Evropa le začasno pred Kitajsko?

Kako je in bo pri nas

Za električne avtomobile je kar nekaj časa veljalo, da je med svetovnimi trgi Kitajska daleč pred vsemi, a se je vsaj po nekaterih podatkih pokazalo, da jo je Evropa na začetku letošnjega leta prvič prehitela. Toda pri tem se postavlja vprašanje, koliko so bili ti podatkih izkrivljeni zaradi koronakrize in kakšne bodo številke po njej.Tako je agencija Bloomberg objavila analizo družbe PwC, po kateri je bilo na največjih evropskih trgih, v Nemčiji, Franciji, Veliki Britaniji, Italiji in Španiji, v letošnjem prvem četrtletju prodanih, več kot v tem obdobju na Kitajskem, kjer so jih prodaliPrimerjava resda ni ravno primerna, saj je Kitajsko prvo prizadela virusna kriza, Evropo šele kasneje. Vendarle pa je dejstvo, da je vsaj v prvih dveh še normalnih prodajnih mesecih v Evropi prodaja električnih avtomobilov močno rasla in se je na ravni četrtletja glede na primerljivo lansko obdobje podvojila.V Sloveniji je bilo po podatkih družbe Ardi v prvih treh mesecih leta na novo registriranih, od tega daleč največ električnih golfov; te izvedbe sicer pri novem, osmem golfu ne bo več.Vprašanje je, kako bo s prodajo električnih avtomobilov v naslednjih mesecih. Po eni strani so načrti z novimi modeli veliki, po drugi so to avtomobili, ki tudi upoštevajoč subvencije niso najcenejši. Že večkrat smo pisali, da imajo nekatere najmočnejše znamke na slovenskem trgu s svojimi električnimi novostmi velike načrte.Tako so pri Porscheju Slovenija načrtovali, da bodo prodaliprvega izključno za električni pogon zasnovanega modela volkswagen ID.3 , ki naj bi na trg pripeljal poleti in katerega cena naj bi se začela pri 30 tisočakih brez državne podpore. Direktor Danilo Ferjančič nam je prejšnji teden dejal, da kljub virusni situaciji pri električnem programu ne bo kakih prelaganj, da gre program naprej, nenazadnje je bila tovarna v Zwickauu, kjer ID.3 nastaja, ena prvih, ki jih je Volkswagen vnovič zagnal. A vendarle, avtomobile bo šele treba prodati.Tudi Renault je nameraval v Slovenijo in na Hrvaško letos pripeljati skupno petsto primerkov popolnoma nove generacije električnega modela renault zoe in jih večino prodati pri nas, kar pa bo po novem verjetno bolj zahtevna naloga, kot se je zdelo še pred dvema mesecema. Kot so nam dejali pri Renaultovem slovenskem zastopniku, ciljev sicer doslej niso spreminjali, so pa že pred časom izrazili nezadovoljstvo zaradi zmanjšanja subvencije za baterijska električna vozila s 7500 na 6000 evrov.