivosti baterije od 55 do 82 kWh, doseg z enim napolnjenjem po merilnem ciklu WLTP odvisno od izvedbe znaša od 340 do 510 km.Škodo enyaq iV bodo izdelovali v Škodinem središču v Mladi Boleslav, njena prodaja pa se bo začela prihodnje leto.