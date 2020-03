 Evropski avto leta je peugeot 208

Čeprav je bila avtomobilska razstava v Ženevi zaradi nevarnosti širjenja novega koronavirusa odpovedana, pa so v tamkajšnji dvorani Palexpo danes brez prisotnosti javnosti izbrali evropski avto leta 2020 - peugeot 208.



Ta klasična manjša kombilimuzina, ki ima lahko v novi izvedbi klasični ali električni pogon, je v finalu zmagala pred dvema električnima avtomobilom, teslo model 3 in porschejem taycanom. Četrti je bil renault clio, peta ford puma, šesta toyota corolla in sedmi BMW serije 1.



Peugeot 208 je nasledil lanskega zmagovalca prav tako električnega jaguarja i-pace.



V izboru za evropski avto leta je letos sodelovalo 58 novinarjev iz 23 evropskih držav.